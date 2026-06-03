Hành trình của chàng trai từng mặc quần bục đũng trở thành nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng

SVO - Từng không định học đại học vì hoàn cảnh khó khăn, Hoàng Gia Tư nay trở thành nhà sáng tạo nội dung sở hữu nhiều nền tảng mạng xã hội có từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu người theo dõi. Với anh, cánh cửa đại học và những năm tháng sinh viên đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình.

Hoàng Gia Tư hiện là nhà sáng tạo nội dung sở hữu nhiều nền tảng mạng xã hội có hàng trăm nghìn đến hàng triệu người theo dõi.

“Có lẽ, nếu ngày ấy mình không chọn học đại học, cuộc sống hiện tại sẽ khó khăn hơn rất nhiều”, Hoàng Gia Tư, cựu sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện, trường Đại học Thăng Long chia sẻ, khi nhìn lại hành trình từ một chàng trai thiếu thốn vật chất đến người làm sáng tạo nội dung và kinh doanh tại Hà Nội.

Hiện tại, Gia Tư là nhà sáng tạo nội dung trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Anh sở hữu một kênh TikTok về nội dung giải trí với 2,7 triệu người theo dõi, một kênh TikTok về tiếp thị liên kết với 84.000 người theo dõi, fanpage Facebook 436.000 người theo dõi, Facebook cá nhân 122.000 người theo dõi và Instagram khoảng 219.000 người theo dõi. Anh từng được TikTok vinh danh tại lễ trao giải TikTok Shop, với giải thưởng “Emerging Live Creator - Nhà sáng tạo livestream thương mại điện tử tiềm năng”. Ngoài công việc sáng tạo nội dung, Gia Tư còn kinh doanh cửa hàng quần áo thanh lý, ký gửi tại Hà Nội, với khoảng 14 nhân viên đồng hành.

Gia Tư từng trải qua tuổi thơ thiếu thốn vật chất và xem đó là động lực để cố gắng mỗi ngày.

“Mình không được chọn nơi sinh ra, nhưng được chọn cách sống”

Ít ai biết, trước khi có được cuộc sống hiện tại, Gia Tư từng trải qua tuổi thơ nhiều thiếu thốn. Anh kể, gia đình không dư giả, có thời điểm, cứ đến 30 Tết lại có người đến nhà đòi nợ. Những năm đi học, anh từng mặc quần "bục đũng" và chỉ có hai bộ quần áo để thay đổi cả tuần.

Gia Tư chia sẻ: “Từ nhỏ, mình luôn tự nhủ rằng, mình không được chọn nơi sinh ra, nhưng mình được chọn cách mình sống”. Chính hoàn cảnh ấy khiến anh luôn mong muốn thay đổi cuộc sống bằng việc học tập và lao động. Tuy nhiên, sau khi học xong THPT, anh từng không có ý định thi đại học vì nghĩ rằng, cần nhanh chóng đi kiếm tiền để lo cho bản thân và gia đình.

Bước ngoặt đến khi một người bạn rủ Gia Tư đi học đại học. Quyết định theo học tại trường Đại học Thăng Long sau đó đã mở ra cho anh một cuộc sống hoàn toàn khác.

Gia Tư cho rằng, môi trường đại học đã thay đổi cuộc sống của mình.

Theo Gia Tư, môi trường đại học không chỉ mang đến kiến thức mà còn giúp anh trưởng thành, năng động hơn và mở rộng các mối quan hệ. Anh cho rằng, những năm tháng sinh viên là khoảng thời gian quan trọng giúp người trẻ bước sang “chương mới” của cuộc đời. “Mình muốn các bạn hiểu được tầm quan trọng của việc học đại học. Có thể bạn học rất giỏi hoặc chỉ bình thường thôi, nhưng môi trường đại học và cuộc sống sinh viên sẽ giúp các bạn chín chắn hơn rất nhiều”, Gia Tư chia sẻ.

Những ngày không còn tiền và hành trình tự tìm đường đi

Trong quãng thời gian học đại học, giai đoạn khiến Gia Tư nhớ nhất là thời điểm dịch COVID-19 diễn ra căng thẳng tại Việt Nam. Khi ấy, anh bị kẹt lại Hà Nội, không thể ra ngoài và cũng không có thu nhập. “Trong người mình lúc đó không còn đồng nào để duy trì cuộc sống. Tiền job chưa về, còn mình thì rất ngại xin tiền bố mẹ”, anh kể.

Khoảng thời gian ấy, người bạn cùng phòng đã mua cơm cho anh suốt gần một tuần. Sau đó, công việc sáng tạo nội dung trên TikTok bắt đầu thuận lợi hơn, khi anh nhận thêm các công việc quảng cáo, đủ để trang trải cuộc sống. Nhận thấy tiềm năng từ nền tảng số, Gia Tư tiếp tục theo đuổi công việc sáng tạo nội dung. Khi TikTok Shop bắt đầu phát triển mạnh tại Việt Nam, anh quyết định nghỉ công việc có mức lương khoảng 20 triệu đồng/tháng để tập trung xây dựng kênh riêng.

Công việc sáng tạo nội dung giúp Hoàng Gia Tư có cơ hội kết nối với nhiều lĩnh vực truyền thông, thời trang và kinh doanh.

Tuy nhiên, con đường này không dễ dàng như anh nghĩ. Theo Gia Tư, TikTok giải trí và TikTok Affiliate là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Thời gian đầu, anh loay hoay trong việc tìm concept, định hướng nội dung và sản phẩm phù hợp, vì tất cả đều phải tự mày mò.

Anh nhận ra thế mạnh của mình nằm ở livestream nên chọn cách chăm chỉ phát sóng mỗi ngày. Có thời điểm, Gia Tư livestream liên tục từ 20h đến gần 4h sáng nhưng doanh thu chỉ khoảng 15 triệu đồng. “Dù doanh thu chưa lớn nhưng đó là thành quả đầu tiên nên mình rất vui”, anh nhớ lại.

Sau quá trình kiên trì thử nghiệm, Gia Tư dần tìm được hướng đi riêng. Công việc phát triển tốt hơn, mang lại cho anh những khoản thu nhập lớn. Có những tháng, anh từng kiếm được gần 700 triệu đồng.

Từ làm việc cá nhân, Gia Tư bắt đầu xây dựng hệ thống vận hành riêng bằng cách thuê nhân sự đồng hành. Theo anh, điều giá trị nhất mình học được trong hành trình này là cách quản lý hệ thống, nhân sự và dòng tiền. “Có rất nhiều lúc, mình muốn buông xuôi, nhưng vì bản thân, vì gia đình và những người đứng phía sau nên mình luôn chọn tiếp tục”, anh nói.

Lan tỏa điều tích cực bằng công việc sáng tạo nội dung

Là người hoạt động trên mạng xã hội, Gia Tư cho biết, anh luôn ý thức về trách nhiệm với cộng đồng. Anh thường sử dụng các nền tảng cá nhân để lan tỏa tinh thần yêu nước, tinh thần cộng đồng và những điều tích cực tới người theo dõi.

Ngoài công việc, Hoàng Gia Tư thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện và lan tỏa thông điệp tích cực tới cộng đồng.

Gia Tư chia sẻ, anh không có những đóng góp lớn lao, nhưng luôn lựa chọn cách sống có trách nhiệm với xã hội bằng việc chăm chỉ làm việc, tuân thủ pháp luật và đóng thuế đầy đủ.

Ngoài ra, anh cũng thường xuyên tham gia hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những người vô gia cư và mong muốn lan tỏa sự sẻ chia tới cộng đồng. Nhìn lại hành trình của mình, Gia Tư cho rằng, điều quan trọng nhất với người trẻ là không ngừng học hỏi và kiên trì với lựa chọn của bản thân.

(Ảnh: NVCC)