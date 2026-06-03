Nữ sinh tài chính vượt qua miệt thị ngoại hình, chạm tay vào giấc mơ người mẫu ảnh

SVO - Trước khi trở thành một người mẫu ảnh tự do đầy thần thái và đảm nhận vai trò MC năng động tại trường Đại học Đà Lạt, Đào Nguyễn Việt Hà (Hachi) từng có thời gian dài đánh mất tự tin, vì những lời chê bai ngoại hình. Bắt đầu từ bộ ảnh Tết đầy táo bạo, cuối năm 2024 và cả những lời "nói dối" từng giấu mẹ để đi làm mẫu makeup, hành trình bền bỉ 'không từ bỏ' của Hachi đã chứng minh: Quả ngọt sẽ luôn đến với những ai dám bước qua giới hạn của sự tự ti.

Hachi tên thật là Đào Nguyễn Việt Hà, hiện là sinh viên khoa Tài chính - Kế toán, trường Đại học Đà Lạt. Song song với công việc học, Hachi còn được biết đến là người mẫu ảnh tự do.

Hachi tên thật là Đào Nguyễn Việt Hà (sinh năm 2007) - sinh viên khoa Tài chính - Kế toán trường Đại học Đà Lạt.

Chia sẻ về hành trình của bản thân, Hachi cho biết, cô đã từng gặp không ít khó khăn. Từ giữa năm 2024, Hachi bắt đầu tìm hiểu và tham gia lĩnh vực người mẫu ảnh, một lĩnh vực mà cô luôn ngưỡng mộ, nhưng cũng đồng thời cảm thấy tự ti vì từng bị miệt thị ngoại hình trước đây. Những lời “chê bai” đã làm cho Hachi cảm thấy mất tự tin và không dám thực hiện ước mơ của bản thân trong suốt một thời gian dài.

Song song với công việc học, Hachi còn được biết đến là người mẫu ảnh tự do.

Bước ngoặt chỉ thực sự đến vào cuối năm 2024, khi khát khao khẳng định bản thân lớn hơn nỗi sợ hãi. Hachi quyết định chủ động tìm kiếm một nhiếp ảnh gia để thực hiện bộ ảnh Tết – một lời đề nghị táo bạo thay cho lời "tuyên chiến" với sự tự ti. "Đó chính là bộ ảnh đầu tiên của mình", Hachi nhớ lại.

Sự đón nhận và phản hồi tích cực từ cộng đồng sau bộ ảnh đó không chỉ mang lại cho cô những tấm hình đẹp, mà quan trọng hơn, nó đã trả lại cho Hachi niềm tin vào giá trị của bản thân.

Từ một cô gái chịu nhiều tổn thương bởi miệt thị ngoại hình, Hachi đã bản lĩnh vượt qua chính mình để chạm tay vào ước mơ.

Thời gian đầu, Hachi chủ yếu tham gia vào các buổi chụp hình, với mức thù lao từ 20.000 đến 25.000 đồng, chủ yếu là hợp tác và làm mẫu makeup. Nhưng, vì lo lắng cho sức khỏe làn da của con gái và những rủi ro khi tiếp xúc với môi trường lạ, mẹ cô đã kịch liệt phản đối. Để được sống với đam mê, Hachi khi đó đã phải chọn cách "nói dối" rằng, cô chỉ làm việc quanh quẩn gần nhà, để mẹ yên tâm hơn.

Sự kiên trì, bền bỉ rồi cũng hái được quả ngọt, khi Hachi lọt vào mắt xanh của các nhiếp ảnh gia và nghệ sĩ trang điểm chuyên nghiệp. Đỉnh điểm của sự bứt phá là vào cuối năm ngoái, cô được sải bước trên sàn diễn của show thời trang thổ cẩm mang tên "Pini".

Hachi chia sẻ: “Đó là một khoảnh khắc rất đặc biệt. Nhờ vào những trải nghiệm đó, mình đã có thêm nhiều cơ hội việc làm và nhận được nhiều sự chú ý hơn trong cộng đồng mẫu ảnh”.

Sự kiên trì bền bỉ của Hachi đã hái được quả ngọt, bởi những "bứt phá" đầy ý nghĩa trong hành trình.

Không tự giới hạn bản thân trong không gian của studio, khi bước chân vào giảng đường Đại học Đà Lạt, Hachi tiếp tục thử thách bản thân với vai trò mới là một MC của khoa. Sự linh hoạt trong ngôn từ và bản lĩnh sân khấu được tôi luyện từ nghề mẫu đã giúp cô nhanh chóng để lại dấu ấn đậm nét.

Khi được hỏi về triết lý sống giúp cô vượt qua những lần nản chí, Hachi thẳng thắn: “Mỗi người đều có một màu sắc và màu sắc của mình, đó là không từ bỏ”.

Không tự giới hạn bản thân trong không gian của studio, khi bước chân vào giảng đường đại học, Hachi tiếp tục thử thách bản thân với vai trò mới là MC của khoa.

Hiện tại, Hachi đang nuôi dưỡng nhiều dự án nghệ thuật quy mô hơn, đặc biệt là ở các cuộc thi để tiếp tục thử thách giới hạn của bản thân. Nhìn lại chặng đường đã qua, cô không quên gửi lời tri ân đến những người đã đồng hành: “Mình của ngày hôm nay chính là ước mơ của 2 năm về trước. Cảm ơn tất cả mọi người đã ở bên mình trong suốt hành trình này! Mình sẽ cố gắng hết sức để không làm phụ lòng mọi người”.

(Ảnh: NVCC)