Giới trẻ hào hứng trải nghiệm sớm Xiaomi 17T series tại Di Động Việt

Ngày 30/5, Di Động Việt đã tổ chức workshop “Tech Offline - Trải nghiệm siêu phẩm mới nhất Xiaomi 17T series” tại TPHCM, thu hút đông đảo bạn trẻ yêu công nghệ tham gia trước khi dòng flagship này chính thức mở bán.

Tại đây, khách tham gia được trực tiếp khám phá hiệu năng, hệ thống camera Leica cao cấp, sáng tạo góc chụp qua các mô hình độc đáo và giao lưu cùng các KOL công nghệ. Đại diện Di Động Việt chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn khách hàng trực tiếp trải nghiệm và đánh giá thực tế. Từ đó có lựa chọn phù hợp nhất”.

Xiaomi 17T series gồm hai phiên bản: Xiaomi 17T (20,99 triệu đồng) và 17T Pro (24,99 triệu đồng). Được mệnh danh là “flagship killer”, dòng sản phẩm này sở hữu chip MediaTek Dimensity mạnh mẽ, màn hình 144Hz, pin Silicon-Carbon 7.000mAh cùng hệ điều hành HyperOS tích hợp HyperAI. Điểm nhấn lớn nhất là hệ thống camera nâng cấp toàn diện với thấu kính Leica Summilux và camera Telephoto 5x hỗ trợ siêu zoom AI lên tới 120x.

Từ ngày 29/5 đến 7/6, Di Động Việt triển khai chương trình sở hữu sớm với ưu đãi lên đến 5,5 triệu đồng, gồm giảm trực tiếp, tặng gói bảo hành 24 tháng của hãng, thêm 6 tháng bảo hành màn hình và bảo hành tại nhà. Đồng thời, người mua còn nhận bộ quà tặng giải trí và AI gồm Spotify Premium, Google AI và VieON.

Ngoài ra, hệ thống áp dụng chương trình Thu cũ - Đổi mới trợ giá đến 5 triệu đồng, hoặc lựa chọn Trả góp "3 không" trong 30 tháng. Học sinh, sinh viên và tài xế công nghệ được giảm thêm tối đa 200.000 đồng tại hệ thống.