Không thể tin được đây là Jung Hye Young 52 tuổi, mẹ của 4 đứa con

SVO - Những bức ảnh gần đây cho thấy nữ diễn viên Jung Hye Young đang tham gia một cuộc thi Hyrox, khiến cả thế giới phải trầm trồ ngưỡng mộ về vóc dáng của bà mẹ 52 tuổi của 4 đứa con này.

Nam ca sỹ nổi tiếng Hàn Quốc Sean đã đăng tải một bức ảnh của vợ mình, Jung Hye Young lên tài khoản mạng xã hội của mình với chú thích: "Jung Hye Young thật xinh đẹp". Bức ảnh cho thấy cô đang tham gia một cuộc thi Hyrox gần đây.

Jung Hye Young, người đang rất nghiêm túc tham gia cuộc thi trong bức ảnh, quả thực xứng đáng với lời khen "xinh đẹp". Mặc bộ đồ tập thể dục ngắn, cô sở hữu những cơ bắp săn chắc khiến người ta khó tin rằng cô đã ngoài 50 tuổi. Từ những cơ bắp mềm mại ở vai và cánh tay đến cơ bụng vẫn rõ nét ngay cả khi cô cúi xuống, và cơ bắp phần thân dưới trải dài từ đùi đến bắp chân, toàn bộ cơ thể cô đều săn chắc. Không hề có dấu vết của mỡ thừa do tuổi tác, chẳng hạn như mỡ bụng hay mỡ tay, những vấn đề thường khiến phụ nữ trung niên lo ngại.

Nếu Sean đã mang trào lưu chạy bộ đến Hàn Quốc, thì Jung Hye Young một lần nữa nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp của cơ bắp phụ nữ trung niên. Hyrox là một bài tập chức năng giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp, sức bền và khả năng chịu đựng cùng lúc, hiện đang nổi lên như một xu hướng thể dục mới trong giới người nổi tiếng và những người có tầm ảnh hưởng.

Cuộc thi Hyrox bắt nguồn từ Đức. Người tham gia phải chạy 1km, thực hiện một bài tập chức năng, và chạy thêm 1km nữa, lặp lại quá trình này tổng cộng tám lần. Nhìn chung, điều này tương đương với việc hoàn thành một cuộc chạy 8km và tám bài tập khác nhau.

Các chuyên gia cho rằng khả năng giảm mỡ và duy trì cơ bắp cùng lúc là lợi thế lớn nhất của Hyrox. Các bài tập aerobic như chạy bộ giúp đốt cháy mỡ, trong khi các bài tập rèn luyện sức mạnh như đẩy tạ, lunges và wall ball giúp duy trì và tăng khối lượng cơ bắp. Không giống như các chế độ ăn kiêng chỉ đơn thuần giảm cân, Hyrox được biết đến là có lợi cho việc xây dựng một cơ thể săn chắc.

Hyrox cũng có tác dụng đáng kể trong việc cải thiện sức bền tim mạch. Nhịp tim luôn duy trì ở mức cao trong quá trình chạy bộ và rèn luyện sức mạnh, giúp cải thiện thể chất. Nó cũng hiệu quả trong việc xây dựng "sức mạnh thực tiễn" cần thiết cho các hoạt động hàng ngày như nâng vật nặng, leo cầu thang và đi bộ trong thời gian dài. Trọng tâm được đặt vào việc xây dựng một cơ thể khỏe mạnh và cường tráng hơn là chỉ đơn thuần là một cơ thể thon gọn.

Tuy nhiên, vì Hyrox là một bài tập cường độ tương đối cao, người mới bắt đầu nếu tập quá sức có thể bị căng thẳng ở đầu gối, lưng dưới và vai. Các chuyên gia khuyên rằng nên xây dựng thể lực cơ bản trước bằng cách đi bộ, chạy bộ nhẹ, squat, các bài tập cơ bụng và tập tạ, sau đó mới tiếp cận chương trình theo từng giai đoạn.

