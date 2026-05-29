Taeyang 'chữa lành' toàn cõi mạng khi kết hợp với Tarzzan và Woochan

SVO - MV 'WOULD YOU' của Taeyang kết hợp hình ảnh với Tarzzan và Woochan trở thành chủ đề 'nóng', tràn đầy năng lượng trẻ trung, gợi nhớ đến những ngày đầu ra mắt của họ.

Taeyang đã chinh phục người hâm mộ bằng cách thể hiện một cách trực quan sự kết hợp ăn ý đầy cuốn hút với các nghệ sĩ khách mời thông qua nội dung video cho các ca khúc trong album mới của anh.

WOULD YOU được phát hành cho thấy Taeyang thể hiện cảm xúc của mình giữa những hình ảnh cô đơn và u tối, bao gồm ngọn lửa đang cháy và những bức tường đổ sụp.

Hơn nữa, Tarzzan và Woochan của ALLDAY PROJECT, những người góp giọng trong ca khúc, cũng xuất hiện trong video, toát lên một sự hiện diện mạnh mẽ. Mỗi người trong ba người đều sở hữu một khí chất riêng biệt, tạo nên một "sự kết hợp hình ảnh" sâu sắc vượt lên trên sự hài hòa của giọng hát và rap, ngay lập tức tăng cường sự đắm chìm của người xem vào video.

WOULD YOU là một ca khúc chữa lành, trong đó, sự nhạy cảm, ấm áp độc đáo của Taeyang hòa quyện tự nhiên với lời bài hát như một câu hỏi dành cho những người hâm mộ đã luôn bên cạnh anh trong suốt thời gian dài.

Thông điệp chân thành, nhìn về quá khứ trong khi hình dung về tương lai, hài hòa với giai điệu bass gợi cảm, mang lại sự an ủi sâu sắc. Đặc biệt, sự tương tác với các nghệ sĩ trẻ hơn, những người sở hữu năng lượng trẻ trung gợi nhớ đến những ngày đầu ra mắt của anh, càng làm phong phú thêm chiều sâu cảm xúc của bài hát.

Sự cộng hưởng hình ảnh được tạo nên trong video đẹp mắt này, càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của bài hát. Khán giả đang rất mong chờ những màn trình diễn chung có thể được giới thiệu trên các chương trình âm nhạc và concert trong tương lai.

Trong khi đó, Taeyang tiếp tục tích cực quảng bá cho album đầy đủ thứ tư của mình, QUINTESSENCE, và ca khúc chủ đề LIVE FAST DIE SLOW. Album gồm 10 bài hát khám phá nội tâm của nghệ sĩ, chạm đến cảm xúc sâu sắc của người nghe.