Mong ước là 'nàng tiên chiến thắng' của YOONA trong sinh nhật đã thành hiện thực

Tuệ Nghi

SVO - Vào ngày 30/5, Im Yoon Ah đã tổ chức chương trình phát sóng trực tiếp mừng sinh nhật, mang tên 'YOONA's One Day Radio 90.530MHz' trên kênh YouTube chính thức của mình, 'YOONA's So Wonderful Day'.

Trong chương trình phát sóng để chúc mừng sinh nhật, Im Yoon Ah đã hóa thân thành một DJ radio trong một ngày. Đúng với concept radio, cô đã dành thời gian đáp lại tình cảm yêu thương mà người hâm mộ dành cho mình bằng cách tự mình đọc những câu chuyện của họ và gửi lời chúc mừng.

Trước khi bắt đầu những dự án lớn, Im Yoon Ah cũng đã chia sẻ tình hình hiện tại của mình: “Tôi đang nghỉ ngơi tốt và gửi lời chào đến tất cả mọi người trong khi vẫn xử lý một số lịch trình nhỏ trong thời gian rảnh rỗi. Tôi thậm chí còn được ném quả bóng khai mạc trận đấu bóng chày và trở thành ‘nàng tiên chiến thắng’ mà tôi hằng mong ước. Được làm ‘nàng tiên chiến thắng’ thật là vui, và nhờ sự bình chọn của mọi người, tôi cũng đã nhận được giải thưởng "Được yêu thích nhất" tại "Lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 62". Ngoài ra, tôi còn tham dự liên hoan phim Cannes và quay quảng cáo. Tôi đang làm việc chăm chỉ dù không xuất hiện nhiều trước công chúng”.

Nhân dịp sinh nhật của mình, Im Yoon Ah chia sẻ: “Tôi vô cùng biết ơn những lời chúc mừng nồng nhiệt mà mọi người dành cho tôi. Thời gian trôi qua thật nhanh khi tôi theo dõi những lời chúc mừng và những sự kiện mà mọi người đã tổ chức. Tôi sẽ biến ngày hôm nay thành một ngày thật vui vẻ, đủ để đáp lại niềm hạnh phúc mà tôi đã nhận được”.

#Sinh nhật Lim Yoon-ah #Chương trình trực tiếp trên YouTube #Hoạt động nghệ thuật và giải trí #Phản hồi từ người hâm mộ #Thành tựu và giải thưởng

