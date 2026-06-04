Á khoa đạt 10 điểm Địa lí 'bật mí' cách ôn khối C tuần cuối trước kỳ thi THPT

SVO - Càng gần kỳ thi THPT 2026, nhiều học sinh khối C chọn cách làm liên tục hết đề này đến đề khác, với hy vọng cải thiện điểm số. Tuy nhiên, theo Trịnh Thị Mai - nữ sinh đạt 28,25 điểm tổ hợp C00, Á khoa đầu vào năm 2025 của Học viện Phụ nữ Việt Nam, điều quan trọng nhất trong giai đoạn nước rút không phải là làm thêm thật nhiều đề mà là hiểu rõ mình đang sai ở đâu để điều chỉnh cách học.

Với 9,25 điểm Ngữ văn, 9 điểm Lịch sử và 10 điểm Địa lí trong kỳ thi THPT 2025, cùng nỗ lực vươn lên trong học tập, Trịnh Thị Mai là một trong những gương mặt được vinh danh tại chương trình “Nâng bước thủ khoa 2025” của Báo Tiền Phong. Theo nữ sinh, giai đoạn nước rút là lúc cần học hiệu quả nhất. Thay vì liên tục làm thêm đề hoặc cố gắng “nhồi nhét” nhiều kiến thức mới, sĩ tử nên dành thời gian nhìn lại những phần còn yếu, sửa các lỗi thường gặp và chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho kỳ thi.

Đừng học Văn bằng cách thuộc lòng bài mẫu

Theo Mai, một trong những sai lầm phổ biến của học sinh khi ôn môn Ngữ văn là quá phụ thuộc vào các bài văn mẫu hoặc cố gắng học thuộc thật nhiều dẫn chứng trong thời gian ngắn.

Nữ sinh cho rằng, đề thi hiện nay không còn đánh giá khả năng ghi nhớ đơn thuần mà hưởng nhiều hơn tới năng lực tư duy, phân tích và trình bày quan điểm của học sinh. Vì vậy, thay vì dành phần lớn thời gian để học thuộc, sĩ tử nên tập trung xây dựng hệ thống kiến thức nền tảng và rèn luyện kỹ năng lập luận.

“Các bạn nên tích lũy những lý luận văn học cơ bản, một số nhận định hay và học cách triển khai ý sao cho logic, mạch lạc. Khi hiểu bản chất vấn đề thì dù gặp đề nào cũng sẽ dễ xử lý hơn”, Mai chia sẻ.

Với môn Lịch sử, nữ sinh khuyên học sinh không nên học từng bài riêng lẻ theo kiểu ghi nhớ máy móc. Thay vào đó, nên hệ thống kiến thức theo từng giai đoạn lịch sử, nhóm các sự kiện có liên quan và xây dựng sơ đồ tư duy để nhìn thấy mối liên hệ giữa các nội dung.

Theo Mai, khi hiểu được tiến trình và bản chất của sự kiện, việc ghi nhớ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc cố gắng học thuộc từng mốc thời gian một cách rời rạc.

Đối với môn Địa lí, môn học giúp Mai đạt điểm tuyệt đối 10/10 trong kỳ thi THPT 2025, nữ sinh cho rằng, nhiều học sinh thường tập trung quá nhiều vào các câu hỏi khó mà bỏ qua những phần kiến thức cơ bản.

Là học sinh từng giành giải Nhì môn Địa lí cấp tỉnh Thanh Hóa năm lớp 12, Mai khuyên sĩ tử ôn tập theo từng chủ đề, rà soát lại những dạng câu hỏi dễ nhầm lẫn và thường xuyên xem lại các lỗi sai đã mắc phải trong quá trình học.

“Các câu hỏi khó chỉ chiếm một phần nhỏ. Điều quan trọng là phải giữ chắc những phần kiến thức nền tảng để không mất điểm đáng tiếc”, Mai nói.

Trịnh Thị Mai đạt 28,25 điểm tổ hợp C00 trong kỳ thi THPT 2025 và là Á khoa đầu vào năm 2025 của Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Đừng làm thêm đề khi chưa biết mình sai ở đâu

Theo Mai, càng gần ngày thi, nhiều học sinh càng có xu hướng lao vào giải đề với suy nghĩ làm càng nhiều thì điểm số càng cao. Tuy nhiên, nữ sinh cho rằng, đây chưa chắc là phương pháp hiệu quả nếu học sinh không dành thời gian nhìn lại những lỗi sai của mình.

“Điều quan trọng không phải bạn đã làm bao nhiêu đề mà là bạn đã hiểu vì sao mình sai”, Mai nhấn mạnh.

Theo nữ sinh, sau mỗi lần làm đề thi thử, học sinh nên dành thời gian phân tích kỹ từng lỗi sai thay vì chỉ xem đáp án rồi chuyển sang đề mới. Mỗi câu trả lời chưa chính xác đều cho thấy một vấn đề cụ thể để học sinh chú ý hơn: Có thể là hổng kiến thức, đọc đề chưa kỹ, nhầm lẫn khái niệm hoặc phân bổ thời gian chưa hợp lý.

Mai cho rằng, việc liên tục làm đề mà không chữa kỹ chẳng khác nào lặp đi lặp lại cùng một sai lầm.

“Sau mỗi lần làm bài, các bạn hãy tự hỏi tại sao mình sai ở câu đó. Khi tìm được nguyên nhân thì mới có thể khắc phục và tránh lặp lại trong kỳ thi thật”, nữ sinh chia sẻ.

Bên cạnh đó, Mai cũng lưu ý học sinh cần chú ý tới những lỗi tưởng chừng rất nhỏ như đọc sót dữ kiện, bỏ qua từ khóa hoặc chủ quan với những câu hỏi quen thuộc. Đây là những nguyên nhân khiến nhiều học sinh mất điểm dù đã nắm chắc kiến thức.

Một thói quen mà nữ sinh khuyến khích sĩ tử áp dụng là gạch chân các từ khóa quan trọng trong đề bài trước khi trả lời. Cách làm đơn giản này có thể giúp hạn chế đáng kể những sai sót không đáng có.

Tuần cuối trước kỳ thi, hãy ưu tiên hệ thống kiến thức và nghỉ ngơi

Theo Mai, tuần cuối trước kỳ thi không phải thời điểm phù hợp để học thêm quá nhiều kiến thức mới. Thay vào đó, sĩ tử nên dành thời gian rà soát lại toàn bộ những nội dung đã học, củng cố các chuyên đề trọng tâm và tập trung vào những phần bản thân còn chưa thực sự chắc chắn.

“Đây là lúc hoàn thiện những gì mình đã có chứ không phải cố gắng ‘nhồi nhét’ thêm thật nhiều kiến thức mới”, nữ sinh cho biết.

Mai cũng cho rằng, việc thức khuya liên tục hoặc ép bản thân học quá tải trong những ngày cuối có thể phản tác dụng. Khi cơ thể mệt mỏi và tinh thần căng thẳng, khả năng tập trung cũng giảm đi đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả làm bài.

Vì vậy, bên cạnh việc ôn tập, sĩ tử cần duy trì chế độ nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc và giữ nhịp sinh hoạt ổn định trước ngày thi.

Gửi lời nhắn tới các học sinh lớp 12 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Mai cho rằng, điều quan trọng nhất là tin tưởng vào những gì mình đã tích lũy trong suốt thời gian qua.

“Hãy biến áp lực thành động lực để cố gắng hơn, nhưng đừng quá khắt khe với bản thân. Bình tĩnh, tự tin và giữ tinh thần tốt sẽ giúp các bạn phát huy được hết khả năng của mình trong phòng thi”, Trịnh Mai nhắn nhủ.