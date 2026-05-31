Chu Đặng Yến Nhi: Bóng hồng T01 'Sinh viên 5 tốt' cấp Trung ương và khát vọng phụng sự trong kỷ nguyên mới

SVO - Vượt qua những thử thách khắc nghiệt của môi trường đào tạo đặc thù, Chu Đặng Yến Nhi, sinh viên năm thứ ba, Học viện An ninh nhân dân (T01), đã viết nên câu chuyện đẹp về ý chí, nghị lực và sự nỗ lực không ngừng. Cô 'Sinh viên 5 tốt' cấp Trung ương là gương mặt tiêu biểu của thế hệ trẻ Công an nhân dân, nổi bật trong học tập, rèn luyện và cống hiến.

Chu Đặng Yến Nhi - sinh viên năm thứ ba, Học viện An ninh nhân dân.

Từ truyền thống gia đình đến kỷ luật 'thép'

Lớn lên trong một gia đình có truyền thống, hình ảnh người anh trai trong bộ quân phục nghiêm trang đã sớm thắp lên trong Yến Nhi niềm ngưỡng mộ và ước mơ được đứng vào hàng ngũ lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, khi chính thức trở thành học viên của Học viện An ninh nhân dân, cô mới thực sự thấu hiểu giá trị của con đường mình đã chọn.

“Càng học, mình càng hiểu hơn về tính chất đặc thù của ngành. Đó là một ngành đòi hỏi sự cống hiến và hy sinh. Ban đầu, mình vào trường có thể vì thích màu áo, nhưng càng học, mình càng thấy tự hào hơn về ngành mình đang theo đuổi”, Yến Nhi chia sẻ.

Yến Nhi không ngừng rèn luyện bản lĩnh, tri thức và lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Học tập tại môi trường chuyên biệt, cuộc sống của một học viên T01 như Yến Nhi gói gọn trong hai từ: Kỷ cương. Nhi chia sẻ, khó khăn lớn nhất khi mới bước chân vào trường không chỉ là việc xa gia đình mà là việc thích nghi với nề nếp nội vụ nghiêm ngặt. Từ việc sinh hoạt trong ký túc xá, trật tự vệ sinh, đến giờ giấc học tập đều phải tuân thủ tuyệt đối.

Sau ba năm rèn luyện, sự bỡ ngỡ ban đầu đã nhường chỗ cho bản lĩnh của người chiến sĩ tương lai. Với Nhi, kỷ luật giờ đây không còn là sự gò bó mà đã trở thành một phản xạ, một nếp sống giúp cô hình thành sự tự lập và thận trọng - những tố chất cần thiết của một người chiến sĩ an ninh tương lai.

Chiến sĩ an ninh nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Góc nhìn đa chiều về môi trường an ninh

Xóa bỏ định kiến về sự khô khan của một môi trường “kỷ luật thép”, Yến Nhi chứng minh sinh viên An ninh vô cùng năng động qua những trải nghiệm thực tế. Hiện là thành viên nòng cốt của CLB Guitar, CLB Dân vũ và Đội nghệ thuật quần chúng của Học viện, Nhi tìm thấy sự cân bằng qua âm nhạc. Việc chơi thành thạo guitar không chỉ giúp cô giải tỏa áp lực sau những giờ rèn luyện mà còn là “cầu nối” lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ thân thiện, gần gũi đến với nhân dân.

Nhớ lại kỷ niệm hai tuần tham gia Hội diễn Nghệ thuật Quần chúng CAND lần thứ XIII, năm 2025 tại Đà Lạt, Nhi bộc bạch: “Mọi người thường cho rằng, trường Công an rất kỷ luật, nề nếp khép kín... Nhưng thực ra, các bạn trong trường đều rất năng động, có nhiều cơ hội để trải nghiệm không thua kém gì sinh viên các trường ngành ngoài”. Từ những bước chân trong khối diễu hành Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (A70) đến những ngày miệt mài hỗ trợ người dân sử dụng VNeID, Nhi luôn biết cách cháy hết mình với nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Bảng vàng thành tích và tư duy hội nhập chủ động

Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương - sự ghi nhận cao nhất dành cho nỗ lực rèn luyện của sinh viên Việt Nam, là thành quả của một quá trình Yến Nhi bền bỉ tích lũy tri thức và sẵn sàng cống hiến sức trẻ. Tại Học viện, Yến Nhi không chỉ duy trì điểm số học tập xuất sắc mà còn khẳng định năng lực qua các sân chơi trí tuệ: Giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp Học viện, giải Ba Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chu Đặng Yến Nhi chia sẻ: "Mỗi thành tích là động lực để mình tiếp tục học hỏi, rèn luyện và khẳng định bản lĩnh của sinh viên An ninh nhân dân".

Không chỉ chú trọng chuyên môn, nghiệp vụ, Học viện An ninh nhân dân còn quan tâm bồi dưỡng ngoại ngữ cho học viên, như một hành trang cần thiết trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Với Yến Nhi, tiếng Trung là ngoại ngữ thứ hai cô bắt đầu làm quen khi vào trường. Từ những bài học đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ, Nhi từng bước kiên trì rèn luyện và đoạt giải Nhất Olympic tiếng Trung cấp Học viện - một dấu mốc đẹp trong hành trình học tập của nữ học viên An ninh.

Trung thành, trách nhiệm và nhiệt huyết

Đứng trước kỷ nguyên vươn mình của đất nước, nữ công an trẻ định nghĩa về trách nhiệm bắt đầu từ những việc làm thực chất.

Nhi phác họa chân dung người trẻ trong lực lượng vũ trang bằng ba từ: Trung thành, Trách nhiệm và Nhiệt huyết. Với cô, tri thức là nền tảng: “Khi có tri thức, có nền tảng lý luận vững chắc, mình mới có thể nghĩ đến việc sau này sẽ góp sức xây dựng Tổ quốc như thế nào. Thực ra, mỗi người làm tốt phần trách nhiệm của mình thì cũng đã là góp phần đưa đất nước phát triển rồi”.

Lý tưởng của tuổi trẻ An ninh nhân dân bắt đầu từ những điều cụ thể: Sống trách nhiệm, học tập nghiêm túc và luôn nỗ lực hết mình.

Thông điệp Nhi gửi đến các bạn trẻ cũng chính là phương châm sống cô đặt làm hình nền điện thoại: “Mình tin rằng, trên đời này không có việc gì mình không thể làm được, miễn là mình luôn cố gắng hết sức”.