Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

NSƯT Hoài Linh tái xuất với vai diễn có góc khuất nội tâm, quảng bá văn hóa Việt theo cách đặc biệt

Bình Nguyễn

SVO - NSƯT Hoài Linh được mong chờ khi trở lại với phim điện ảnh 'Người được chọn'. Đây là tác phẩm đầy hứa hẹn của đạo diễn kiêm biên kịch Mai Thế Hiệp, cùng đồng đạo diễn Nguyễn Tôn Anh Quân.

Trong phim, NSƯT Hoài Linh sẽ đảm nhận vai thầy Thạch, là một người hầu đồng trải qua nhiều biến cố. Nhân vật này có nhiều góc khuất nội tâm với chiều sâu tâm lý phức tạp. Đây là nhân vật giữ vai trò mấu chốt trong mạch truyện.

94b429f7-fd64-4e05-b42b-909e9d9b3007.jpg

Là cây đại thụ của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam, NSƯT Hoài Linh sở hữu gia tài vai diễn đồ sộ từ sân khấu kịch đến màn ảnh rộng. Hai năm gần đây, khán giả từng khóc cười cùng anh qua vai người cha lam lũ, cực khổ nuôi con trong Làm giàu với ma, hay hình tượng "lầy lội" trong Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn. Hai phim điện ảnh này đều vượt qua cột mốc trăm tỷ, trở thành mốc son trong sự nghiệp điện ảnh của nam NSƯT.

ecd3e9b6-b972-45de-b39c-6efe5609606c.jpg

Điều đặc biệt là anh vào vai một người hầu đồng, mang nhiều nét đặc trưng của tín ngưỡng (thờ Mẫu) mà chính NSƯT tâm huyết theo đuổi. Chia sẻ về NSƯT Hoài Linh, Mai Thế Hiệp cho biết: “Anh Hoài Linh là một đàn anh trong nghề. Và nhân vật trong bộ phim này thật sự rất phù hợp với anh. Đó là một người rất yêu văn hóa, yêu tín ngưỡng thờ Mẫu, sống giản dị và luôn cho đi rất nhiều. Trong phim sẽ có một nhân vật thầy đồng mang màu sắc như vậy. Gần như tôi đặt anh Hoài Linh vào hoàn cảnh của bộ phim luôn".

6097dfd3-c909-493d-a86e-ad684e1a13c0.jpg

"Ban đầu, anh Linh chưa nhận lời đâu. Tôi phải gửi kịch bản cho anh nhiều lần và chia sẻ rất nhiều. Anh nói rằng, phải đọc kịch bản trước đã. Sau khi đọc đến bản thứ sáu, thứ bảy, anh mới đồng ý tham gia. Với tôi, đó là một niềm vinh dự rất lớn. Bởi anh Linh rất yêu văn hóa Việt Nam, nên vai diễn này khá hợp với anh, cả về tính cách lẫn tinh thần", Mai Thế Hiệp nói thêm.

Ngoài ra, phim có sự góp mặt của nhiều diễn viên, từ những người giàu kinh nghiệm như NSƯT Hạnh Thúy, NSƯT Văn Báu, ca sĩ Phương Thanh, Thanh Hương... tới lứa nghệ sĩ trẻ như Huỳnh Phúc, Mai Ngô, Gon Pink, Võ Đăng Khoa... hứa hẹn sẽ đem tới cho khán giả những tình huống bất ngờ.

Bình Nguyễn
#NSƯT Hoài Linh #Người được chọn #phim Người Được Chọn #Mai Thế Hiệp #NSƯT Hạnh Thúy #NSƯT Văn Báu #ca sĩ Phương Thanh #Thanh Hương

Xem thêm

Cùng chuyên mục