CORTIS lại đứng đầu

SVO - CORTIS đứng đầu bảng xếp hạng phân tích dữ liệu lớn về danh tiếng thương hiệu 'ngôi sao' đang lên (Rising Star Brand Reputation), tháng 5/2026.
Viện Nghiên cứu Danh tiếng Thương hiệu Hàn Quốc (Korea Corporate Reputation Research Institute) đã đo lường chỉ số tham gia, chỉ số truyền thông, chỉ số giao tiếp và chỉ số cộng đồng của các thương hiệu 'ngôi sao' thông qua phân tích hành vi người tiêu dùng bằng cách sử dụng 108.737.079 dữ liệu lớn về thương hiệu 'ngôi sao' đang lên được thu thập từ ngày 30/4 đến ngày 30/5/2026.
CORTIS đã đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu 'ngôi sao' đang lên với chỉ số tăng 409,37% so với tháng trước.
Chỉ 10 tháng sau khi ra mắt, CORTIS hiện vượt mốc 700 triệu lượt stream trên Spotify, lập kỷ lục “Thời gian ngắn nhất” cho nhóm nhạc nam K-pop. Kỷ lục này thể hiện tổng số lượt nghe của 13 ca khúc, bao gồm mini-album thứ hai GREENGREEN, album đầu tay và Mention ME, một bài hát xuất hiện trong phim hoạt hình GOAT của Sony Pictures. Bằng việc phá kỷ lục mới trên Spotify, một chỉ số quan trọng của thị trường âm nhạc quốc tế, chỉ sau chưa đầy một năm ra mắt, CORTIS đã chứng minh mình là một hiện tượng toàn cầu.
CORTIS sẽ phát hành MV cho Blue Lips, một ca khúc trong mini-album thứ hai của họ, thông qua kênh YouTube của HYBE Labels vào khoảng lúc 22h tối ngày 30/5 (theo giờ Hàn Quốc). Đây là tác phẩm thứ tư được ra mắt trong tổng số năm video âm nhạc quy mô lớn được chuẩn bị cho mini-album thứ hai này.