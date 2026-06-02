Lan tỏa yêu thương qua chương trình 'Niềm vui cho em năm 2026' tại vùng cao Long Quảng, TP. Huế

SVO - Những tiếng cười trong trẻo, những ánh mắt háo hức và niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt các em nhỏ tại Trường Mầm non Thượng Quảng, xã Long Quảng, TP. Huế tạo nên một buổi sáng đầy ý nghĩa trong chương trình thiện nguyện 'Niềm vui cho em năm 2026' do Đội Tình nguyện, Đoàn trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) tổ chức.

Nguyễn Thị Quỳnh Như (Đội trưởng Đội Tình nguyện, trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế) cho biết: Chương trình được tổ chức nhằm mang đến niềm vui và sự sẻ chia với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương mà nhiều thế hệ thành viên Đội đã gây dựng suốt 16 năm qua. Theo Quỳnh Như, điều khiến cô xúc động nhất chính là sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền và người dân xã Long Quảng: “Chúng mình là sinh viên, đến để trao yêu thương nhưng cũng nhận lại rất nhiều tình cảm từ địa phương”.

122 suất quà được trao tận tay các em nhỏ với mong muốn mang đến niềm vui và động viên các em vươn lên trong học tập, cuộc sống.

Khi chương trình bắt đầu, sân trường trở nên sôi động với những hoạt động giao lưu, trò chơi tập thể và các tiết mục sinh hoạt vui nhộn. Các em nhỏ hào hứng tham gia từng phần thi, mạnh dạn giao lưu cùng các tình nguyện viên. Không khí rộn ràng bởi tiếng cười và sự cổ vũ nhiệt tình của thầy cô giáo, phụ huynh và các thành viên trong đội.

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, chương trình đã trao tặng 122 suất quà cho các em nhỏ tại Trường Mầm non Thượng Quảng. Tổng kinh phí quà tặng khoảng 20 triệu đồng.

Những nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ vùng cao là động lực để tuổi trẻ trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) tiếp tục thực hiện các hoạt động vì cộng đồng.

Trước đó, Đội Tình nguyện cũng đã tổ chức hoạt động “Vui cùng em”, với 150 tượng tô màu, tổng trị giá khoảng 5 triệu đồng, tạo sân chơi bổ ích và khơi gợi khả năng sáng tạo cho các em nhỏ.

Toàn bộ kinh phí của chương trình được các thành viên Đội Tình nguyện gây quỹ trong khoảng 2 tuần, đồng thời nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ Ban Thường vụ Đoàn trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế), các thầy cô giáo và nhà hảo tâm. Đây là nguồn động viên quan trọng để chương trình lan tỏa yêu thương đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao.

Lại Thành Đạt (Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế) cho biết, động lực tham gia là mong muốn được cống hiến sức trẻ và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. “Nhìn thấy ánh mắt háo hức và nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ là niềm hạnh phúc rất lớn đối với mình”, Đạt chia sẻ. Theo anh, chuyến đi không chỉ giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức hoạt động mà còn bồi đắp sự thấu cảm và trách nhiệm với cộng đồng.

Nguyễn Thị Quỳnh Như chia sẻ, trong thời gian tới, đội sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình vì cộng đồng, với mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các nhà hảo tâm để viết tiếp hành trình “gieo những hạt mầm yêu thương” đến với những hoàn cảnh còn khó khăn.

Đội Tình nguyện, Đoàn trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) và các tình nguyện viên tham gia, hỗ trợ chương trình.

Khép lại chương trình, nhiều tình nguyện viên vẫn lưu luyến khi chia tay các em nhỏ. Những cái ôm, những cái vẫy tay cùng những nụ cười hồn nhiên đã để lại nhiều cảm xúc đẹp trong lòng mỗi người tham gia.

“Niềm vui cho em năm 2026” không chỉ mang đến một ngày hội đầy ắp tiếng cười cho trẻ em Trường Mầm non Thượng Quảng mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng của sinh viên. Những khoảnh khắc đáng nhớ từ chương trình sẽ tiếp tục là động lực để các tình nguyện viên thực hiện thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, mang yêu thương đến với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Ảnh ĐTNCC