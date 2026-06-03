Từ cô học trò yêu văn chương đến sinh viên Báo Truyền hình theo đuổi ước mơ đứng trước ống kính

SVO - Từng đạt 9,75 điểm môn Ngữ văn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và là thí sinh có điểm Văn cao nhất thành phố Hà Nội, Nguyễn Khánh Linh (sinh viên năm ba chuyên ngành Báo Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đang từng bước hiện thực hóa ước mơ trở thành MC, biên tập viên truyền hình. Từ tình yêu với con chữ, Khánh Linh không ngừng rèn luyện chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng để lan tỏa những giá trị tích cực đến người trẻ.

Ước mơ được nuôi dưỡng từ tình yêu với con chữ và truyền hình

Hành trình đến với ngành học hiện tại của mình không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên, mà được nuôi dưỡng từ niềm yêu thích viết lách và ước mơ trở thành MC, biên tập viên truyền hình từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nguyễn Khánh Linh đang là sinh viên năm ba chuyên ngành Báo Truyền hình, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Tuổi thơ của mình gắn liền với những buổi tối quây quần bên gia đình xem chương trình Thời sự lúc 19 giờ. Khi ấy, mình luôn chăm chú dõi theo các cô chú MC, biên tập viên với sự ngưỡng mộ dành cho phong thái tự tin và giọng nói truyền cảm. Có lẽ vì vậy mà từ khi học tiểu học, mỗi lần được thầy cô tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn chương trình trong các hoạt động của trường, mình đều vô cùng háo hức. Được đứng trên sân khấu, cầm micro trong tay và kết nối mọi người bằng lời nói mang đến cho mình một niềm vui rất đặc biệt.

Lớn hơn một chút, mình bắt đầu yêu thích viết lách và dành nhiều tình cảm cho văn chương. Từ đó, môn Ngữ văn luôn là môn học mình đầu tư nhiều tâm huyết nhất. Năm lớp 8, mình lần đầu tham gia đội tuyển học sinh giỏi và đạt giải Ba môn Ngữ văn cấp huyện. Đến năm lớp 12, mình tiếp tục tham gia đội tuyển và đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp thành phố.

Đặc biệt, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, mình đạt 9,75 điểm môn Ngữ văn và trở thành thí sinh có điểm Văn cao nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Khi biết kết quả, mình thực sự vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Đó không chỉ là thành quả của quá trình nỗ lực học tập mà còn là động lực để mình thêm tin tưởng vào con đường đã lựa chọn.

Theo đuổi đam mê bằng sự kiên trì và nỗ lực

Từ những buổi tối xem Thời sự cùng gia đình, những lần mạnh dạn đứng trước đám đông và niềm yêu thích viết lách, ước mơ trở thành MC, biên tập viên truyền hình đã âm thầm lớn lên và theo mình đến tận hôm nay. Chính vì vậy, mình quyết định theo học chuyên ngành Báo Truyền hình tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Khánh Linh từng đạt 9,75 điểm môn Ngữ văn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và là thí sinh có điểm Văn cao nhất thành phố Hà Nội.

Với mình, báo chí là lĩnh vực kết nối trọn vẹn hai niềm đam mê lớn nhất: vừa được kể những câu chuyện của cuộc sống bằng ngôn từ, vừa được truyền tải chúng thông qua hình ảnh, âm thanh và cảm xúc.

Nếu nhìn từ bên ngoài, nhiều người cho rằng hành trình học tập của mình khá thuận lợi. Nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Mình cũng từng có những lúc bí ý tưởng, không biết phải viết gì, hay cảm thấy bất lực vì học chưa tốt môn Toán. Tuy nhiên, chính những khó khăn ấy đã giúp mình hiểu rằng mỗi người đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Điều quan trọng là không ngừng cố gắng, kiên trì và tin tưởng vào con đường mình đã chọn.

Những thử thách đầu tiên trên giảng đường báo chí

Bước chân vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mình tiếp tục đối diện với những thử thách mới. Từ một học sinh quen với việc học các môn văn hóa, mình phải thích nghi với môi trường đào tạo nghề nghiệp đòi hỏi nhiều kỹ năng thực hành như viết tin, làm phóng sự, quay dựng, tác nghiệp hiện trường và làm việc nhóm. Có những bài tập khiến mình loay hoay nhiều ngày, cũng có những lần mình chưa đạt được kết quả như mong muốn trong quá trình thực hiện sản phẩm. Nhưng chính những trải nghiệm ấy đã giúp mình hiểu rằng nghề báo không chỉ cần đam mê mà còn cần sự kiên trì, tinh thần học hỏi và khả năng thích nghi không ngừng.

Khánh Linh (bên phải) làm việc trong môi trường truyền hình thực tế trong đợt thực tập tại Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.

Ngoài giờ học trên lớp, mình cũng chủ động tìm kiếm cơ hội để rèn luyện bản thân. Mình theo học một khóa đào tạo MC để nâng cao kỹ năng dẫn chương trình, trau dồi kỹ năng giao tiếp và ứng biến với các tình huống thực tế. Khi đang là sinh viên năm 2, mình từng thử sức với vai trò trợ giảng của một lớp đào tạo MC nhí. Công việc này giúp mình hiểu hơn về công việc đào tạo kỹ năng dẫn chương trình, đồng thời rèn luyện sự kiên nhẫn, khả năng quan sát và cách truyền cảm hứng đến các em nhỏ.

Bên cạnh đó, mình là thành viên Ban MC của CLB Phát thanh Sóng Trẻ, nơi giúp mình có thêm cơ hội tìm hiểu về phát thanh bên cạnh ngành học chính của mình là truyền hình. Mình được học dẫn bản tin phát thanh, luyện giọng nói phát thanh và kết thêm nhiều bạn mới. Ngoài ra, mình cũng đang học thêm ngôn ngữ Trung Quốc và đặt mục tiêu chinh phục chứng chỉ HSK trong năm nay. Với mình, việc học ngoại ngữ không chỉ mở rộng cơ hội nghề nghiệp mà còn giúp bản thân tiếp cận thêm những nền văn hóa và góc nhìn mới.

Điểm tựa trên hành trình trưởng thành

Điều may mắn nhất trên hành trình trưởng thành của mình chính là luôn có gia đình và thầy cô đồng hành. Gia đình là điểm tựa vững chắc, luôn yêu thương, động viên và lắng nghe mình trong những lúc áp lực hay chông chênh nhất. Thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn truyền cho mình tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và sự nghiêm túc với từng sản phẩm báo chí. Có những góp ý thẳng thắn, có những lần chỉnh sửa từng câu chữ, từng khuôn hình, chính sự tận tâm ấy đã giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều.

Mình nghĩ rằng, sống có ích không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều quá lớn lao. Với người trẻ, đôi khi việc lan tỏa một giá trị tích cực, chia sẻ một kinh nghiệm hữu ích hay truyền cảm hứng cho người khác cũng đã là một cách để đóng góp cho cộng đồng. Mỗi người đều có những thế mạnh riêng, và điều quan trọng là biết sử dụng những thế mạnh đó để tạo ra những giá trị tốt đẹp cho những người xung quanh.

Xuất phát từ suy nghĩ ấy, mình luôn cố gắng chia sẻ những gì bản thân đã học được trên hành trình học tập của mình. Sau khi đạt được một số thành tích trong môn Ngữ văn, mình có cơ hội được trở về ngôi trường THCS cũ để giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm học tập với các em học sinh khóa sau. Đó là một trải nghiệm rất đặc biệt đối với mình. Khi đứng ở vị trí người chia sẻ, mình như nhìn thấy hình ảnh của chính mình nhiều năm trước, cũng từng lo lắng trước những kỳ thi, từng hoang mang trước những lựa chọn và từng cần một người đi trước để lắng nghe, định hướng.

Khánh Linh còn là thành viên của CLB Phát thanh Sóng Trẻ.

Bên cạnh đó, mình cũng từng tham gia dự án giáo dục phi lợi nhuận “Thuyết trình tự tin bằng tiếng Anh” với vai trò trợ giảng. Dù đóng góp của mình không quá lớn, nhưng mình tin rằng mỗi sự hỗ trợ, mỗi giờ làm việc và mỗi ý tưởng được đóng góp đều góp phần giúp dự án tạo ra môi trường học tập tích cực hơn cho các bạn trẻ. Tham gia các hoạt động cộng đồng giúp mình nhận ra rằng giá trị của tri thức không chỉ nằm ở việc tiếp thu cho riêng mình mà còn nằm ở khả năng chia sẻ và lan tỏa đến người khác.

Hạnh phúc khi những điều mình làm trở nên có ý nghĩa

Điều khiến mình hạnh phúc nhất không phải là những lời khen, mà là những khoảnh khắc mình biết rằng những điều mình chia sẻ đã thực sự có ý nghĩa đối với ai đó. Mình vẫn nhớ một lần nhận được tin nhắn từ một em học sinh sau kỳ thi học sinh giỏi môn Ngữ văn. Em nói rằng những lời khuyên và những kiến thức mình chia sẻ đã giúp em rất nhiều trong suốt quá trình ôn luyện và đạt được kết quả cao trong kỳ thi. Đọc những dòng tin nhắn ấy, mình đã thực sự xúc động. Đó là lần mình cảm nhận rõ ràng rằng những trải nghiệm và nỗ lực của bản thân không chỉ mang lại giá trị cho chính mình mà còn có thể góp phần tạo nên những điều tích cực cho người khác.

Nếu được gửi gắm một thông điệp đến các bạn sinh viên, mình muốn nói rằng: Cứ cố gắng, cứ kiên trì, bước chậm cũng được, miễn là không dừng chân. Mình luôn tin rằng mỗi người đều có những năng lực riêng và một hành trình phát triển riêng. Không phải ai cũng cần trở thành người giỏi nhất, người đạt điểm cao nhất hay người nổi bật nhất. Điều quan trọng là chúng ta không ngừng học hỏi, không ngừng tiến bộ và luôn giữ được tinh thần cầu thị. Và mình hy vọng rằng, bằng tình yêu với con chữ, với nghề báo, mình sẽ tiếp tục có cơ hội lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng trong tương lai.

(Ảnh: NVCC)