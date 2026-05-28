Song Luân 'lột xác' đến ngỡ ngàng, quyết tâm phá bỏ giới hạn khi tham gia 'Tinh hà say hi'

SVO - Mới đây, Song Luân xác nhận tham gia 'Tinh hà say hi', hứa hẹn mang đến những màn biến hóa ấn tượng trong lần trở lại này.

Song Luân chính thức trở thành một mảnh ghép của Tinh hà say hi cùng 23 nghệ sĩ khác. Nhân dịp trở lại show truyền hình thực tế, Song Luân cũng mang đến bộ ảnh chào sân ấn tượng. Anh chọn phong cách lịch lãm pha chút nổi loạn. Diện outfit tông xanh navy kết hợp chất liệu da hiện đại, Song Luân cho thấy hình ảnh trưởng thành nhưng vẫn giữ được nét cuốn hút điện ảnh vốn là thế mạnh của bản thân.

“Tôi tưởng mùa Hè rực rỡ của 2024 đã là điều đáng nhớ nhất rồi, nhưng hành trình ở "vũ trụ say hi" chưa dừng lại. Tôi háo hức được hội ngộ anh em Anh trai say hi. Đây là cơ hội để tôi được thể hiện bản thân và đến gần hơn với khán giả. Ở Tinh hà say hi, tôi muốn mang đến màu sắc âm nhạc đậm dấu ấn cá nhân, đồng thời thể hiện rõ những thế mạnh mà mình tự tin nhất trên hành trình âm nhạc”, Song Luân bày tỏ.

Anh đã chuẩn bị một thể lực tốt, một tinh thần cởi mở và những “mảng miếng” để vào show. “Các anh em hãy coi chừng nha, tại năm nay tôi còn "gáy" hơn cả năm trước. Quán quân trong tầm tay”, nam nghệ sĩ hài hước cho biết.

Hành trình của Song Luân tại Anh trai say hi được xem là một trong những màn “lột xác” đáng chú ý nhất của chương trình. Từ hình ảnh nam thần điển trai quen thuộc của V-biz, Song Luân dần cho thấy sự đa năng, tinh thần đồng đội và khả năng làm chủ sân khấu qua từng vòng thi.

Không phải kiểu thí sinh quá ồn ào, Song Luân chọn cách ghi điểm bằng sự ổn định và thái độ làm nghề nghiêm túc. Điều khiến khán giả bất ngờ là khả năng thích nghi mạnh mẽ của Song Luân trong nhiều concept khác nhau. Từ những sân khấu đòi hỏi vocal tình cảm, performance mạnh đến các tiết mục thiên về giải trí, anh đều giữ được phong độ ổn định.

Với những ấn tượng mạnh trong Anh trai say hi, Song Luân được khán giả kỳ vọng sẽ có những phần thể hiện phá bỏ giới hạn hơn nữa trong lần trở lại này. Ngoài ra, với nhiều kinh nghiệm trong nghề, các fan mong anh sẽ có những màn dẫn dắt sáng suốt cho team của mình.