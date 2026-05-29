Kim Min Ha bắt đầu lại trong một thế giới xa lạ

SVO - Kim Min Ha sẽ xuất hiện trong bộ phim hợp tác sản xuất giữa Hàn Quốc và Đan Mạch kể về một người đào tẩu khỏi Triều Tiên tìm kiếm một cuộc sống mới vượt lên trên nỗi sợ hãi, sự cô đơn và nỗ lực sinh tồn.

Dựa trên câu chuyện có thật và được sản xuất chung bởi Hàn Quốc và Đan Mạch, bộ phim sắp ra mắt Hana Korea đã chính thức hé lộ những hình ảnh đầu tiên, quy tụ dàn diễn viên quốc tế Kim Min-ha, Kim Joo-ryoung và Ahn Seo-hyun mang tâm lý sinh tồn đầy cảm xúc.

Dự kiến ​​ra mắt vào ngày 8/7, Hana Korea kể về Hye-sun, một người đào tẩu khỏi Triều Tiên đang vật lộn để bước tiếp trong một thế giới xa lạ, đồng thời cố gắng xây dựng lại cuộc sống của mình ở một nơi cách xa mọi thứ cô từng biết.

Những tấm poster mới được phát hành ngay lập tức thu hút sự chú ý nhờ sự tương phản nổi bật giữa hai tông màu xanh và đỏ. Cả hai hình ảnh đều tập trung vào Hye-sun, do Kim Min Ha thủ vai, thể hiện sự bất ổn về mặt cảm xúc xung quanh việc cô đến Hàn Quốc và sự khởi đầu đầy khó khăn của một cuộc sống hoàn toàn mới.

Tấm poster tông màu xanh lạnh lẽo miêu tả Hye-sun đến Hàn Quốc trên một chiếc máy bay. Biểu cảm kiềm chế của Kim Min Ha lặng lẽ truyền tải nỗi sợ hãi, lo lắng và sự kiệt sức về mặt cảm xúc. Dòng chữ “Lại một lần nữa, ở một nơi xa lạ” phản ánh những cảm xúc phức tạp của một người phụ nữ buộc phải bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau. Hình ảnh ngồi một mình giữa các ghế máy bay càng nhấn mạnh sự cô đơn và bất an đang chờ đợi cô.

Trong khi đó, tấm poster tông màu đỏ đậm thể hiện Hye-sun cúi đầu và lặng lẽ nhìn vào khoảng không. Trong biểu cảm của cô ẩn chứa sự căng thẳng, bất ổn và quyết tâm thầm lặng cần thiết để chịu đựng một cuộc sống xa lạ.

Hana Korea đã thu hút sự chú ý ngay từ đầu, sau khi giành "Flash Forward Audience Award" (Giải thưởng do khán giả bình chọn) tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30. Đạo diễn kiêm biên kịch người Đan Mạch Frederik Sølberg đã tiếp cận cuộc đời và hành trình cảm xúc của Hye-sun qua góc nhìn của người ngoài cuộc, được định hình bởi những cảm xúc của Bắc Âu.

Kim Min Ha, người nổi tiếng toàn cầu nhờ vai diễn Sunja lúc nhỏ trong loạt phim Pachinko của Apple TV+, đảm nhận vai chính Hye-sun. Với diễn xuất tiết chế và ánh mắt sâu lắng, cô đã gánh vác trọng trách cảm xúc của bộ phim.

Kim Joo-ryoung, được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới với vai Han Mi-nyeo trong loạt phim Squid Game của Netflix, vào vai Sook-hee, trở thành điểm tựa cảm xúc quan trọng cho những người phụ nữ đang vật lộn để tồn tại trong những thực tế xa lạ.

Ahn Seo Hyun, người từng đóng vai Mija trong phim Okja của Bong Joon-ho, cùng với Tilda Swinton, Paul Dano và Steven Yeun, tham gia bộ phim với vai Bo-mi, mang đến sự ngây thơ, trẻ trung, đồng thời một lần nữa chứng minh khả năng diễn xuất ngày càng mở rộng của mình.