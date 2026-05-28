NSƯT Hoài Linh tái xuất với vai diễn có góc khuất nội tâm, quảng bá văn hóa Việt theo cách đặc biệt

SVO - NSƯT Hoài Linh được mong chờ khi trở lại với phim điện ảnh 'Người được chọn'. Đây là tác phẩm đầy hứa hẹn của đạo diễn kiêm biên kịch Mai Thế Hiệp, cùng đồng đạo diễn Nguyễn Tôn Anh Quân.

Trong phim, NSƯT Hoài Linh sẽ đảm nhận vai thầy Thạch, là một người hầu đồng trải qua nhiều biến cố. Nhân vật này có nhiều góc khuất nội tâm với chiều sâu tâm lý phức tạp. Đây là nhân vật giữ vai trò mấu chốt trong mạch truyện.

Là cây đại thụ của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam, NSƯT Hoài Linh sở hữu gia tài vai diễn đồ sộ từ sân khấu kịch đến màn ảnh rộng. Hai năm gần đây, khán giả từng khóc cười cùng anh qua vai người cha lam lũ, cực khổ nuôi con trong Làm giàu với ma, hay hình tượng "lầy lội" trong Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn. Hai phim điện ảnh này đều vượt qua cột mốc trăm tỷ, trở thành mốc son trong sự nghiệp điện ảnh của nam NSƯT.

Điều đặc biệt là anh vào vai một người hầu đồng, mang nhiều nét đặc trưng của tín ngưỡng (thờ Mẫu) mà chính NSƯT tâm huyết theo đuổi. Chia sẻ về NSƯT Hoài Linh, Mai Thế Hiệp cho biết: “Anh Hoài Linh là một đàn anh trong nghề. Và nhân vật trong bộ phim này thật sự rất phù hợp với anh. Đó là một người rất yêu văn hóa, yêu tín ngưỡng thờ Mẫu, sống giản dị và luôn cho đi rất nhiều. Trong phim sẽ có một nhân vật thầy đồng mang màu sắc như vậy. Gần như tôi đặt anh Hoài Linh vào hoàn cảnh của bộ phim luôn".

"Ban đầu, anh Linh chưa nhận lời đâu. Tôi phải gửi kịch bản cho anh nhiều lần và chia sẻ rất nhiều. Anh nói rằng, phải đọc kịch bản trước đã. Sau khi đọc đến bản thứ sáu, thứ bảy, anh mới đồng ý tham gia. Với tôi, đó là một niềm vinh dự rất lớn. Bởi anh Linh rất yêu văn hóa Việt Nam, nên vai diễn này khá hợp với anh, cả về tính cách lẫn tinh thần", Mai Thế Hiệp nói thêm.

Ngoài ra, phim có sự góp mặt của nhiều diễn viên, từ những người giàu kinh nghiệm như NSƯT Hạnh Thúy, NSƯT Văn Báu, ca sĩ Phương Thanh, Thanh Hương... tới lứa nghệ sĩ trẻ như Huỳnh Phúc, Mai Ngô, Gon Pink, Võ Đăng Khoa... hứa hẹn sẽ đem tới cho khán giả những tình huống bất ngờ.