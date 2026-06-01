'Chị chị em em 3' nỗ lực quảng bá 'Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại' lên màn ảnh rộng

Bình Nguyễn

SVO - Không chỉ quảng bá các danh lam thắng cảnh của Bắc Ninh, bộ phim 'Chị chị em em 3' còn hướng đến việc lan tỏa nét đẹp của làn điệu dân ca Quan họ, đã được UNESCO vinh danh là 'Di sản Văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại'.

Dân ca Quan họ Bắc Ninh là một trong những loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo nhất của vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam. Năm 2009, UNESCO đã công nhận dân ca Quan họ Bắc Ninh là 'Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại'.

Chính vì thế, khi phim Chị chị em em 3 được khai máy tại Bắc Ninh, một địa điểm khác hoàn toàn so với hai phần phim trước, với bối cảnh miền Nam, đã tạo nên không ít tò mò cho khán giả. Người xem kỳ vọng sẽ được nhìn thấy những nét đặc trưng văn hoá và cảnh đẹp tại vùng đất này trên màn ảnh rộng.

Chia sẻ thêm về việc đặt bối cảnh chính tại Bắc Ninh, nhà sản xuất Will Vũ cho biết: “Bắc Ninh sở hữu bề dày lịch sử và văn hoá, thu hút trí tò mò và niềm ngưỡng mộ của rất nhiều người làm nghệ thuật. Thông qua câu chuyện của phim, tôi cùng ê kíp làm phim mong muốn có thể phần nào truyền tải nét văn hoá đặc sắc của vùng đất Quan họ lên màn ảnh rộng".

Trong đó, sự góp mặt của NSND Lê Khanh và Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Trong vở Quan Âm Thị Kính, Thị Mầu (do Kỳ Duyên thủ vai) là một nhân vật kinh điển được khán giả nhớ đến bởi sự lẳng lơ, táo bạo so với phụ nữ thời bấy giờ. Là con gái phú ông, Thị Mầu với tính cách và sự khao khát yêu đương của cô phá vỡ những chuẩn mực lễ giáo phong kiến thời xưa và trích đoạn "Thị Mầu lên chùa" đã được dựng lại dưới rất nhiều hình thức khác nhau.

Kỳ Duyên chia sẻ: “Duyên rất vinh dự được tham gia "vũ trụ điện ảnh" Chị chị em em lần này, nhất là với một một bối cảnh rất thân thuộc với người con Bắc Bộ như tôi. Thị Mầu là một nhân vật tôi đã say mê trong văn hoá chèo, kể từ khi còn nhỏ. Tôi háo hức sẽ được thể hiện và khai thác một khía cạnh mới của nhân vật này, dù có nhiều áp lực".

Ở bản điện ảnh sắp tới, Will Vũ chưa tiết lộ nhiều nhưng chỉ với câu lục bát: "Chưa kịp đội khăn vu quy - Thị Mầu đã lại lật tung đình làng", dường như đã cho khán giả thấy được một câu chuyện đầy kịch tính, nhưng vẫn sẽ giữ được màu sắc trong nét tính cách của Thị Mầu.

