BTS công bố lịch trình 'BTS FESTA 2026'

BTS đã công bố lịch trình cho FESTA năm nay thông qua các kênh truyền thông xã hội chính thức của mình. Được tổ chức hằng năm để kỷ niệm ngày ra mắt 13/6, lễ hội kéo dài khoảng hai tuần, với nhiều nội dung trực tuyến và ngoại tuyến. Sự kiện năm nay tạo ra sự háo hức lớn hơn nữa vì trùng với các buổi hòa nhạc BTS WORLD TOUR ARIRANG IN BUSAN của nhóm.

Chủ đề của FESTA năm nay là 13(B)TS. Trong khi con số 12 theo truyền thống tượng trưng cho một chu kỳ hoàn chỉnh, thì 13 đại diện cho việc vượt qua sự hoàn thành và bước vào một chương mới. Khái niệm này phản ánh quyết tâm của BTS và ARMY trong việc xây dựng dựa trên lịch sử mà họ đã cùng nhau tạo ra trong 12 năm qua và tiếp tục tiến về phía trước trong tương lai.

Lễ kỷ niệm bắt đầu vào ngày 4/6, với việc phát hành bức ảnh gia đình thường niên của BTS, một trong những truyền thống đặc trưng của nhóm có từ năm 2014. Bức ảnh mới dự kiến ​​sẽ thu hút sự chú ý đáng kể vì nó đánh dấu một cuộc hội ngộ hiếm hoi của cả nhóm sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự của các thành viên.

Vào ngày 5/6, BTS sẽ phát hành video trình diễn chính thức cho Hooligan, một ca khúc trong album đầy đủ thứ năm của nhóm, ARIRANG. Nội dung bổ sung sẽ được tiếp nối, bao gồm NORMAL LOG vào ngày 7/6 và 13 SIDE FILM vào ngày 8/6, mang đến cho người hâm mộ cái nhìn gần hơn về cuộc sống hằng ngày và những suy nghĩ hiện tại của các thành viên.

Chương trình tạp kỹ tự sản xuất nổi tiếng Run BTS 2.0 sẽ trở lại vào ngày 10 và 11/6. Run BTS phiên bản gốc vẫn là một trong những thương hiệu nội dung được yêu thích nhất của nhóm, với loạt phim đặc biệt ba phần mới phát hành Run BTS: BTS's Trip đã đạt gần 30 triệu lượt xem trên YouTube.

Vào ngày 12/6, BTS sẽ chính thức phát hành Come Over, một ca khúc trước đây được giữ kín, chỉ có trong phiên bản đĩa than cao cấp của album ARIRANG. Được sản xuất chủ yếu bởi thành viên SUGA, bài hát thể hiện nỗi nhớ mong tìm đường trở về với người mình yêu thương ngay cả trong những khoảnh khắc bất định và lạc lối. Một phiên bản vật lý đặc biệt của album cũng sẽ được phát hành cùng ngày.

Điểm nhấn của FESTA sẽ là hai ngày concert của BTS tại sân vận động chính Busan Asiad vào ngày 12 và 13/6. Các buổi biểu diễn đánh dấu sự trở lại Busan lần đầu tiên của nhóm kể từ concert, BTS Yet To Come in BUSAN được cả thế giới ca ngợi, diễn ra vào tháng 10/2022 để ủng hộ việc thành phố đăng cai Triển lãm Thế giới.

Địa điểm này mang ý nghĩa đặc biệt vì đây cũng là một trong những sân khấu concert lớn cuối cùng của BTS trước khi các thành viên bắt đầu nghĩa vụ quân sự. Cả hai đêm diễn đều bán hết vé ngay lập tức, chứng tỏ sức hút toàn cầu bền bỉ của nhóm.

BTS vừa kết thúc chặng lưu diễn Bắc Mỹ với buổi biểu diễn cuối cùng tại sân vận động Allegiant ở Las Vegas vào ngày 28/5 (giờ địa phương). Chuyến lưu diễn Bắc Mỹ năm 2026 gồm 15 buổi concert tại năm thành phố lớn, bao gồm Tampa và thành phố Mexico, thu hút tổng cộng 840.000 người tham dự.

Thành công trong các chuyến lưu diễn của nhóm cũng đã mang lại những kết quả thương mại ấn tượng. Theo Billboard, chỉ riêng trong tháng 4/2026, BTS đã thu về 76,2 triệu đô la Mỹ doanh thu từ tám buổi hòa nhạc được tổ chức tại Seoul, Nhật Bản và Hoa Kỳ, giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Top Tours của tạp chí này trong tháng đó.