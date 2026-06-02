Nữ sinh Việt nhận học bổng Thạc sĩ Chính phủ New Zealand và hành trình theo đuổi khoa học thực phẩm bền vững

SVO - Nhận học bổng Chính phủ Manaaki New Zealand trị giá 3,2 tỷ đồng, Trương Thị Thùy Nhung đang theo học Thạc sĩ Khoa học Thực phẩm tại University of Auckland. Sau khi tốt nghiệp, cô mong muốn trở về Việt Nam đóng góp cho nghiên cứu, giáo dục và phát triển thực phẩm bền vững.

Hành trình nghiên cứu từ trăn trở về dinh dưỡng cộng đồng

Thùy Nhung (sinh năm 2000) hiện theo học chương trình Thạc sĩ Khoa học (Master of Science) chuyên ngành Khoa học Thực phẩm tại University of Auckland, New Zealand. Trước đó, cô tốt nghiệp ngành Công nghệ Sinh học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Thùy Nhung tham gia Livestream phổ biến thông tin về Học bổng Manaaki New Zealand, tháng 1/2025, cùng bà Caroline Beresford - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam.

Lựa chọn Khoa học thực phẩm của Thùy Nhung xuất phát từ thực tế thiếu hụt dinh dưỡng, đặc biệt là protein khiến ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều nhóm dân cư. Theo cô, chăm sóc sức khỏe có thể bắt đầu từ bữa ăn hằng ngày, trong khi nguồn thực phẩm truyền thống Việt Nam chứa nhiều hoạt chất có lợi cần được nghiên cứu sâu hơn.

Bước ngoặt đến trong học kỳ đầu tiên tại University of Auckland, khi cô tiếp cận các nghiên cứu về bioactive peptide - hợp chất hoạt tính sinh học có nguồn gốc từ protein và xu hướng phát triển nguồn protein thay thế phục vụ an ninh lương thực, phát triển bền vững.

Theo Thùy Nhung, Việt Nam có lợi thế về đa dạng sinh học nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác nghiên cứu protein thay thế. Hướng đi này cho phép cô kết hợp nền tảng Công nghệ Sinh học với kiến thức Khoa học Thực phẩm để tạo ra các giá trị ứng dụng.

Thùy Nhung tham dự buổi gặp mặt cùng Phó Đại sứ và các Học giả Manaaki New Zealand 2025, trước khi lên đường sang New Zealand học tập.

Nền tảng về vi sinh vật, enzyme, phản ứng sinh hóa và sinh học ứng dụng cùng quá trình thực hiện khóa luận tại Bộ môn Nội - Chẩn - Dược - Độc chất, Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam giúp cô sớm tiếp cận mối liên hệ giữa thực phẩm, hoạt chất sinh học và sức khỏe.

Với định hướng gắn kết khoa học thực phẩm, sức khỏe con người và nông nghiệp bền vững, Thùy Nhung mong muốn tạo ra những giá trị khoa học thiết thực cho cộng đồng.

Học bổng 3,2 tỷ đồng và con đường làm khoa học của nữ sinh Việt

Nhận học bổng Chính phủ Manaaki New Zealand trị giá khoảng 3,2 tỷ đồng cho chương trình thạc sĩ năm 2025 là dấu mốc quan trọng trong hành trình học thuật của Thùy Nhung.

Thùy Nhung cho biết, cô biết đến học bổng Manaaki New Zealand qua website Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand. Quá trình tuyển chọn gồm ba vòng, với yêu cầu khắt khe về năng lực học thuật, tư duy, ngoại ngữ và định hướng nghề nghiệp.

Ngay từ vòng hồ sơ, các câu hỏi trong bài luận buộc cô nhìn lại hành trình của mình và xác định rõ mục tiêu nghiên cứu. Với ứng viên chương trình Master by Research, ngoài hồ sơ thông thường, Thùy Nhung còn phải xây dựng đề xuất nghiên cứu và kế hoạch ứng dụng kết quả sau tốt nghiệp nhằm đóng góp cho lĩnh vực nông nghiệp và an ninh lương thực tại Việt Nam.

Thùy Nhung cùng các học giả Manaaki đến từ nhiều quốc gia khám phá ngôn ngữ và văn hóa Maori - nét văn hóa đặc sắc của New Zealand.

Các vòng tiếp theo gồm kiểm tra tư duy, năng lực ngôn ngữ và phỏng vấn cũng đặt ra nhiều áp lực. Thời điểm đó, ngoài công việc toàn thời gian với vai trò trợ lý nghiên cứu, cô còn dạy gia sư và dành phần lớn thời gian còn lại để tự học tiếng Anh.

Lớn lên ở vùng nông thôn với điều kiện tiếp cận ngoại ngữ hạn chế, Thùy Nhung hiểu mình phải nỗ lực nhiều hơn để bắt kịp các ứng viên khác. Có những ngày, cô gần như kiệt sức, khi vừa hoàn thành công việc nghiên cứu, vừa chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh và các vòng đánh giá học bổng.

Trong quá trình tuyển chọn, Thùy Nhung cạnh tranh với nhiều ứng viên xuất sắc, trong đó có những người được đào tạo bài bản về thực phẩm và có kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực nông nghiệp, an ninh lương thực. Theo cô, điểm khác biệt giúp mình được lựa chọn không nằm ở một hồ sơ hoàn hảo mà ở sự nhất quán trong mục tiêu phát triển.

“Mình có bước chuyển từ Công nghệ Sinh học sang Khoa học Thực phẩm nhưng mục tiêu đóng góp cho nông nghiệp, khoa học sức khỏe và phát triển thực phẩm bền vững luôn nhất quán. Mình không bắt đầu với nền tảng hoàn hảo, nhưng tin rằng sự kiên trì, khả năng thích nghi và tinh thần không ngại thử thách đã giúp mình trở thành ứng viên phù hợp”, cô nói.

Thùy Nhung trong tà áo dài truyền thống tại khuôn viên Đại học Auckland, phía sau là Clock Tower, công trình biểu tượng mang dấu ấn lịch sử của nhà trường.

Trước khi trở thành học viên cao học tại New Zealand, Thùy Nhung có hai năm làm trợ lý nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Nano Phenikaa. Đây cũng là môi trường đầu tiên giúp cô tiếp cận chuyên nghiệp với nghiên cứu khoa học.

Giai đoạn 2023 - 2025, cô tham gia các hướng nghiên cứu về hợp chất thiên nhiên, hoạt tính sinh học, phương pháp nghiên cứu in vitro và in silico. Quá trình làm việc cùng các nhà khoa học trong lĩnh vực vật liệu, hợp chất thiên nhiên và khoa học sức khỏe giúp cô tích lũy kỹ năng nghiên cứu nền tảng, đồng thời hình thành tư duy khoa học bài bản.

Bên cạnh nghiên cứu, Thùy Nhung còn tham gia các công trình khoa học quốc tế và lĩnh vực thiết kế thuốc bằng phương pháp tính toán. Theo cô, trải nghiệm này giúp nhận ra người làm nghiên cứu cần biết đặt câu hỏi đúng và kiên trì tìm lời giải.

Thùy Nhung trải nghiệm môi trường học tập hiện đại tại Đại học Auckland với cơ sở vật chất thuận lợi cho việc tự học và nghiên cứu.

Từ giảng đường Auckland đến khát vọng cống hiến

Sau gần một năm học tập tại University of Auckland, Thùy Nhung cho rằng, điểm khác biệt lớn nhất của môi trường học thuật quốc tế là tinh thần chủ động. Sinh viên được khuyến khích đặt câu hỏi, tranh luận, phản biện và phát triển kỹ năng nghiên cứu thông qua seminar, thảo luận nhóm, dự án học thuật.

“Mình được khuyến khích chủ động tìm kiếm kiến thức và xây dựng góc nhìn riêng. Mối quan hệ giữa sinh viên và giáo sư cũng rất cởi mở”, cô chia sẻ.

Bên cạnh môi trường học thuật hiện đại, sự đa dạng văn hóa và tinh thần hỗ trợ từ nhà trường, giáo sư, bạn học giúp cô nhanh chóng thích nghi với cuộc sống tại New Zealand.

Thùy Nhung khám phá vẻ đẹp thiên nhiên trong lành và những cảnh quan ấn tượng của New Zealand.

Dù đang học tập tại New Zealand, Thùy Nhung dự định trở về Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ vào năm 2027 để tiếp tục nghiên cứu khoa học. Theo cô, Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển các nghiên cứu về protein thay thế và thực phẩm bền vững từ nguồn nguyên liệu thực vật, nông sản phong phú.

“Mình mong muốn ứng dụng kiến thức học được tại Auckland để phát triển các giải pháp thực phẩm phù hợp với điều kiện nông nghiệp và thói quen tiêu dùng của người Việt. Môi trường mình muốn cống hiến là trường đại học”, cô cho biết.

Hành trình du học cũng không ít thử thách. Với chương trình thạc sĩ nghiên cứu, năm đầu tiên tập trung vào các học phần nền tảng trước khi bước vào giai đoạn nghiên cứu chuyên sâu. Bên cạnh đó, việc học hoàn toàn bằng tiếng Anh cũng khiến cô gặp nhiều áp lực.

“Mặc dù đã có IELTS 6.5 nhưng những buổi học đầu tiên mình gần như không theo kịp giáo sư vì khác biệt về giọng nói và lượng thuật ngữ chuyên ngành quá lớn”, Thùy Nhung nhớ lại.

Khối lượng học tập lớn cùng việc thích nghi với múi giờ, nhịp sống mới giúp cô rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian và khả năng chịu áp lực.

Khoảng thời gian đầu ở New Zealand, Thùy Nhung còn trải qua biến cố gia đình. “Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất với mình. Nhưng mình nhận ra, mình không hề đơn độc. Gia đình, bạn bè luôn động viên mình tiếp tục hành trình đã lựa chọn”, cô chia sẻ.

Nhìn lại hành trình đã qua, Thùy Nhung cho rằng, nghiên cứu khoa học và giáo dục là con đường dài, đòi hỏi sự kiên trì, tận tâm và tinh thần không ngừng học hỏi. “Giáo dục là con đường đẹp nhất mà mình đang đi và mình biết ơn điều đó mỗi ngày. Thành quả của một người không chỉ đến từ nỗ lực của riêng họ mà còn là sự hy sinh, vun đắp của rất nhiều thế hệ đi trước. Chúng ta chỉ đang tiếp tục viết tiếp câu chuyện ấy”, cô nói.

Thùy Nhung chụp ảnh bên Sky Tower, biểu tượng nổi bật của thành phố Auckland, New Zealand.

Gửi gắm tới những người trẻ đang nuôi dưỡng ước mơ nghiên cứu khoa học và săn học bổng quốc tế, Thùy Nhung cho rằng, điều quan trọng nhất là dám bắt đầu, ngay cả khi bản thân chưa hoàn hảo.

“Mình rất tâm đắc với câu nói của Michelle Obama rằng: ‘Khi một người phụ nữ học tập, cả một thế hệ sẽ thay đổi’. Vì vậy, các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nữ, hãy mạnh dạn theo đuổi giáo dục, nghiên cứu khoa học và những cơ hội học tập quốc tế. Hãy bắt đầu kể cả khi mình chưa biết hết mọi thứ, chưa thật sự giỏi, hay chưa hoàn toàn tự tin. Chính quá trình học hỏi sẽ giúp chúng ta trưởng thành”.

