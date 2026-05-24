'Colony' vượt mặt 'The King's Warden'

Sáng ngày 24/5, Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc đã thông báo Colony đã thu hút tổng cộng 1.089.996 khán giả.

Colony hiện là bộ phim ra mắt năm 2026 đạt mốc 1 triệu khán giả nhanh nhất, vượt qua cả kỷ lục của The King’s Warden. Ra mắt vào ngày 21/5, nghĩa là phim chỉ mất chưa đến bốn ngày để đạt được cột mốc này.

Phim do đạo diễn Yeon Sang Ho, người từng đạo diễn Train to Busan và Peninsula, chỉ đạo, quy tụ dàn diễn viên toàn 'sao' như Jun Ji Hyun, Ji Chang Wook, Shin Hyun Been, Kim Shin Rok, Koo Kyo Hwan và Go Soo. Colony là một bộ phim về zombie, kể về những người sống sót bị mắc kẹt trong một tòa nhà bị phong tỏa do một loại virus đột biến nhanh chóng, khi họ phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng từ những người bị nhiễm bệnh, những kẻ tiến hóa theo những cách khó lường.