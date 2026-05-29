Jun Phạm, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm, Rhymastic và Duy Khánh cùng nhau quảng bá văn hóa Việt trong 'Quán nhà Haha'

Bình Nguyễn

SVO - Sự trở lại của Jun Phạm, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm, Rhymastic và Duy Khánh được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện gần gũi, những tiếng cười thân thuộc cùng hành trình khám phá các hương vị rất Việt Nam.

Chương trình dự kiến kéo dài 7 ngày ở mỗi chặng, nơi các nghệ sĩ phải trực tiếp đối mặt với loạt bài toán vận hành quán ăn hay homestay. Sự thay đổi này đặt trọng trách lên vai mỗi thành viên.

Là người gánh vác phần bếp núc ở mùa trước, Jun Phạm không giấu được sự hoang mang khi chương trình nâng cấp độ khó: “Thú thật, tôi rất hoang mang. Năm ngoái, mới ở quy mô gia đình thôi mà nấu ăn đã cảm giác như một ngày làm ba cái đám giỗ rồi. Năm nay, đổi tên thành Quán nhà Haha, nếu quán mà đông khách quá thì ai nấu cũng rất lo. Nhưng tôi cũng hy vọng, sau một năm, bốn đứa em đã tự nâng cấp tay nghề".

Trong khi đó, Duy Khánh lại rất hào hứng với chủ đề ẩm thực, vì bản thân vốn thích trải nghiệm đặc sản địa phương mỗi khi đi đến vùng đất mới. Nam diễn viên nhận định, ẩm thực Việt Nam vô cùng phong phú.

Quán nhà Haha sẽ là cầu nối thiết thực, giúp những khán giả chưa có cơ hội đi du lịch khắp nơi vẫn có thể thưởng thức, trải nghiệm trọn vẹn hương vị gốc và nét đẹp văn hóa của từng vùng đất.

Dù vậy, Duy Khánh cũng tự lường trước "số phận" của mình khi đụng vào bếp núc: “Mùa trước, tôi vụng về nên đã bị anh Jun "đánh" khá nhiều rồi. Mùa này, đụng vào quán ăn, tôi chỉ sợ mình hậu đậu làm đổ bể rồi lại bị anh Jun "tác động vật lý" nhiều hơn thôi. Nhưng dẫu sao, phương châm của tôi tại chương trình này vẫn là đi một ngày đàng, ăn một sàng đồ ăn”.

Điểm nhấn mang tính đột phá nhất của mùa này chính là việc xóa nhòa ranh giới giữa màn ảnh và đời thực. Khán giả giờ đây không còn theo dõi thụ động mà hoàn toàn có cơ hội trở thành các “đại sứ mỹ vị”.

Thông qua việc quảng bá nông sản, ẩm thực và văn hóa bản địa bằng ngôn ngữ giải trí gần gũi, chương trình kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra hiệu ứng tích cực cho du lịch và mở ra sinh kế bền vững cho người dân địa phương sau khi đoàn phim kết thúc ghi hình.

