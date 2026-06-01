'Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025' Mỹ Linh nhận trọng trách mới ở tuổi 20

SVO - Chỉ ít tháng sau khi đăng quang, Nguyễn Thị Mỹ Linh tiếp tục đón nhận một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của mình khi chính thức được bổ nhiệm làm 'Đại sứ lan tỏa bản sắc văn hóa Việt, nhiệm kỳ 2026 - 2028'.

Mới đây, Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm Hoa hậu Mỹ Linh trở thành 'Đại sứ lan toả bản sắc văn hoá Việt, nhiệm kỳ 2026 - 2028'. Không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Mỹ Linh trong thời gian qua, đây còn được xem là một “trọng trách mới” dành cho 'nàng Hậu' trẻ tuổi trên hành trình quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với cộng đồng trong và ngoài nước.

Xuất hiện tại sự kiện với vẻ ngoài thanh lịch và rạng rỡ, Mỹ Linh không giấu được sự xúc động khi nhận quyết định bổ nhiệm. Người đẹp cho biết, cô cảm thấy vinh dự khi được tin tưởng giao phó vai trò mới, đồng thời xem đây là cơ hội để bản thân đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc: “Tôi luôn tin rằng, văn hóa là điều làm nên bản sắc và niềm tự hào của mỗi quốc gia. Với vai trò mới, tôi mong muốn được góp phần giới thiệu đến bạn bè quốc tế một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc nhưng cũng rất hiện đại và hội nhập”.

Hoa hậu Nguyễn Thị Mỹ Linh trở thành 'Đại sứ lan toả bản sắc văn hoá Việt'.

Theo đại diện Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam, danh hiệu 'Đại sứ lan tỏa bản sắc văn hóa Việt' hướng đến những gương mặt trẻ có sức ảnh hưởng tích cực, có khả năng truyền cảm hứng và đồng hành cùng các hoạt động quảng bá văn hóa dân tộc. Trong nhiệm kỳ 2026 - 2028, Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025 sẽ tham gia nhiều hoạt động truyền thông, quảng bá văn hóa, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam cũng như góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản truyền thống. Đặc biệt, với danh hiệu Hoa hậu Biển đảo Việt Nam, Mỹ Linh cho biết, cô mong muốn dành nhiều tâm huyết cho việc quảng bá hình ảnh biển đảo quê hương, tà áo dài Việt Nam, cùng những nét đẹp văn hóa đặc trưng của dân tộc.