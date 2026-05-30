Lưu Thi Thi 'mê hoặc' cộng đồng mạng

Thuý Phương

SVO - Khoảnh khắc Lưu Thi Thi nhẹ nhàng vén khăn voan lên trong một sự kiện tại thung lũng ở Cửu Trại Câu được nhiều cư dân mạng miêu tả là 'tiên nữ hạ giới' và chủ đề này nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi.

Lưu Thi Thi xuất hiện trong màn kết thúc hoành tráng tại sự kiện thời trang chủ đề "Kỳ nghỉ ở thung lũng" do tạp chí Vogue Trung Quốc tổ chức. Cô diện một chiếc váy dạ hội cao cấp màu hồng nude của Georges Hobeika kết hợp với khăn voan mỏng. Khi cô chậm rãi bước về phía máy quay, khoảnh khắc cô nhẹ nhàng vén khăn voan lên ngay lập tức trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của cõi mạng.

Cư dân mạng nhận thấy kiểu tóc búi cao của cô, được tô điểm bằng những bông hoa hồng trắng, cùng với chiếc váy đính đá lấp lánh và lớp trang điểm mắt nhẹ nhàng, hòa quyện với khung cảnh thiên nhiên xung quanh, khiến cô trông như một nàng tiên bước ra từ thung lũng. Hành động vén mạng che mặt của cô được miêu tả như một khoảnh khắc 'thần thánh', kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghi lễ cổ điển và thời trang hiện đại, chính xác chạm đến cảm nhận thẩm mỹ của công chúng.

Trong khi hầu hết các nghệ sĩ trẻ có mặt không được ngồi ở bàn chính, cô, với tư cách là đại diện cho thế hệ diễn viên sau năm 1985, đã thể hiện vị thế dẫn đầu của mình trong thế giới thời trang với cả màn kết thúc trên thảm đỏ và một chỗ ngồi nổi bật tại bữa tiệc.

Cư dân mạng cũng nhận thấy phong thái thoải mái của cô trong suốt sự kiện, giao tiếp tự nhiên với người dân địa phương và không hề lo lắng về hình ảnh của mình khi leo núi, một vẻ duyên dáng tự nhiên hoàn toàn phù hợp với không gian thiên nhiên của thung lũng. Nhiều người nhận xét rằng, nhờ vào những tác phẩm ấn tượng và gu thời trang tinh tế, cô ấy từ lâu đã trở thành một nghệ sĩ trụ cột có cả giá trị thương mại và ý nghĩa văn hóa, thu hút sự chú ý rộng rãi mỗi khi xuất hiện.

Lưu Thi Thi hiện có 2 bộ phim chờ lên sóng là "A Panorama of Rivers and Mountains" (hay Thiên Lý Giang Sơn Đồ) đóng cặp cùng Trương Nhược Quân và "Dream" (hay Tuý Mộng) cùng với Hồ Tiên Hú.

Cùng chuyên mục