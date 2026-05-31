Cứ xuất hiện là Kim Ji Won lại khiến cõi mạng 'dậy sóng'

Tuệ Nghi

SVO - Kim Ji Won chia sẻ cuộc sống đời thường và dự án phim mới.

Một video của nữ diễn viên Kim Ji Won vừa được tải lên kênh YouTube Marie Claire Korea. Trong video, cô chia sẻ rằng mình đã dành phần lớn thời gian để quay bộ phim truyền hình mới của đài SBS, Doctor X: The Era of White Mafia. Khi không làm việc, cô cố gắng hết sức để nghỉ ngơi.

Kim Ji Won cũng chia sẻ về việc mình rất thích xem trực tuyến các mẹo dọn dẹp và video về chó. Dọn dẹp nhà cửa vào những ngày nghỉ giúp cô thư giãn. Cô cũng nói về việc chơi đàn ukulele. Một người bạn đã gửi cho cô ấy một cây đàn ukulele làm quà vì cô ấy ở nhà quá nhiều. Cô thấy nó thú vị và dễ học hơn guitar. Cô dự định sẽ chơi nó nhiều hơn khi có thời gian rảnh.

Cô ấy rất hào hứng với Doctor X: The Era of White Mafia, và hy vọng người hâm mộ sẽ mong chờ phong cách mới độc đáo này. Đặc biệt, Kim Ji Won cảm thấy rất mừng vì được diễn xuất cùng với nữ diễn viên tiền bối Lee Jung Eun. Kim Ji Won là một fan cuồng nhiệt của Lee Jung Eun và rất hào hứng khi thể hiện tinh thần đồng đội tuyệt vời của họ trên màn ảnh.

Kye Su Jeong (Kim Ji Won) là một bác sĩ phẫu thuật thiên tài. Được giới thiệu thông qua cơ quan giới thiệu bác sĩ của Jang Hui Suk (Lee Jung Eun), Kye Su Jeong được đưa vào bệnh viện Đại học Guseo để lấp chỗ trống phẫu thuật. Cô chứng tỏ giá trị của mình thông qua kỹ năng phẫu thuật và vạch trần những điều phi lý trong lĩnh vực y tế. Cô có mối liên hệ với Bu Seung Gwon (Son Hyun Joo), giám đốc Bệnh viện Đại học Guseo và thực tập sinh Park Tae Kyung (Kim Woo Seok). Phim dự kiến phát sóng vào 9/10/2026.

Với vai trò hiện tại, cô đang để tóc dài. Tuy nhiên, cô thực sự thích tóc ngắn hơn vì dễ gội và nhanh khô hơn nhiều. Trước đó, người hâm mộ đã rất lo lắng cho sức khỏe của Kim Ji Won, sau khi cô xuất hiện rất gầy tại một sự kiện hồi tháng Ba.

