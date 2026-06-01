Nữ sinh ngành Dược ghi dấu ấn từ học tập đến các cuộc thi sáng tạo

SVO - Từ niềm yêu thích lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Nguyễn Thái Thùy Linh (lớp 18A2, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương) đã không ngừng nỗ lực học tập, tích cực tham gia hoạt động Đoàn - Hội và các cuộc thi sáng tạo. Cô xuất sắc giành giải Nhì cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp năm 2026 của nhà trường và giải Khuyến khích tại cuộc thi Thanh niên Hải Phòng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ghi dấu ấn bằng tinh thần học hỏi, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng. Thùy Linh chia sẻ cùng Sinh Viên Việt Nam:

Từ niềm yêu thích chăm sóc sức khỏe đến hành trình trưởng thành trên giảng đường Dược

Ngay từ những năm học phổ thông, mình đã dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và luôn mong muốn có thể góp phần hỗ trợ cộng đồng thông qua công việc trong tương lai. Chính vì vậy, mình lựa chọn theo học ngành Dược tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Với mình, đây không chỉ là ngành học gắn liền với sức khỏe và chất lượng cuộc sống của con người mà còn là cơ hội để phát triển bản thân, đóng góp những giá trị tích cực cho xã hội.

Nguyễn Thái Thùy Linh - sinh viên lớp 18A2, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Bước vào môi trường học tập mới là một dấu mốc quan trọng đối với mình. Từ một học sinh trung học phổ thông, mình bắt đầu hành trình trở thành sinh viên với nhiều trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Những ngày đầu nhập học, mình không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ khi phải làm quen với phương pháp học tập mới, khối lượng kiến thức chuyên ngành lớn, cùng yêu cầu cao về tính chính xác và khả năng tự nghiên cứu.

Thay vì chùn bước trước những khó khăn ban đầu, mình chủ động xây dựng kế hoạch học tập, sắp xếp thời gian hợp lý và tích cực trao đổi với giảng viên, bạn bè để hoàn thiện kiến thức. Nhờ sự kiên trì và tinh thần cầu tiến, mình từng bước thích nghi với môi trường học tập mới, đạt được nhiều kết quả tích cực trong học tập cũng như các hoạt động của nhà trường.

Không chỉ nỗ lực trong học tập, Thùy Linh còn tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng và phát triển bản thân.

Bên cạnh việc học, mình tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, phong trào sinh viên và là thành viên Câu lạc bộ Truyền thông của trường. Những trải nghiệm này giúp mình rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian và khả năng thích ứng trong nhiều môi trường khác nhau. Mình cũng mạnh dạn thử sức tại các sân chơi sáng tạo dành cho sinh viên. Năm 2026, mình vinh dự đoạt giải Nhì cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp do Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tổ chức. Dự án sau đó tiếp tục được lựa chọn tham gia vòng chung kết cuộc thi Thanh niên Hải Phòng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đoạt giải Khuyến khích.

Nhìn lại chặng đường đã qua, mình nhận ra rằng, những thành quả đạt được không chỉ đến từ kiến thức chuyên môn mà còn được hình thành từ tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và thái độ không ngừng học hỏi. Mỗi hoạt động tham gia, mỗi thử thách vượt qua đều trở thành bài học giúp mình trưởng thành hơn, tự tin hơn và có thêm động lực để tiếp tục phát triển bản thân.

Dự án của Thùy Linh và các thành viên trong nhóm được đánh giá cao nhờ tính sáng tạo và khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Nhóm dự án của Thùy Linh nhận giải Nhì tại vòng chung kết cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp năm 2026 do Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tổ chức.

Đối với mình, quãng thời gian học tập tại trường không chỉ là hành trình tích lũy kiến thức nghề nghiệp mà còn là cơ hội khám phá năng lực của chính mình. Trong thời gian tới, mình mong muốn tiếp tục nâng cao chuyên môn, hoàn thiện kỹ năng và vận dụng những điều đã học để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, đúng với lý tưởng đã lựa chọn từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường.

Lan tỏa giá trị tích cực từ những hành động nhỏ của tuổi trẻ

Là một người trẻ, mình luôn tin rằng, việc sống có ích cho xã hội không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao mà được tạo nên từ những hành động nhỏ bé nhưng thiết thực mỗi ngày. Chính vì vậy, bên cạnh việc học tập, mình tích cực tham gia các hoạt động tập thể, chương trình tình nguyện và những dự án hướng đến cộng đồng, với mong muốn đóng góp một phần sức trẻ của mình cho xã hội.

Thùy Linh mong muốn tiếp tục nâng cao chuyên môn, phát huy tinh thần sáng tạo và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng trong tương lai.

Một trong những trải nghiệm khiến mình nhớ nhất là quá trình tham gia xây dựng các ý tưởng ứng dụng công nghệ nhằm góp phần giải quyết những vấn đề về môi trường và nâng cao nhận thức của giới trẻ về phát triển bền vững. Thông qua những hoạt động đó, mình có cơ hội làm việc cùng nhiều bạn trẻ năng động, được lắng nghe những góc nhìn khác nhau và cùng nhau tìm kiếm các giải pháp mang tính thực tiễn. Quan trọng hơn, những trải nghiệm ấy giúp mình nhận ra rằng, mỗi người đều có thể tạo nên những thay đổi tích cực, nếu dám suy nghĩ, dám hành động và kiên trì theo đuổi những giá trị tốt đẹp.

Mình luôn mong muốn lan tỏa thông điệp rằng, mỗi người trẻ đều có khả năng tạo ra giá trị cho xã hội bằng chính kiến thức, sự sáng tạo và lòng nhân ái của mình. Khi không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân và sẵn sàng sẻ chia những điều tích cực với mọi người xung quanh, chúng ta không chỉ phát triển chính mình mà còn góp phần xây dựng một môi trường học tập, làm việc và cống hiến ngày càng tốt đẹp hơn cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Trong thời gian tới, mình sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện kỹ năng chuyên môn và tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động vì cộng đồng. Mình tin rằng, mỗi bước tiến nhỏ của hôm nay đều có thể trở thành nền tảng cho những thành công lớn trong tương lai.

Cũng bởi vậy, mình luôn tâm niệm câu nói đã trở thành động lực của bản thân trong suốt thời gian qua: “Cuộc sống chỉ có 50% cơ hội thành công. Nhưng nếu bạn không thử, bạn sẽ mất 100% cơ hội”. Chính tinh thần dám thử, dám trải nghiệm và không ngừng cố gắng sẽ giúp tuổi trẻ trở nên ý nghĩa hơn trên hành trình trưởng thành và cống hiến.

