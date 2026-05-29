Hành trình khởi nghiệp công nghệ của nhóm sinh viên PTIT từ một ý tưởng đời sống

Quỳnh Anh

SVO - Từ những bất tiện quen thuộc của đời sống hằng ngày, nhóm 5 sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đã từng bước xây dựng app Telify - ứng dụng hỗ trợ người dùng quản lý, chia sẻ lời nhắc, lịch trình, deadline học tập và công việc.

Nhóm phát triển ứng dụng Telify là 5 sinh viên PTIT gồm: Nguyễn Bảo Nhi, Bùi Huy Hiệu, Đào Minh Sơn, Hoàng Minh Phú, Ngô Duy Hưng. Với nhiều vai trò khác nhau từ quản lý dự án, phát triển tính năng đến thiết kế và tối ưu trải nghiệm người dùng, nhóm đã chính thức ra mắt Telify vào ngày 21/5. Ứng dụng hướng tới hỗ trợ người dùng quản lý và chia sẻ lời nhắc, lịch trình, deadline học tập và công việc hằng ngày. Đồng thời, Telify còn được xây dựng với mong muốn giúp mọi người kết nối và quan tâm nhau nhiều hơn thông qua những lời nhắc trong cuộc sống.

Giao diện Telify - ứng dụng hỗ trợ quản lý, chia sẻ lời nhắc, lịch trình, deadline học tập và công việc.

Ý tưởng về Telify không xuất hiện từ một cuộc thi công nghệ hay kế hoạch khởi nghiệp bài bản, mà bắt đầu từ những câu chuyện rất quen thuộc trong đời sống sinh viên: quên deadline, bỏ sót lịch học hay khó quản lý công việc cá nhân. Chia sẻ về ý tưởng hình thành ứng dụng, Bảo Nhi (Product Owner của Telify) cho biết, việc xuất phát từ một câu nói vui của thành viên trong nhóm: “Ước gì có ai đó nhắc mình làm hết những công việc hằng ngày”, bởi đây cũng là vấn đề của rất nhiều người trẻ hiện nay. Từ đó, cả nhóm bắt đầu tìm hiểu nhu cầu người dùng thông qua việc khảo sát, trò chuyện, thu thập insight từ bạn bè, sinh viên xung quanh và phát triển những phiên bản đầu tiên của ứng dụng.

Các thành viên nhóm phát triển app Telify tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT).

Theo nhóm phát triển, hành trình xây dựng Telify không chỉ là quá trình tạo ra một ứng dụng, mà còn là hành trình tự học và tiếp cận thực tế với công nghệ. Từ thiết kế giao diện, xây dựng hệ thống dữ liệu đến tối ưu trải nghiệm người dùng, các thành viên đều phải chủ động tìm hiểu thêm trong quá trình làm việc. Có thời điểm, cả nhóm vừa hoàn thành việc học trên lớp, vừa thức đêm sửa lỗi hệ thống hay thử nghiệm các tính năng mới.

Quá trình xây dựng Telify là hành trình vừa học tập, vừa tự tìm hiểu và hoàn thiện sản phẩm của nhóm phát triển.

Ở giai đoạn đầu, Telify chỉ tập trung vào những chức năng cơ bản trước khi tiếp tục phát triển thêm nhiều tính năng mới để tối ưu trải nghiệm sử dụng. Nhóm cũng định hướng tích hợp AI và các mô hình học máy vào ứng dụng nhằm tăng khả năng tự động hóa và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. “Trong tương lai, bọn mình muốn ứng dụng có thể tự học hành vi, thói quen của người dùng để đưa ra những nhắc nhở thông minh hơn”, Bảo Nhi nhấn mạnh.

Những buổi họp nhóm được duy trì để tiếp tục hoàn thiện và mở rộng tính năng cho ứng dụng.

Dù vậy, việc phát triển Telify cũng đi kèm nhiều khó khăn khi các thành viên phải cân bằng giữa học tập và quá trình xây dựng sản phẩm. Nhóm chia sẻ việc áp lực thời gian, thiếu kinh nghiệm thực tế và liên tục điều chỉnh ứng dụng dựa trên phản hồi người dùng là những thử thách lớn trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, các thành viên xem đây là cơ hội để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Phía sau hành trình xây dựng Telify là sự đồng hành và gắn kết của các thành viên trong nhóm.

Không chỉ là một ứng dụng hỗ trợ quản lý công việc, Telify còn là dấu mốc đầu tiên trong hành trình đưa một ý tưởng đời sống trở thành sản phẩm công nghệ thực tế của nhóm sinh viên PTIT. Chỉ sau một tuần ra mắt, ứng dụng đã ghi nhận khoảng 1.000 người dùng cùng nhiều phản hồi tích cực về tính tiện lợi và khả năng hỗ trợ quản lý công việc hằng ngày.

Những con số người dùng đầu tiên trở thành động lực để nhóm sinh viên PTIT tiếp tục phát triển Telify.
