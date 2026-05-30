Nguyễn Cao Kỳ Duyên: Từ người đẹp có chỉ số nhân trắc học cao nhất đến 'mỹ nhân' hai lần đăng quang Hoa hậu

SVO - Trong lịch sử của 'Hoa hậu Việt Nam', Nguyễn Cao Kỳ Duyên là 'mỹ nhân' có thành tích độc nhất vô nhị khi liên tiếp đăng quang ngôi vị cao nhất của hai cuộc thi nhan sắc đình đám quốc gia.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên (sinh năm 1996) sở hữu chiều cao 1m76 cùng số đo hình thể 86-60-94cm. Năm 18 tuổi, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Với số đo hình thể vượt trội, Kỳ Duyên đăng quang nhận được sự ủng hộ từ công chúng.

Đặc biệt hơn, Hoa hậu Kỳ Duyên cũng là người đẹp sở hữu điểm nhân trắc học cao nhất. Cô được Ban giám khảo đánh cao khi có khuôn mặt đẹp được gắn với cơ thể hoàn hảo. Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo càng tôn lên vẻ đẹp khuôn mặt của Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Vòng thi nhân trắc học của Hoa hậu Việt Nam dường như trở thành biểu tượng của các cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia. Đây là hệ thống đánh giá chuẩn xác vẻ đẹp hình thể của các thí sinh.

Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh vẫn sẽ trải qua vòng kiểm tra nhân trắc học. Trong đó, các chuyên gia, bác sĩ sẽ tiến hành đo chiều cao ngồi, chiều cao đứng, cân nặng và số đo ba vòng của thí sinh. Các chuyên gia y tế kiểm tra kỹ từ chiếc mũi, cằm, răng, nụ cười. Với tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam phải có vẻ đẹp tự nhiên, chưa từng qua giải phẫu thẩm mỹ, chưa từng qua chuyển đổi giới tính.

Hầu hết các Hoa, Á hậu từ cuộc thi danh giá này đều sở hữu gương mặt lẫn vóc dáng tỷ lệ vàng. Trong đó, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn luôn được đánh giá cao bởi vẻ đẹp ngày càng thăng hạng sau hơn 10 năm đăng quang.

Sau danh hiệu Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Cao Kỳ Duyên trở thành "ngôi sao hạng A" của showbiz Việt. Cô liên tiếp góp mặt trong các chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu lớn, tham gia loạt chương trình truyền hình ăn khách.

Hoa hậu Kỳ Duyên từng đảm nhận vai trò giám khảo, huấn luyện viên tại các chương trình như The look Vietnam, Siêu mẫu Việt Nam, Hoa hậu Thể thao Việt Nam, The face Vietnam. Cô còn góp mặt trong Cuộc đua kỳ thú phiên bản Việt, Sao nhập ngũ. Với sự năng nổ và cá tính, Kỳ Duyên dàn xây dựng hình mẫu Hoa hậu Việt Nam đa năng, tỏa sáng ở nhiều lĩnh vực.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng là "mỹ nhân" duy nhất tính đến thời điểm hiện tại đăng quang tại hai cuộc thi nhan sắc đình đám là Hoa hậu Việt Nam 2014 và Miss universe Vietnam 2024. Đây là một cột mốc ấn tượng, đưa tên tuổi Kỳ Duyên lên tầm cao mới. Cùng năm đó, cô "chinh chiến" tại Miss universe và lọt vào top 30 chung cuộc.

Thành tích này giúp Việt Nam nối lại chuỗi “intop” sau hai năm liên tiếp trắng tay tại đấu trường sắc đẹp danh giá này. Đồng thời, cô cũng cho thấy, bản lĩnh của một Hoa hậu Việt Nam khi thi nhan sắc quốc tế luôn "in top".

Hiện tại, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên dành thời gian tham gia các hoạt động giải trí, cùng với việc chia sẻ cuộc sống qua vlog cá nhân. Cô vừa được xướng tên trong danh sách đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 do TC candler công bố. Ngoài ra, người đẹp cũng thử sức với lĩnh vực điện ảnh khi có vai diễn ấn tượng trong Bộ tứ báo thủ của đạo diễn Trấn Thành.