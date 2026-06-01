Tuổi trẻ TP. HCM chính thức khởi động các chương trình tình nguyện Hè 2026

Hà Trâm

SVO - Tại công viên Văn Lang, Thành Đoàn TP. HCM vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện Hè năm 2026 và hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em, với sự tham gia của hơn 5.000 chiến sĩ tình nguyện.

Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh hào hứng, sẵn sàng tham gia các hoạt động chiến dịch tình nguyện Hè 2026

Các chiến dịch tình nguyện gồm: "Hoa phượng Đỏ", "Gia sư áo xanh", "Tiếp sức mùa thi", "Hành quân Xanh", "Kỳ nghỉ Hồng" và "Mùa Hè Xanh" sẽ diễn ra từ ngày 31/5 - 16/8/2026, thu hút hơn 150.000 đoàn viên, thanh niên đăng ký, trong đó có 85 chiến sĩ tình nguyện quốc tế đang học tập tại thành phố. Địa bàn hoạt động tại 168 phường, xã, đặc khu thuộc TP. HCM và các tỉnh, thành phía Nam, trải dài từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, cùng 2 tỉnh Champasak và Attapeu (Lào). Với phương châm "3 liên kết - 3 chung", chiến dịch đặt ra 18 chỉ tiêu, 3 công trình trọng tâm và 7 ngày hoạt động cao điểm. Điểm nhấn năm nay là 479 đội hình "Mùa Hè số", với hơn 8.000 chiến sĩ, tập trung phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số, ứng dụng AI và số hóa dữ liệu.

Các bạn chiến sĩ tình nguyện chụp ảnh kỷ niệm cuối buổi lễ

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các chiến sĩ, Bí thư Thành Đoàn TP. HCM Ngô Minh Hải nhắn nhủ: “Tình nguyện không phải để làm phong trào cho đông mà phải làm việc thật, sản phẩm thật, hiệu quả thật để người dân cảm nhận được khí thế và trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố. Mỗi công trình sau chiến dịch phải để lại giá trị cụ thể cho cộng đồng. Mỗi khi đội hình rời khỏi địa bàn, phải để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân…”.

Nhóm sinh viên Trường Đại học Văn Hiến thể hiện quyết tâm, sẵn sàng ra quân.
Các chiến sĩ tình nguyện được tư vấn sức khỏe

Tại buổi lễ, Ban chỉ huy các chương trình, chiến dịch tình nguyện Hè đã trao tặng 60 suất học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Các chiến sĩ tình nguyện tham gia trải nghiệm tại các gian hàng.

Tham dự buổi lễ, Phạm Thu Hiền (sinh viên Trường Đại học Văn Hiến) chia sẻ: “Mình đã đi từ Tân Phú đến đây lúc 6h để tham dự. Mình rất bất ngờ khi thấy mọi người đã đến đông đủ từ sớm, tuy trời có chút âm u nhưng không khí vẫn rất sôi động, mọi người đều rất năng động và nhiệt huyết. Trước đây, mình từng tham gia 'Tiếp sức mùa thi' và 'Mùa Hè Xanh' nên năm nay mình tiếp tục là thành viên của các chương trình, chiến dịch này".

Đội hình tham gia các chiến dịch, hoạt động tình nguyện Hè 2026 chụp ảnh lưu niệm cùng các đại sứ

Ngay sau lễ ra quân, “Ngày hội điểm chạm số năm 2026” chính thức diễn ra. Đây là hoạt động nhằm giới thiệu cho người dân và các bạn chiến sĩ tình nguyện về những ứng dụng công nghệ phục vụ cuộc sống, gắn với việc thực hiện hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”.

