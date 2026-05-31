Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Á hậu quốc tế Hương Giang: 'Thất bại không đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất là mình không còn niềm tin để đứng dậy'

Thuận Tùng

SVO - Hoa hậu Hương Giang tiếp tục có thêm hành trình thi quốc tế truyền cảm hứng tại 'Miss grand International all stars 2026' (MGI Allstars 2026).

Sau 2 tuần tranh tài tại Thái Lan, Hoa hậu Hương Giang đã chính thức cán đích chung cuộc MGI Allstars 2026 ở vị trí Á hậu 2. Cô cũng là một trong những 'mỹ nhân' chuyển giới hiếm hoi đạt được ngôi vị cao đến thế tại một cuộc thi nhan sắc quốc tế tiếng tăm.

710537792-28163943989862389-5769752123106208374-n.jpg

Hương Giang đã có một hành trình tỏa sáng và truyền cảm hứng đến khán giả trong suốt cuộc thi lần này. Như điều cô đã trả lời trong phần thi ứng xử: "Tôi đứng ở đây không chỉ vì vẻ đẹp. Tôi là một người kiên cường. Và tôi chính là người tự kể câu chuyện của đời mình. Nhưng đó chưa phải là điều tôi muốn nhấn mạnh. Tôi là người tiên phong, là người chuyển giới đầu tiên lọt vào top 5 và truyền cảm hứng đến mọi người. Không ai có thể làm điều đó như tôi".

712447521-28163944249862363-3541910898155417230-n.jpg

Sau chung kết, Á hậu 2 MGI Allstars 2026 Hương Giang đã chia sẻ: "Tôi biết, khi quyết định quay trở lại MGI Allstars, rất nhiều người sẽ cảm thấy khó hiểu với suy nghĩ không biết lượng sức. Nhưng Giang chọn vượt qua nỗi sợ và đi tiếp, vì tôi có một thông điệp quan trọng hơn tất cả cần phải gửi đi: Đừng bao giờ từ bỏ niềm tin vào bản thân mình và để bất kỳ một kết quả nào không như mong muốn đánh gục niềm tin đó. Thất bại không đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất là mình không còn niềm tin để đứng dậy và đi tiếp. Đừng để bất kỳ ai định nghĩa hay giới hạn cuộc đời của bạn".

709135469-28163943986529056-4616187317230114911-n.jpg

"Nàng Hậu" cho biết, trở thành Á hậu 2 tại một cuộc thi, nơi hội tụ những "ngôi sao" từ tất cả các cuộc thi Hoa hậu lớn trên toàn thế giới khiến cô tự hào hơn: "Đó là câu trả lời tuyệt vời nhất cho những gì tôi muốn chứng minh trên hành trình quay lại này. Khi đã hoàn thành nhiệm vụ ấy, tôi không có gì để hối tiếc. MGI Allstars chắc chắn là đích đến cuối cùng trong hành trình chinh phục các đấu trường nhan sắc rồi".

708210256-28120971034159685-5741607861063709166-n.jpg

Hơn cả một danh hiệu Á hậu, điều Hương Giang mang đến cho công chúng chính là cảm hứng của việc vượt lên chính mình, vượt qua định kiến. Là một "ngôi sao" ghi dấu ấn ở nhiều vai trò trong nước nhưng cô vẫn bỏ qua hết để chinh phục thêm một nấc thang mới trong sự nghiệp. Sau hành trình tại MGI Allstars 2026, Hương Giang sẽ còn tạo thêm nhiều bứt phá khi trở lại thị trường giải trí Việt.

708277271-28120423834214405-4208802688108950788-n.jpg

Đặc biệt là khi Hoa hậu Việt Nam 2026 đang khởi động rầm rộ ở khắp các giảng đường cả nước, Hoa hậu Hương Giang tiếp tục là tên tuổi được các "beauty fan" mong chờ trở lại. Vào mùa giải 2024, cô chính là nhà sản xuất "mát tay" của series truyền hình thực tế đầu tiên của cuộc thi nhan sắc danh giá quốc gia này.

702531118-28025271937062929-7404477700318309619-n.jpg

Thuận Tùng
#MGI Allstars #Hương Giang #Hoa hậu Hương Giang MGI #Hoa hậu Hương Giang #Á hậu quốc tế Hương Giang #Á hậu 2 MGI Allstars #Miss Grand International All Stars 2026 #Miss Grand International All Stars

Xem thêm

Chủ đề

BÀN TRÒN SHOWBIZ

BÀN TRÒN SHOWBIZ

Cùng chuyên mục