Danh ca Bảo Yến cùng dàn nghệ sĩ trẻ lan toả thông điệp bảo vệ môi trường bằng âm nhạc

Xuân Tiến

SVO - Nhân Ngày Môi trường Thế giới (5/6), 'True concert 2026 - Tình Đất' được lựa chọn để phát sóng trên VTV1, lúc 20h10 ngày 31/5, như một lời nhắn đến mọi người cùng chung tay bảo vệ 'Mẹ thiên nhiên' thông qua âm nhạc.

Tiếp nối hành trình của True Concert với Nước (2019) và Thanh âm của thiên nhiên (2021), chương trình năm nay lựa chọn “đất” làm cảm hứng xuyên suốt. Nếu ở những mùa trước, thiên nhiên hiện lên qua thanh âm và không gian thì Tình Đất lần này lại đi gần hơn vào cảm xúc con người, từ ký ức, sự gắn bó với quê hương cho tới cảm giác bình yên từ những điều giản dị trong đời sống thường ngày. Cùng với 5 phần là: Cánh đồng, Hoa trái, Nước, Rừng Tình đất, chương trình kết nối khán giả từ ý tưởng độc đáo, âm nhạc đặc sắc cùng sân khấu được dàn dựng một cách công phu.

Chương trình 'True concert - Tình Đất' tôn vinh sự sống từ mạch đất.

Theo nhạc sĩ Trần Thanh Phương, âm hưởng của dàn nhạc giao hưởng sẽ tạo nên cảm giác rộng lớn, hùng vĩ như núi rừng, đại dương hay bầu trời. Jazz mang lại cảm giác tự do, ngẫu hứng giống như gió hoặc dòng nước đang chuyển động tự nhiên. Rock có thể diễn tả sức mạnh của thiên nhiên như giông bão, sóng lớn hay những năng lượng rất mãnh liệt còn acoustic thì gần gũi, mộc mạc khiến người nghe cảm nhận được sự ấm áp và bình yên của cây cỏ, cánh đồng hay những buổi chiều nhiều gió.

Một trong những tiết mục được khán giả nhắc nhiều sau chương trình là Mãi nương tựa bên người của tác giả Thường Tâm Diệu Huệ do Pia Linh và Oplus thể hiện. Pia Linh với màu giọng nhẹ, trong kết hợp cùng Oplus trầm ấm mang lại cảm giác bình an rất phù hợp với tinh thần bài hát. Tiết mục giống như một khoảng lặng nhỏ giữa chương trình, nhưng lại khiến nhiều người dễ đồng cảm và cảm thấy gần gũi hơn với bài hát, để lại những chiêm nghiệm, suy nghĩ về niềm tin và cuộc sống.

Pia Linh và Oplus gây ấn tượng cùng ca khúc "Mãi nương tựa bên người".

Ngoài ra, chương trình còn quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và màu sắc âm nhạc khác nhau như: danh ca Bảo Yến, Phan Mạnh Quỳnh, Thùy Chi, Nguyễn Hùng, Oplus, Hà An Huy, Pia Linh, Marzuz… True concert -Tình Đất hướng tới sự kết nối tự nhiên giữa các thế hệ nghệ sĩ trong cùng một không gian âm nhạc. Ở đó, mỗi nghệ sĩ vẫn giữ màu sắc riêng nhưng cùng hòa vào tinh thần chung.

Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ trẻ cùng nghệ sĩ gạo cội tạo nên giá trị kết nối thông qua âm nhạc.

Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, True concert 2026 - Tình Đất cũng hướng tới những giá trị cộng đồng thông qua thông điệp về sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên và môi trường sống.

