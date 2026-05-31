'Tinh hà say hi' hé lộ 4 mảnh ghép cuối cùng

Xuân Tiến

SVO - Với đội hình 24 nghệ sĩ, 'Tinh hà say hi' cuối cùng cũng hoàn thiện sân chơi nâng cấp toàn diện, với luật chơi chứa đựng bất ngờ cho mùa Hè 2026 nhiều 'bùng nổ'.

Tinh hà say hi, mảnh ghép mới nhất thuộc vũ trụ “say hi”, thương hiệu đã trải qua 3 mùa liên tiếp tạo nên nhiều dấu ấn và kỷ lục, góp phần định hình chuẩn mực mới cho format âm nhạc thực tế tại Việt Nam.

Quy tụ 24 nghệ sĩ, các khách mời và đội ngũ sáng tạo giàu năng lượng, Tinh hà say hi mở ra nhiều không gian biểu diễn mới để nghệ sĩ phát huy tối đa tiềm năng. Chính sự cộng hưởng từ những màu sắc âm nhạc khác biệt đã tạo nên sức hút đặc trưng của chương trình, nơi mỗi sự va chạm đều có thể trở thành một khoảnh khắc bùng nổ trên sân khấu.

20 anh trai đầu tiên được ra mắt gây 'bùng nổ' về sự đa dạng màu sắc âm nhạc.

Dẫn dắt và cầm trịch chương trình là MC Trấn Thành, người giữ vai trò kết nối xuyên suốt các vòng trình diễn, mang đến màu sắc cảm xúc và chiều sâu cho hành trình âm nhạc của các nghệ sĩ. Đồng hành cùng anh là dàn cast gồm: Quang Hùng MasterD, Wren Evans, Dương Domic, JSOL, buitruonglinh, HURRYKNG, Pháp Kiều, Song Luân, CONGB, Sơn.K, CAPTAIN BOY, WEAN, Ali Hoàng Dương, Vương Bình, Cody Nam Võ, Jaysonlei, DILLAN, Đặng Hồng Hải, IVAN, Thể Thiên, HYO, CoolKid, KIMLONG và Xuân Định KY.

CAPTAIN BOY, Wren Evans, IVAN và Thể Thiên là 4 mảnh ghép &quot;chốt sổ&quot; đáng mong chờ.

Đáng chú ý, chương trình còn có sự góp mặt của những gương mặt quen thuộc của 'Vũ trụ say hi' như JustaTee trong vai trò giám đốc âm nhạc, tiếp tục đồng hành và định hình màu sắc âm nhạc xuyên suốt chương trình, cùng đạo diễn Vương Khang, giám đốc thời trang Kye Nguyễn và nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông. Sự hội tụ của những gương mặt đa sắc thái, kết hợp cùng ê kíp sản xuất giàu kinh nghiệm, hứa hẹn mang đến một không gian âm nhạc đa chiều, nơi mỗi nghệ sĩ đều có cơ hội bộc lộ cá tính và tạo nên dấu ấn riêng trong hành trình bứt phá của chương trình.

Chương trình dự kiến lên sóng vào tháng 7/2026, trên kênh HTV2-Vie Channel và các nền tảng khác.

