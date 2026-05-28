Sau phim 'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt', Lee Jun Young (UKISS) trở lại màn ảnh hợp tác cùng 'dàn sao' kỳ cựu

SVO - Ca sĩ kiêm diễn viên Lee Jun Young (UKISS) sẽ trở lại màn ảnh với vai chính trong 'Chủ tịch tập sự', hợp tác cùng 'dàn sao' gạo cội: Son Hyun Joo, Jeon Hye Jin, Jin Goo và Lee Joo Myoung.

Thuộc thể loại hài - giả tưởng, Chủ tịch tập sự có tựa tiếng Anh là Reborn rookie, dài 12 tập, phát sóng trên VieON lúc 22h30, từ ngày 30/5. Phim được chuyển thể từ webtoon cùng tên, kể về Kang Yong Ho (Son Hyun Joo đóng), vị chủ tịch quyền lực của tập đoàn hàng đầu Choi Sung group.

Sau một tai nạn, ông bất ngờ bị hoán đổi linh hồn vào cơ thể trẻ trung của cầu thủ bóng đá Hwang Jun Hyun (Lee Jun Young đóng), buộc phải sống cuộc đời thứ hai ngoài ý muốn và bắt đầu lại từ vị trí thực tập sinh trong chính công ty của mình. Từ đây, chủ tịch dần khám phá những âm mưu nội bộ, chấn chỉnh các con và tìm cách bảo vệ cơ nghiệp gia đình.

Ngoài màn kết hợp giữa Lee Jun Young và Son Hyun Joo, phim còn quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm Jeon Hye Jin, Jin Goo và Lee Joo Myoung. Sau loạt vai phụ nhưng có nhiều điểm sáng trong Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, Weak hero class, Cô giáo em là số 1, Lee Jun Young dần khẳng định tiềm năng diễn xuất với nhiều vai diễn có màu sắc riêng.

Với Chủ tịch tập sự, Jeon Hye Jin đảm nhận vai Kang Jae Kyung, là ái nữ của chủ tịch Kang. Nhân vật này đầy tham vọng, luôn cạnh tranh quyền thừa kế với em trai. Từng ghi dấu ấn ở mảng điện ảnh khi thắng giải "Nữ phụ xuất sắc" tại giải thưởng Rồng Xanh 2015, Jeon Hye Jin tiếp tục chứng minh năng lực khi tham gia vào các dự án truyền hình. Đáng chú ý, đây là một trong số ít dự án đánh dấu sự tái xuất của cô sau bi kịch gia đình, khi chồng cô - tài tử Lee Sun Kyun đột ngột qua đời vào cuối năm 2023.

Jin Goo hóa thân thành Kang Jae Sung, tuy có năng lực hạn chế nhưng nuôi tham vọng lớn, luôn bị lép vế trước bố và chị gái. Nam diễn viên từng "gây sốt" khắp châu Á với vai thượng sĩ Seo Dae Young trong Hậu duệ Mặt trời.

Trong khi đó, Lee Joo Myoung vào vai Kang Bang Geul, con gái riêng của chủ tịch Kang, bị che giấu suốt 15 năm và âm thầm quay trở lại tập đoàn dưới thân phận giả để chứng minh năng lực. Cô được khán giả yêu mến vì ngoại hình giống “mợ chảnh” Jun Ji Hyun và vai diễn cá tính trong Twenty-five Twenty-one.

Chia sẻ về quá trình quay phim, Lee Jun Young cho biết, việc thể hiện linh hồn của chủ tịch Kang trong thân xác cầu thủ trẻ là một trải nghiệm khó quên. “Mọi khoảnh khắc đều rất vui. Vui đến nỗi việc nhịn cười mới là điều khó khăn nhất. Đó là niềm vinh dự và cũng là khoảng thời gian rất hạnh phúc đối với tôi”, thành viên UKISS cho biết.