Không còn lời nào để nói về CORTIS

CORTIS đã bổ sung thêm một thành tích ấn tượng nữa vào sự nghiệp đang phát triển của mình bằng cách giành được chiếc cúp thứ tám trên chương trình âm nhạc với ca khúc REDRED trong tập phát sóng ngày 23/5 của chương trình Show! Music Core.

Trong bài phát biểu nhận giải, các thành viên đã bày tỏ lòng biết ơn:“Chúng tôi không ngờ mình lại giành được giải Nhất. Cảm ơn mọi người và chúng tôi yêu COER của mình. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn nhà sản xuất Si Hyuk vì đã giúp đỡ và hướng dẫn âm nhạc rất nhiều. Nhờ sự hỗ trợ đó, chúng tôi đã có thể tiến xa đến vậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa với tư cách là CORTIS”.

Theo Spotify, nền tảng phát trực tuyến âm thanh và nhạc toàn cầu, ca khúc chủ đề "REDRED" từ mini-album thứ hai của CORTIS (Martin, James, Juhun, Seonghyeon, Gunho) đã xếp hạng 115 trên bảng xếp hạng "Top Song Global hàng tuần" (thời gian xếp hạng: 15–21/5), và trụ vững trên bảng xếp hạng trong bốn tuần liên tiếp. Trên bảng xếp hạng "Top Song Global hàng ngày" ngày 21/5, ca khúc này đạt vị trí thứ 108. Thứ hạng cao nhất của nhóm tính đến nay là vị trí thứ 36 vào ngày 4/5. Đáng chú ý, trong số các nhóm nhạc nam K-pop ra mắt trong vòng 5 năm qua, CORTIS là nhóm duy nhất đồng thời xuất hiện trên cả bảng xếp hạng hàng ngày và hàng tuần toàn cầu. Họ giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng "Bài hát hàng ngày hàng đầu Hàn Quốc" trong 24 ngày liên tiếp. Số lượng người nghe hàng tháng cũng tăng nhanh chóng. Tính đến ngày 21/5, họ đạt khoảng 11,99 triệu lượt nghe, đưa họ vào top những nhóm nhạc nam K-pop hàng đầu mọi thời đại. Điều này xếp họ ở vị trí thứ tư, sau các nhóm như BTS, và thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ sau khi phát hành mini-album thứ hai vào tháng trước. Vào ngày 29/4, họ đạt khoảng 8,4 triệu lượt nghe, vượt qua kỷ lục trước đó được thiết lập bởi mini-album đầu tiên của họ. Mini-album thứ hai, "GREENGREEN", cũng chứng tỏ sự hiện diện của mình trên các bảng xếp hạng toàn cầu lớn. Nó xếp thứ 30 trên bảng xếp hạng "Album Hip Hop & R&B chính thức" của UK Official Charts trong hai tuần liên tiếp (22-28/5). Trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ, album đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng ‘Billboard 200’ và vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng ‘Top Album Sales’. Trên bảng xếp hạng Billboard Nhật Bản (giai đoạn tính điểm: 11–17/5), album đạt vị trí thứ 85 trên bảng xếp hạng ‘Japan Hot 100’ và vị trí thứ 60 trên bảng xếp hạng ‘Hot Albums’. Phản hồi tích cực về các ca khúc trong album vẫn đang tiếp tục. CORTIS đã trình diễn ‘ACAI’ trên chương trình ‘Show! Music Core’ và giới thiệu cả ‘ACAI’ và ‘YOUNGCREATORCREW’ trên chương trình ‘Inkigayo’. Đặc biệt, ‘YOUNGCREATORCREW’ lần đầu tiên được ra mắt trên một chương trình âm nhạc trong nước; ca khúc này đã thu hút sự chú ý nhờ concept độc đáo kể từ khi được tiết lộ lần đầu tại ‘NBA Crossover Concert Series’ ở Mỹ vào tháng Hai năm ngoái.

Với thêm một chiếc cúp vô địch nữa trên chương trình âm nhạc, CORTIS tiếp tục chứng minh đà phát triển không ngừng của mình trong ngành công nghiệp K-pop. Từ màn trình diễn mạnh mẽ ca khúc REDRED đến bài phát biểu nhận giải đầy xúc động, nhóm một lần nữa thể hiện cả tài năng và lòng biết ơn đối với người hâm mộ.