Phụ huynh ôm hôn, động viên sĩ tử Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên

Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố năm nay có khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở. Trong số này, tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 là gần 125.000 em (tăng hơn 21.000 thí sinh so với năm ngoái). Số lượng chính thức dự thi vào các Trường trung học phổ thông công lập là hơn 124.000 em, mức đông nhất từ trước tới nay.

Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 cho 124 Trường trung học phổ thông công lập và công lập chất lượng cao tại Hà Nội chỉ dừng ở mức 81.448 học sinh. Do đó, tỉ lệ đỗ dự kiến chỉ khoảng 56%.

Theo lịch trình ngày 30/5, buổi sáng thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút (bắt đầu thu bài lúc 10 giờ); buổi chiều thi môn Ngoại ngữ trong 60 phút. Ngày 31/5 thí sinh làm bài thi môn Toán trong thời gian 120 phút. Riêng các thí sinh đăng ký vào các Trường trung học phổ thông chuyên sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên vào ngày 1 tháng Sáu. Đáng chú ý, năm nay là năm thứ hai đề thi môn Ngữ văn tuyển sinh lớp 10 không sử dụng ngữ liệu có trong sách giáo khoa.