'Em xinh' 52Hz: 'Âm nhạc của mình trưởng thành như cái cách mình lớn lên'

SVO - 52Hz chính thức phát hành ca khúc mới mang tên 'TAKE ME BACK'. Đây tiếp tục là sản phẩm được đồng hành sản xuất bởi nhà sản xuất RIO, vốn đã gắn bó cùng 52Hz từ những bài nhạc đầu tiên trong sự nghiệp.

TAKE ME BACK là một bài nhạc alternative pop được sáng tạo từ nhịp bass của Vinahouse, kết hợp với hòa thanh và "sound design" của dark pop. Tuy nhiên, 52Hz vẫn giữ nguyên phong cách sáng tác của một nghệ sĩ R&B đặc trưng, nơi cảm xúc luôn là trung tâm trong âm nhạc của cô.

“Thật ra, đây không phải lần đầu tiên mình phủ một giai điệu có tiết tấu lên những cảm xúc buồn. Có thể nói, đây là cách viết nhạc của mình từ trước tới giờ rồi. Thay vì bi lụy, mình thích "khiêu vũ" với nỗi buồn và sự day dứt nhiều hơn”, 52Hz chia sẻ.

Bài hát nói về sự day dứt và khao khát quay trở lại với mối tình cũ, hay đúng hơn là cảm giác được yêu của ngày đó, dù có phải đối mặt với kết cục đổ vỡ thêm một lần nữa. Bài hát chính là hành trình trở về với phiên bản cảm xúc nhiều rung động nhất của chính mình trong quá khứ.

Những giai điệu đầu tiên của TAKE ME BACK được hình thành từ tháng 12/2025. Toàn bộ cảm hứng của ca khúc được lấy từ mối tình đầu tiên của 52Hz. Đó là nơi lưu giữ hình ảnh của một phiên bản non nớt, liều lĩnh và sống hết mình vì cảm xúc.

Tiếp tục đồng hành cùng RIO trong dự án lần này, 52Hz cho biết, anh cũng là người duy nhất có thể nắm bắt toàn bộ những ý tưởng “trời ơi đất hỡi” của cô trong âm nhạc. Không chỉ là cộng sự quen thuộc trong nhiều dự án trước đó, RIO còn là người đồng hành cùng nữ nghệ sĩ trong cuộc sống, giúp cả hai xây dựng được sự kết nối đặc biệt trong quá trình sáng tạo.

Và thật sự, sau rất nhiều thời gian và công sức để hoàn thiện, ca khúc đã vượt xa mong đợi của nữ nghệ sĩ. “Âm nhạc của mình trưởng thành như cái cách mình lớn lên. Cảm xúc của 52Hz hiện tại hoàn thiện hơn rất nhiều, cảm thấy là chính mình nhiều hơn", nữ nghệ sĩ chia sẻ.