Jungkook BTS tái hiện không khí thập niên 1990 sau vụ 'vi phạm quyền sở hữu trí tuệ'

SVO - Sau khi tài khoản SNS được mở lại sau một ngày, Jungkook BTS đã khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên với bộ ảnh tái hiện không khí thập niên 1990.

Ngày 27/5, Jungkook đã đăng tải một ảnh chụp màn hình lên tài khoản TikTok của mình cho thấy thông báo tài khoản Instagram của anh đã bị khóa, kèm theo biểu tượng dấu hỏi chấm. Màn hình hiển thị thông báo: “JK, tài khoản của bạn đã bị khóa. Nếu bạn không yêu cầu xem xét lại trong vòng 180 ngày, tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hóa vĩnh viễn”.

Instagram giải thích lý do khóa tài khoản bằng cách nêu rõ: “Tài khoản hoặc các hoạt động trên tài khoản của bạn không tuân thủ các điều khoản dịch vụ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả chính sách nhãn hiệu”.

Ngày 28/5, tài khoản Instagram của Jungkook đã được khôi phục. Hiện tại, hồ sơ và bài đăng của anh ấy đều có thể được xem trên tài khoản Instagram của mình. Trong khi đó, Jungkook đã xóa tài khoản Instagram cũ của mình, với khoảng 52,4 triệu người theo dõi vào tháng 2/2023 và mở một tài khoản mới vào tháng Bảy năm ngoái. Số người theo dõi hiện tại của anh ấy là 21,66 triệu.

Ngay sau đó, bộ ảnh "2026 Jungkook for Calvin Klein (CKJK)", với sự hợp tác giữa Jungkook và thương hiệu thời trang toàn cầu Calvin Klein, đã được phát hành. Trong bộ ảnh, Jungkook toát lên vẻ cuốn hút khi cưỡi mô tô, diện bộ đồ denim-on-denim và áo khoác da đen. Anh truyền tải một phong cách nổi loạn nhưng vẫn gợi cảm, thể hiện năng lượng tự do và đam mê từ sở thích lái xe mô tô của mình. Anh cũng hé lộ một diện mạo tái hiện không khí thập niên 1990 bằng cách diện phong cách vintage với những gam màu denim nổi bật. Bộ sưu tập hợp tác "CKJK" này cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử 58 năm của Calvin Klein mà một thần tượng trực tiếp tham gia vào quá trình thiết kế.