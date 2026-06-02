Tuổi trẻ không chỉ sống cho riêng mình

SVO - Không gò bó bản thân trong một định hình cố định, Đặng Hiếu (cựu sinh viên Đại học Phenikaa) đang là gương mặt trẻ gây ấn tượng với vai trò "đa-zi-năng": từ sáng tạo nội dung, kinh doanh đến tham gia các dự án phim truyền hình. Đằng sau hành trình tự lập không ngừng nghỉ từ năm nhất đại học là một tư duy sống chín chắn của một người trẻ hiện đại: không chỉ mưu cầu thành công cho cá nhân, mà luôn khát khao dùng sức ảnh hưởng của bản thân mình để đóng góp cho xã hội và đất nước.

Đặng Hiếu tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại Đại học Phenikaa, hiện đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Không chỉ dừng lại ở việc là content creator (nhà sáng tạo nội dung), Hiếu còn là một diễn viên, người mẫu, và đồng thời kinh doanh.

Công việc của Đặng Hiếu xoay quanh việc sáng tạo nội dung đa dạng, từ quay dựng video, review địa điểm ăn uống, vui chơi, đến tham gia vào các dự án nghệ thuật và chụp hình. Với nguồn năng lượng dồi dào và tinh thần lạc quan, Đặng Hiếu luôn mong muốn truyền tải những thông điệp tích cực đến mọi người thông qua những nội dung bản thân chia sẻ.

Hành trình đến với đam mê và công việc hiện tại của Đặng Hiếu được ví như một "cái duyên". Anh luôn tâm đắc với câu nói của thiền sư Thích Nhất Hạnh: “Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên”. Đặng Hiếu tin rằng, mỗi cơ hội và mỗi người xuất hiện trong cuộc sống đều mang một ý nghĩa riêng. Chính những cơ duyên đó đã đưa anh đến với công việc hiện tại. Từ những lần thử sức đầu tiên, Đặng Hiếu dần nhận ra bản thân thật sự yêu thích việc đứng trước ống kính, sáng tạo nội dung và lan tỏa năng lượng tích cực.

Ngay từ năm nhất đại học, Đặng Hiếu đã bắt đầu đi làm thêm để dần tự lập. Anh từng làm nhiều công việc khác nhau như: gia sư, diễn viên, người mẫu và hiện tại còn kinh doanh thêm về mỹ phẩm cũng như quần áo. Có những ngày làm việc, onset từ sáng sớm đến tận đêm muộn nhưng Đặng Hiếu lại hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi, mà ngược lại càng yêu thích công việc này hơn.

Đặng Hiếu chia sẻ: "Đôi khi đam mê đến với mình rất tự nhiên, chỉ cần mình dám thử và dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân".

Chia sẻ về những khó khăn, Đặng Hiếu cho rằng, đây là điều tất yếu trong cuộc sống của mỗi người, quan trọng là bản thân học được cách chấp nhận và đối mặt với nó. Có những lúc, Đặng Hiếu cũng cảm thấy áp lực, mệt mỏi hoặc mất định hướng, nhưng anh luôn tự nhắc bản thân rằng: “Sau những khó khăn ấy sẽ là cánh cửa tốt đẹp hơn đang chờ mình ở phía trước”. Chính những thử thách đã giúp Đặng Hiếu trưởng thành, mạnh mẽ hơn và hiểu được giá trị của sự cố gắng.

Đồng thời, Đặng Hiếu cũng cảm thấy tự hào khi đã có cơ hội tham gia vào nhiều dự án phim truyền hình và nghệ thuật như: “Cách em một millimet”, “Không giới hạn”, phim Tết “Lộc Xuân 5”, phim điện ảnh “Mùi phở”, cũng như các dự án phim “Bài học cuộc sống” phát sóng trên VTV5. Đối với Đặng Hiếu, mỗi dự án đều là một trải nghiệm quý giá giúp anh học hỏi thêm nhiều kỹ năng và trưởng thành hơn trong hành trình nghệ thuật của mình.

Dự định trong tương lai, Đặng Hiếu sẽ cố gắng lan tỏa thật nhiều những giá trị tích cực đến các bạn trẻ, thông qua những nội dung bản thân đang xây dựng. Hình ảnh anh hướng tới là một người trẻ gần gũi, giản dị nhưng vẫn có sự chuyên nghiệp trong công việc và hoạt động nghệ thuật.

Đặng Hiếu luôn mong muốn, có thể đóng góp một phần giá trị của bản thân cho cộng đồng và đất nước, để thế hệ trẻ ngày nay càng phát triển hơn, đúng như mong muốn về một đất nước Việt Nam ngày càng vươn mình, sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.

Đặng Hiếu tâm đắc với câu nói: “Hãy sống một cuộc đời thật ý nghĩa, làm thật nhiều điều tốt đẹp và có ích cho xã hội. Để một ngày khi nhìn lại, điều còn đọng lại không chỉ là tên tuổi, mà là những giá trị mình đã từng mang đến cho mọi người”. Đặng Hiếu tin rằng, tuổi trẻ không chỉ là sống cho riêng mình, mà còn là hành trình cố gắng để tạo ra những điều tích cực cho cộng đồng và xã hội.

(Ảnh: NVCC)