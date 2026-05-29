Hai 'ngôi sao' võ thuật Tạ Miêu và Joe Taslim lần đầu hợp tác, 'mỹ nam' của phim 'Quỷ ăn tạng' tái xuất rạp Việt

SVO - Loạt 'ngôi sao' châu Á trở lại màn ảnh với các vai diễn độc đáo. Họ không chỉ mang đến 'làn gió mới' cho khán giả, mà còn có màn 'lột xác' ấn tượng.

​Những màn kết hợp võ thuật điêu luyện

Tác phẩm võ thuật Cơn thịnh nộ - The furious tung những thước phim đầu tiên, hé lộ cú bắt tay của hai "ngôi sao" võ thuật Tạ Miêu và Joe Taslim. Phim được "nhào nặn" dưới bàn tay của đạo diễn Kenji Tanigaki. Anh là vị đạo diễn nổi tiếng với loạt phim Rurouni kenshin và nhà sản xuất huyền thoại Bill Kong, từng đứng sau thành công của Ngọa hổ tàng long.

Phim xoay quanh câu chuyện về một người thợ thủ công hiền lành tên Vương Vĩ (Tạ Miêu thủ vai). Anh là một người bố đơn thân, bị khiếm khuyết cơ thể và sống cùng cô con gái nhỏ Rainy. Một ngày nọ, cuộc sống của bố con bị đảo lộn. Cô con gái Rainy bị bắt cóc bởi một tổ chức buôn người xuyên quốc gia. Vương Vĩ đã đau khổ cầu xin sự giúp đỡ từ cảnh sát địa phương nhưng lực lượng này đã trở nên biến chất và tha hóa.

Không còn sự lựa chọn, Vương Vĩ tự mình dấn thân vào hang ổ tội phạm. Trên chặng đường đơn thương độc mã đầy máu và nước mắt đó, anh vô tình gặp gỡ nhà báo Navin (Joe Taslim thủ vai). Cùng chia sẻ một kẻ thù chung, vợ của Navin cũng bị mất tích trong khi điều tra tổ chức tội phạm này.

Sự đồng cảm sâu sắc giữa hai người đàn ông bị tước đoạt gia đình đã châm ngòi cho cơn thịnh nộ, mở đầu cho một cuộc đi săn đẫm máu. Liệu trong hành trình này, cả hai có trở về an toàn?

Sự kết hợp giữa kỹ thuật võ thuật thâm sâu của Tạ Miêu và sức mạnh thực chiến bùng nổ của Joe Taslim sẽ mang đến hàng loạt những cảnh đánh đấm đã mắt, kỹ thuật. Bên cạnh hai cái tên bảo chứng là Tạ Miêu và Joe Taslim, bộ phim có sự tham gia của Yayan Ruhian, nữ diễn viên hành động Thái Lan JeeJa Yanin, cùng các "ngôi sao" võ thuật thực chiến Brian Le và Joey Iwanaga.

Junior Kajbhunditt Jaidee tiếp tục khiến khán giả bất ngờ

Junior Kajbhunditt Jaidee đến với nghệ thuật khá tình cờ. Trước khi trở thành diễn viên, anh từng xuất hiện tại trận đấu bóng đá truyền thống giữa Chulalongkorn và Thammasat.

Từ công việc người mẫu quảng cáo, Junior dần theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp và chính thức ký hợp đồng với đài CH3 vào năm 2021. Nhờ ngoại hình điển trai cùng khả năng biến hóa đa dạng, anh nhanh chóng trở thành gương mặt trẻ được chú ý của màn ảnh Thái Lan.

Tên tuổi của Junior bật lên mạnh mẽ sau thành công của series Quỷ ăn tạng - Tee Yod. Trong phim, anh vào vai Yos, luôn sát cánh cùng anh cả Yak để bảo vệ gia đình trước những thế lực siêu nhiên. Vai diễn giúp Junior ghi điểm với khán giả nhờ hình tượng mạnh mẽ, giàu cảm xúc cùng nhiều phân cảnh hành động nặng đô.

Sau loạt tác phẩm kịch tính, Junior Kajbhunditt Jaidee tiếp tục thử sức với thể loại hài giả tưởng trong Tây Du Ký đại náo. Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện Tây Du Ký quen thuộc nhưng được biến tấu theo phong cách hiện đại.

Tại đây, khán giả được chứng kiến một Junior Kajbhunditt hoàn toàn mới. Thay vì đối mặt với ma quỷ, anh trở thành người dẫn đường vừa từ bi vừa hài hước trong hành trình thỉnh kinh “oái oăm”. Sự kết hợp giữa nét nam tính vốn có của Junior cùng hình tượng vị sư phụ từ bi tạo nên màu sắc mới lạ cho nhân vật kinh điển này. Đây cũng được xem là màn “lột xác” thú vị của nam diễn viên sau chuỗi vai diễn nặng màu sắc kinh dị trước đó.

Bên cạnh Junior Kajbhunditt trong vai Đường Tăng, bộ phim quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng của màn ảnh Thái Lan với những màu sắc nhân vật riêng biệt. Jazz Padung đảm nhận vai Tôn Ngộ Không.

Trong khi đó, Nong Cha Cha Cha vào vai Trư Bát Giới, phụ trách phần lớn các mảng miếng hài hước với tính cách ham ăn nhưng giàu tình nghĩa. Đồng hành cùng ba nhân vật còn lại là Gap Jakarin trong vai Sa Tăng với hình tượng mạnh mẽ, thiên về hành động.