Á hậu quốc tế Hương Giang: 'Thất bại không đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất là mình không còn niềm tin để đứng dậy'

Sau 2 tuần tranh tài tại Thái Lan, Hoa hậu Hương Giang đã chính thức cán đích chung cuộc MGI Allstars 2026 ở vị trí Á hậu 2. Cô cũng là một trong những 'mỹ nhân' chuyển giới hiếm hoi đạt được ngôi vị cao đến thế tại một cuộc thi nhan sắc quốc tế tiếng tăm.

Hương Giang đã có một hành trình tỏa sáng và truyền cảm hứng đến khán giả trong suốt cuộc thi lần này. Như điều cô đã trả lời trong phần thi ứng xử: "Tôi đứng ở đây không chỉ vì vẻ đẹp. Tôi là một người kiên cường. Và tôi chính là người tự kể câu chuyện của đời mình. Nhưng đó chưa phải là điều tôi muốn nhấn mạnh. Tôi là người tiên phong, là người chuyển giới đầu tiên lọt vào top 5 và truyền cảm hứng đến mọi người. Không ai có thể làm điều đó như tôi".

Sau chung kết, Á hậu 2 MGI Allstars 2026 Hương Giang đã chia sẻ: "Tôi biết, khi quyết định quay trở lại MGI Allstars, rất nhiều người sẽ cảm thấy khó hiểu với suy nghĩ không biết lượng sức. Nhưng Giang chọn vượt qua nỗi sợ và đi tiếp, vì tôi có một thông điệp quan trọng hơn tất cả cần phải gửi đi: Đừng bao giờ từ bỏ niềm tin vào bản thân mình và để bất kỳ một kết quả nào không như mong muốn đánh gục niềm tin đó. Thất bại không đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất là mình không còn niềm tin để đứng dậy và đi tiếp. Đừng để bất kỳ ai định nghĩa hay giới hạn cuộc đời của bạn".

"Nàng Hậu" cho biết, trở thành Á hậu 2 tại một cuộc thi, nơi hội tụ những "ngôi sao" từ tất cả các cuộc thi Hoa hậu lớn trên toàn thế giới khiến cô tự hào hơn: "Đó là câu trả lời tuyệt vời nhất cho những gì tôi muốn chứng minh trên hành trình quay lại này. Khi đã hoàn thành nhiệm vụ ấy, tôi không có gì để hối tiếc. MGI Allstars chắc chắn là đích đến cuối cùng trong hành trình chinh phục các đấu trường nhan sắc rồi".

Hơn cả một danh hiệu Á hậu, điều Hương Giang mang đến cho công chúng chính là cảm hứng của việc vượt lên chính mình, vượt qua định kiến. Là một "ngôi sao" ghi dấu ấn ở nhiều vai trò trong nước nhưng cô vẫn bỏ qua hết để chinh phục thêm một nấc thang mới trong sự nghiệp. Sau hành trình tại MGI Allstars 2026, Hương Giang sẽ còn tạo thêm nhiều bứt phá khi trở lại thị trường giải trí Việt.

Đặc biệt là khi Hoa hậu Việt Nam 2026 đang khởi động rầm rộ ở khắp các giảng đường cả nước, Hoa hậu Hương Giang tiếp tục là tên tuổi được các "beauty fan" mong chờ trở lại. Vào mùa giải 2024, cô chính là nhà sản xuất "mát tay" của series truyền hình thực tế đầu tiên của cuộc thi nhan sắc danh giá quốc gia này.

