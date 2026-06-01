Báo động về những sinh viên '3 không': Không động lực học, không làm thêm, không tham gia CLB

Một ngày của những sinh viên "3 không"
Buổi sáng của N.N.Q (sinh năm 2006, TP. HCM) thường bắt đầu khá lặng lẽ. Sau khi đến trường, nữ sinh năm hai âm thầm bước vào lớp, chọn một góc ngồi quen thuộc rồi lặng lẽ theo dõi bài giảng. Suốt buổi học, N.Q hầu như không phát biểu, ít trao đổi với giảng viên hay trò chuyện cùng bạn bè xung quanh. Khi tiết học kết thúc, bạn cũng nhanh chóng rời khỏi lớp và trở về nhà.
N.Q cho biết bản thân chưa từng đi làm thêm vì luôn cảm thấy tự ti và thiếu định hướng: “Mình không biết bản thân phù hợp với công việc gì, cũng không biết phải bắt đầu tìm việc từ đâu. Nhiều lúc nhìn các bạn cùng tuổi đã có kinh nghiệm làm việc, giao tiếp tốt và năng động hơn, mình lại càng thấy áp lực, ngại va chạm hơn”.
“Mình là người khá hướng nội. Nhiều lúc nhìn mọi người sinh hoạt, giao lưu cùng nhau mình cũng muốn thử tham gia CLB, nhưng lại ngại bản thân không hòa nhập được hoặc bị lạc lõng giữa tập thể. Dần dần mình chọn cách đứng ngoài vì cảm thấy như vậy sẽ an toàn hơn.
Việc học của mình cũng chỉ ở mức trung bình, gia đình không quá đặt nặng áp lực điểm số. Có những giai đoạn mình đi học chỉ vì nghĩ rằng mình phải đi học, còn sau này sẽ làm gì thì mình chưa từng hình dung rõ. Mình thấy bản thân cứ lặp đi lặp lại cuộc sống đến trường rồi về nhà, nhưng lại không thật sự biết mình đang cố gắng vì điều gì”, N.Q kể.
Giống như N.Q, cuộc sống của Đ.T (sinh năm 2005, TP. HCM) cũng diễn ra theo một vòng khép kín. Sau mỗi buổi học, T. thường trở về phòng trọ từ sớm, ăn uống qua loa rồi dành phần lớn thời gian còn lại để nằm xem phim hoặc đọc truyện đam mỹ đến khuya. Đ.T cho biết mình không quá hứng thú với môi trường thường xuyên phải giao tiếp, không thích tham gia hoạt động đông người. Với bạn, các hoạt động câu lạc bộ khá tốn thời gian nhưng chưa mang lại lợi ích hay động lực để tham gia.
Việc không theo đuổi học bổng cũng xuất phát từ suy nghĩ năng lực học tập của bản thân chỉ ở mức trung bình. Theo Đ.T, để giành học bổng ngoài điểm số còn cần tham gia nhiều hoạt động nhằm nâng điểm rèn luyện, tích cực phát biểu, thường xuyên trao đổi bài tập với giảng viên và các bạn, điều này khiến nữ sinh cảm thấy áp lực và khó theo kịp.
“Muốn giành học bổng phải vừa học giỏi vừa năng động, mình càng cảm thấy bản thân không phù hợp với guồng quay đó”, Đ.T nói.
Hệ lụy của lối sống "3 không" chỉ thực sự bộc lộ rõ ràng khi sinh viên bước ra khỏi cánh cổng trường đại học. V.A (sinh năm 2003, Hà Nội), từng là một sinh viên "3 không" khi dành phần lớn thời gian trong ngày để…ngủ. Hiện nay, V.A đang phải nếm trải sự khắc nghiệt của thị trường lao động. Đã một năm sau khi tốt nghiệp, V.A vẫn loay hoay tìm việc vì đi đến đâu nhà tuyển dụng cũng đòi hỏi kinh nghiệm thực tế, điều mà bạn hoàn toàn thiếu hụt trong suốt bốn năm đại học.
Bao nhiêu sinh viên trong lớp là sinh viên "3 không"?
Quý I năm 2026, cả nước ghi nhận gần 1,6 triệu "thanh niên 3 không" trong độ tuổi từ 15 đến 24 (không có việc làm, không học tập và không tham gia đào tạo), tăng so với cùng kỳ năm 2025.
Dựa trên kết quả khảo sát, những "con số biết nói" đã phác họa một bức tranh đáng suy ngẫm về thực trạng lối sống và động lực của thế hệ trẻ hiện nay. Đáng chú ý nhất là con số 18,11% sinh viên tự thừa nhận bản thân thuộc nhóm "3 không" – nghĩa là cứ khoảng năm sinh viên
Sự báo động còn nằm ở việc 33,14% sinh viên đang duy trì thái độ "học đối phó, chỉ để qua môn", cho thấy khoảng một phần ba
Như vậy, sinh viên "3 không" không phải là vấn đề cá biệt ở một lớp học
nào đó, mà là sự hiện hữu phổ biến trong các trường đại học.
Đặt thực trạng này trong bối cảnh vĩ mô của đất nước, vấn đề đánh thức động lực của người trẻ càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Dẫn chứng bài viết Học tập suốt đời
GS. TS Phạm Tất Dong nhận định, việc một bộ phận người trẻ lựa chọn lối sống "3 không" đã tạo ra một nghịch lý đáng báo động, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang dồn toàn lực để bước vào kỷ nguyên vươn mình.
Khi quốc gia đang khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường
Đâu là nguyên nhân sâu xa dẫn đến thực trạng sinh viên "3 không"? Lối sống thụ động này sẽ để lại những hệ lụy gì, và các chuyên gia đề xuất giải pháp tháo gỡ ra sao?