Tuổi trẻ TP. Huế góp sức ‘đánh thức’ ký ức phố cổ Bao Vinh

SVO - Diễn ra từ ngày 29 đến 31/5 tại tuyến phố đi bộ Bao Vinh (phường Hóa Châu, TP. Huế), Ngày hội ‘Ký ức tuổi thơ trong lòng phố cổ’ thu hút đông đảo người dân, du khách, đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi tham gia. Với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm di sản đặc sắc, chương trình không chỉ góp phần quảng bá giá trị văn hóa của phố cổ Bao Vinh mà còn phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong gìn giữ, lan tỏa di sản và xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng.

Ngày hội “Ký ức tuổi thơ trong lòng phố cổ” thu hút đông đảo người dân, du khách và đoàn viên, thanh niên tham gia tại phố cổ Bao Vinh.

Phố cổ Bao Vinh nhìn từ trên cao - không gian di sản mang đậm dấu ấn của thương cảng nổi tiếng một thời ở xứ Huế.

Ngay từ những phút khai mạc ngày hội đầu tiên, không gian phố cổ Bao Vinh rực rỡ sắc màu lễ hội với những màn múa lân sôi động, các tiết mục nghệ thuật đường phố đặc sắc cùng nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống. Chương trình khai mạc và lễ phát động diễn ra trong không khí trang trọng, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm di sản kéo dài từ ngày 29 đến 31/5.

Ngày hội do UBND phường Hóa Châu (TP. Huế) tổ chức nhằm quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của phố cổ Bao Vinh, phát triển du lịch cộng đồng, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 và góp phần thúc đẩy kinh tế đêm địa phương.

Ông Võ Việt Đức - Phó Chủ tịch UBND phường Hóa Châu cho biết, ngày hội không chỉ là hoạt động văn hóa dành cho thiếu nhi mà còn là dịp để cộng đồng cùng chung tay gìn giữ giá trị phố cổ Bao Vinh. “Chúng tôi mong muốn thông qua các hoạt động trải nghiệm, nghệ thuật và tương tác cộng đồng để di sản không chỉ được bảo tồn như một ký ức, mà trở thành không gian sống động, gần gũi với người dân và du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ”, ông Đức nhấn mạnh.

Điểm nhấn của sự kiện là sự tham gia tích cực của lực lượng đoàn viên, thanh niên địa phương trong công tác tổ chức, hướng dẫn du khách, hỗ trợ các hoạt động trải nghiệm và đồng hành cùng thiếu nhi. Nhiều bạn trẻ đã trở thành những “đại sứ văn hóa”, góp phần lan tỏa hình ảnh thân thiện, mến khách của phố cổ Bao Vinh đến du khách gần xa.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ hướng dẫn du khách tham gia các hoạt động trải nghiệm tại không gian lễ hội.

Trong khuôn khổ ngày hội, đoàn viên, thanh thiếu nhi được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, trao quà “Vòng tay yêu thương”, hội thi “Em làm hướng dẫn viên du lịch”, hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu lịch sử - văn hóa Hóa Châu và Bao Vinh, lễ phát động cuộc thi vẽ tranh “Viết tiếp ước mơ phố cổ”.

Tuổi trẻ địa phương góp phần lan tỏa giá trị di sản và quảng bá hình ảnh phố cổ Bao Vinh đến du khách.

Không gian “Passport di sản” với 5 trạm trải nghiệm cũng thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và du khách tham gia. Tại đây, các bạn trẻ được trực tiếp làm diều, chong chóng, đèn hoa đăng, quạt truyền thống, tô tượng, làm bánh dân gian và khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Bao Vinh.

Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 được tổ chức trong khuôn khổ ngày hội.

Bên cạnh đó, các hoạt động như múa rối nước truyền thống, catwalk chủ đề “Ngày xửa - Ngày xưa”, trò chơi dân gian, âm nhạc truyền thống, acoustic đường phố hay đêm hoa đăng bên bến Bao Vinh mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm giàu cảm xúc, gợi nhớ về ký ức tuổi thơ gắn với không gian sông nước và phố cổ xứ Huế.

Anh Lê Văn Tín - đoàn viên Đoàn phường Hóa Châu (TP. Huế) chia sẻ, tham gia ngày hội giúp anh cảm nhận rõ hơn những giá trị văn hóa, lịch sử mà phố cổ Bao Vinh đang lưu giữ. Các hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian và không gian di sản không chỉ tái hiện những ký ức tuổi thơ thân thuộc mà còn góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, nâng cao ý thức gìn giữ các giá trị truyền thống trong thế hệ trẻ.

Theo anh Tín, ngày hội là cơ hội để đoàn viên, thanh niên hiểu hơn về lịch sử, văn hóa địa phương và trách nhiệm của mình trong công tác bảo tồn di sản. Anh mong muốn cùng tuổi trẻ TP. Huế tiếp tục tham gia các hoạt động tuyên truyền, quảng bá văn hóa, góp phần đưa hình ảnh phố cổ Bao Vinh và TP. Huế đến gần hơn với cộng đồng và du khách.

Đoàn viên, thanh niên góp phần lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa địa phương.

Anh Châu Văn May - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố An Lai, phường Hóa Châu (TP. Huế) cho biết, tham gia hỗ trợ ngày hội “Ký ức tuổi thơ trong lòng phố cổ” giúp anh cảm nhận rõ hơn những giá trị văn hóa, lịch sử mà phố cổ Bao Vinh đang lưu giữ. Những ngôi nhà cổ, trò chơi dân gian và không gian sinh hoạt truyền thống không chỉ tái hiện đời sống của người dân Huế xưa mà còn góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu và trân trọng hơn các giá trị di sản của quê hương.

Anh Châu Văn May tham gia hỗ trợ các hoạt động tại ngày hội

Theo anh May, quá trình tham gia hỗ trợ và tổ chức các hoạt động của ngày hội đã giúp anh rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và nâng cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. “Các hoạt động trải nghiệm là cách hiệu quả để thế hệ trẻ tiếp cận lịch sử, văn hóa một cách sinh động. Khi được trực tiếp tham gia các trò chơi dân gian, hoạt động truyền thống hay khám phá các di tích, các bạn trẻ sẽ thêm yêu, tự hào và có ý thức gìn giữ những giá trị tốt đẹp của quê hương”, anh May chia sẻ.

Thông qua ngày hội, tuổi trẻ địa phương không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa mà còn thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm trong xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng, quảng bá hình ảnh TP. Huế thân thiện, giàu bản sắc đến với du khách.

Phố cổ Bao Vinh tọa lạc tại phường Hóa Châu (TP. Huế), nằm phía hạ lưu sông Hương, về hướng bắc, cách trung tâm thành phố khoảng 4km. Nơi đây từng là thương cảng sầm uất vào hàng bậc nhất xứ Đàng Trong vào thế kỷ XVII - XIX. Phố cổ Bao Vinh là những di sản văn hóa sống động, góp phần quan trọng tạo nên những giá trị nổi bật và độc đáo của đô thị di sản Huế, là một làng phố ở góc đông bắc bên ngoài kinh thành Huế, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển về cảnh quan và kiến trúc đô thị Huế trong dòng chảy văn hóa lịch sử.

