Sinh viên học tiếng Trung qua kinh kịch, há cảo và văn hóa Trung Hoa

Thay vì chỉ học tiếng Trung qua giáo trình, sinh viên Asia Vietnam được đặt vào những tình huống giao tiếp thực tế thông qua sân khấu, gian hàng ẩm thực và hoạt động thủ công tại 'Asia Day 2026'. Từ đó, ngôn ngữ trở thành công cụ để các bạn kể chuyện văn hóa, kết nối với người tham dự và rèn luyện năng lực giao tiếp liên văn hóa.

Ngày 28/5/2026, Asia Vietnam tổ chức sự kiện “Asia Day 2026: The Culture Quest” đồng thời tại hai cơ sở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Chương trình mang đến không gian trải nghiệm văn hóa Trung Hoa do chính sinh viên chuẩn bị, dẫn dắt và vận hành.

Điểm đáng chú ý là phần lớn sinh viên tham gia mới đang ở năm thứ nhất và chỉ có vài tháng học tiếng Trung. Dù thời gian tiếp cận chưa dài, các bạn đã có thể dùng ngôn ngữ này trong nhiều tình huống thực tế: Giới thiệu món ăn, thuyết minh về trang phục, hướng dẫn hoạt động tại gian hàng, giao tiếp với người tham dự và đưa tiếng Trung vào lời thoại trên sân khấu.

Đây cũng là điểm khác biệt trong cách đào tạo ngôn ngữ tại Asia Vietnam – chương trình liên kết quốc tế giữa Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT và Asia University, Đài Loan (Trung Quốc), trường thuộc Top 401–500 đại học tốt nhất thế giới (THE 2026). Trong môi trường học tập quốc tế, sinh viên không chỉ học tiếng Trung qua từ vựng, ngữ pháp hay phát âm, mà còn được đặt vào các dự án và tình huống ứng dụng cụ thể.

Thông qua đó, tiếng Trung không còn là nội dung nằm trong giáo trình mà đã trở thành công cụ để sinh viên giao tiếp, kể chuyện văn hóa và rèn sự tự tin ngay từ năm đầu đại học.

Sinh viên Asia Vietnam biểu diễn âm nhạc trong không gian văn hóa Trung Hoa tại 'Asia Day 2026'.

Khi các tác phẩm kinh điển bước lên sân khấu

Với chủ đề “The Culture Quest” – Hành trình khám phá văn hóa, Asia Day 2026 được thiết kế như một “chuyến du hành” qua nhiều trạm trải nghiệm.

Tại cơ sở Hà Nội, điểm nhấn là phần tái hiện một phân đoạn kinh điển lấy cảm hứng từ Tam Quốc diễn nghĩa thông qua hình thức kinh kịch. Thay vì chỉ giới thiệu lý thuyết về mặt nạ hay tính cách nhân vật, sinh viên đưa chất liệu văn hóa vào một vở diễn có lời thoại, tạo hình và biểu cảm sân khấu. Nhờ đó, tác phẩm kinh điển trở nên gần hơn với người xem trẻ.

Phần trình diễn lấy cảm hứng từ “Tam Quốc diễn nghĩa” đưa chất liệu kinh kịch đến gần hơn với người xem trẻ.

Trong khi đó, tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh, sinh viên hóa trang thành các nhân vật trong Tây du ký, thuyết trình và diễn kịch về hành trình của thầy trò Đường Tăng. Những hình tượng quen thuộc như Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng được thể hiện theo cách trẻ trung, hài hước nhưng vẫn giữ được tinh thần văn hóa của tác phẩm.

Sinh viên cơ sở TP. Hồ Chí Minh hóa thân thành các nhân vật trong “Tây du ký”, mang đến sắc màu trẻ trung cho 'Asia Day 2026'.

Những lát cắt văn hóa qua các gian hàng trải nghiệm

Bên cạnh sân khấu, các gian hàng trải nghiệm là phần tạo nên sức hút của Asia Day 2026. Ẩm thực, trang phục, âm nhạc và thủ công mỹ nghệ được thiết kế thành các hoạt động tương tác, giúp người tham dự không chỉ quan sát mà còn được trực tiếp tham gia.

Tại gian hàng ẩm thực, Đinh Hà My (sinh viên ngành Công nghệ bán dẫn) đảm nhận vai trò hướng dẫn người tham dự làm há cảo. Với My, chuẩn bị cho hoạt động này không đơn giản là học cách gói một món ăn, mà còn là quá trình tìm hiểu câu chuyện văn hóa phía sau há cảo, sủi cảo và đời sống ẩm thực Trung Hoa.

“Trước khi hướng dẫn mọi người làm há cảo, chúng mình phải tìm hiểu món ăn này thường xuất hiện trong những dịp nào, vì sao có ý nghĩa trong đời sống văn hóa Trung Hoa và giới thiệu thế nào để người tham gia dễ hiểu. Khi đứng ở gian hàng, mình không chỉ hướng dẫn thao tác gói bánh, mà còn có cơ hội kể câu chuyện văn hóa phía sau món ăn”, Hà My chia sẻ.

Tại các trạm trải nghiệm, người tham dự có thể thử trang phục, nghe nhạc, đoán giai điệu, làm đèn lồng, cắt giấy và trang trí sản phẩm thủ công. Cách tổ chức gần gũi, giàu tương tác giúp những chất liệu văn hóa quen thuộc trở nên sinh động và dễ tiếp cận hơn.

Gian hàng ẩm thực thu hút người tham dự trải nghiệm, giao lưu và tìm hiểu những nét đặc trưng của văn hóa Trung Hoa.

Ngôn ngữ không tách rời đời sống văn hóa

Theo ThS Nguyễn Thị Dung - Giảng viên tiếng Trung Asia Vietnam, người đồng hành cùng sinh viên trong quá trình chuẩn bị sự kiện, điểm sáng lớn nhất của chương trình là tinh thần chủ động của sinh viên.

“Dù mới năm thứ nhất nhưng các bạn sinh viên Asia Vietnam thực sự rất sáng tạo, tài năng và nhiệt huyết. Tôi cảm thấy rất tự hào khi chứng kiến tinh thần trách nhiệm, khả năng lên kế hoạch và cách các em xử lý vấn đề”, ThS Dung chia sẻ.

Theo ThS Dung, một trong những ý nghĩa sâu hơn của Asia Day 2026 là cách Ngày hội kết nối việc học tiếng Trung với trải nghiệm văn hóa. Thay vì chỉ tiếp cận ngôn ngữ qua giáo trình và bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, sinh viên được đặt vào những tình huống cần sử dụng ngôn ngữ để thuyết minh, biểu diễn, giao tiếp và dẫn dắt người khác.

“Ngôn ngữ không thể tách rời khỏi văn hóa. Nếu chỉ học trong sách vở, sinh viên có thể khó cảm nhận đầy đủ mối liên hệ này. Nhưng thông qua dự án, các em được trải nghiệm cả ngôn ngữ và văn hóa. Điều đó giúp sinh viên hiểu hơn cách sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp hiệu quả, để chạm đến chiều sâu văn hóa Trung Hoa, Đài Loan và chuẩn bị tốt hơn cho hành trình học tập chuyển tiếp và công việc trong tương lai”, ThS Dung nhấn mạnh.

Bên cạnh không khí lễ hội, Asia Day 2026 còn có phần vinh danh các cá nhân và tập thể sinh viên có thành tích nổi bật trong học kỳ Spring 2026. Hoạt động này tạo điểm nhấn cảm xúc cho chương trình khi ghi nhận nỗ lực học tập, rèn luyện và tham gia cộng đồng của sinh viên sau một học kỳ.

Khoảnh khắc vinh danh cá nhân có thành tích nổi bật trong học kỳ Spring 2026 tại 'Asia Day 2026'.

Asia Day 2026 khép lại với những sắc màu văn hóa, âm nhạc và nhiều khoảnh khắc kết nối. Từ sân khấu biểu diễn đến các gian hàng trải nghiệm, chương trình cho thấy khả năng chủ động, sáng tạo của sinh viên Asia Vietnam khi tự tìm hiểu, chuyển hóa và giới thiệu văn hóa Trung Hoa theo cách gần gũi với người trẻ.

Với những sinh viên mới bước vào môi trường đại học quốc tế, Ngày hội không chỉ là một hoạt động ngoại khóa đáng nhớ. Đây còn là cơ hội để các bạn thực hành ngoại ngữ, rèn kỹ năng tổ chức, mở rộng năng lực giao tiếp liên văn hóa và tự tin hơn trong hành trình trưởng thành.

