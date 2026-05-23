'Silent Voices'giúp tài năng của sinh viên Hàn được vinh danh tại Liên hoan phim Cannes

Tuệ Nghi

SVO - Phim 'Silent Voices' của Jin Mi Song giành giải Nhì hạng mục Phim sinh viên, tại Liên hoan phim Cannes.

Ban tổ chức liên hoan phim Cannes năm nay cho biết, bộ phim Silent Voices của đạo diễn Jin Mi Song người Hàn Quốc đã giành giải Nhì ở hạng mục Phim sinh viên La Cinef.

silent-voices.jpg

Bộ phim dài 17 phút kể về một ngày trong cuộc sống của một gia đình định cư tại New York sau khi di cư từ Hàn Quốc sang Hoa Kỳ. Phim khắc họa một cách tinh tế cách cha mẹ và hai cô con gái lặng lẽ che giấu cảm xúc của mình sau những khó khăn thường nhật khác nhau.

Bộ phim Laser-Cat của Lucas Acher đã giành giải Nhất, trong khi giải Ba đồng hạng thuộc về Never Enough của Julius Lagoutte Larsen và Growing Stones, Flying Papers của Roozbeh Gezerseh và Soraya Shamsi.

Jin cho biết, cô không ngờ mình sẽ thắng, đồng thời cảm ơn Ban giám khảo đã ghi nhận sự chân thành trong tác phẩm của cô, cũng như toàn bộ dàn diễn viên và ê kíp đã tham gia Silent Voices.

Nam diễn viên Park Ji Min, một trong những thành viên Ban giám khảo cho biết, bộ phim là một ví dụ điển hình cho thấy không thể tách rời vấn đề cá nhân và chính trị.

jin-mi-song.jpg

Jin, tên thật là Nadine Misong Jin, tốt nghiệp ĐH Sungkyunkwan ở Seoul và hiện đang theo học ngành sản xuất phim tại ĐH Columbia ở New York.

Hạng mục La Cinef là hạng mục dành riêng cho các tác phẩm của các nhà làm phim trẻ đang theo học tại các trường điện ảnh. Theo Ban tổ chức, năm nay, có 19 phim sinh viên được chọn từ 2.747 phim gửi đến trên toàn thế giới.

Năm ngoái, Heo Ga Young của Hàn Quốc đã giành giải Nhất, với phim First Summer, tác phẩm tốt nghiệp của cô tại Học viện Nghệ thuật Điện ảnh Hàn Quốc.

