'Chàng trai trẻ quốc dân' Gong Myung: 'Tôi cảm nhận được sức hút của những bộ phim truyền hình về công sở'

SVO - Gong Myung đã chia sẻ phản ứng của bố mẹ mình về việc bộ phim cuối tuần 'Filing for Love' vừa phát sóng tập cuối vào hôm qua (31/5), đồng thời cho biết, đây là lần đầu tiên anh thử sức với vai diễn trong một bộ phim truyền hình về môi trường văn phòng.

Filing for Love (tên Việt: Thanh tra bí mật) vừa kết thúc phát sóng ngày 31/5, là một bộ phim tình cảm công sở lấy bối cảnh phòng kiểm toán của một tập đoàn lớn. Gong Myung vào vai Noh Ki Joon, một trợ lý quản lý trong phòng kiểm toán, người đem lòng yêu Joo In Ah (do Shin Hye Sun thủ vai), trưởng phòng kiểm toán của tập đoàn Haemoo.

Vì bối cảnh phim là một nhóm kiểm toán của một tập đoàn lớn, cụ thể là đơn vị chuyên điều tra các hành vi sai phạm tại nơi làm việc nên ban đầu Gong Myung cảm thấy áp lực lớn do lời thoại và môi trường làm việc không quen thuộc. Tuy nhiên, Gong Myung cho biết, anh đã nhanh chóng nhập vai nhờ kịch bản chắc chắn và các tình tiết sống động: "Nhiều người quen của biên kịch làm việc trong các nhóm kiểm toán, vì vậy, rất nhiều tình huống thực tế đã được đưa vào kịch bản. Nhờ đó, tôi có thể trực tiếp hỏi biên kịch mà không cần phải tự nghiên cứu thêm khi tìm hiểu về nhân vật, điều này thật tuyệt vời".

Những phản hồi đầy cảm thông từ những người bạn thực sự làm việc trong văn phòng của nam diễn viên cũng là một nguồn sức mạnh lớn: "Thật thú vị khi ngay cả những người bạn bình thường, những người thường không xem các tác phẩm của tôi, cũng liên lạc với tôi lần này và nói những điều như: Tôi rất đồng cảm với sự miễn cưỡng đi làm của Ki Joon hoặc Tôi bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương khi sếp cằn nhằn tôi".

Tuy nhiên, về mối quan hệ tình cảm phức tạp của No Ki Joon, một "chàng trai nổi tiếng" vẫn duy trì mối tình với cấp trên trực tiếp của mình trong khi có hai bạn gái cũ cùng công ty, Gong Myung cho biết: "Bạn bè tôi trêu chọc rằng, Thật vô lý khi có hai người yêu cũ ở cùng một nơi làm việc và tôi cũng đồng ý với họ". Anh ấy cho rằng, sự đáng yêu là bí quyết để thể hiện một cách thuyết phục nhân vật No Ki Joon như một "bạn trai ổn định", vai diễn rất dễ trở nên phù phiếm: "No Ki Joon là một nhân vật đáng yêu được lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ và các chị gái. Cậu ấy là một người yêu quý mọi người vì chính con người họ, bất kể giới tính. Tôi đã rất chú ý khi diễn xuất để đảm bảo Ki Jun được khắc họa là một người tốt bụng và dễ thương trong mắt người xem. Ngay cả khi bày tỏ tình cảm với Ju In Ah, tôi cũng cố gắng xây dựng lòng tin bằng cách luôn thể hiện niềm tin và tiến về phía trước".

Về bạn diễn Shin Hye Hun, Gong Myung chia sẻ: "Thực ra tôi kém cô ấy 5 tuổi, nhưng nhờ cô ấy tạo cho tôi cảm giác thoải mái trên phim trường, chúng tôi đã có rất nhiều cảnh quay vui vẻ. Vì giọng nói của cô ấy rất tốt, nên tôi cũng cố gắng thể hiện lời thoại của mình tốt như cô ấy khi chúng tôi đối thoại".

Anh nhấn mạnh rằng, mình đã rất nỗ lực để thể hiện hình tượng nam tính hơn thường lệ cho dự án này. Đặc biệt, anh đã trải qua quá trình luyện tập nghiêm ngặt từ ba tháng trước khi quay phim để có thể hóa thân vào nhân vật với bộ vest công sở: "Ngay từ đầu, đạo diễn đã rất thẳng thắn và nói: Lần này, tôi muốn Gong Myung phải thật nam tính, vì vậy, tôi đã rất cố gắng. Đầu tiên, tôi tăng khoảng 2,3 kg, sau đó giảm 1,9 kg mỡ thừa để xây dựng vóc dáng. Khi xem lại trên truyền hình, tôi rất hài lòng với kết quả".

Gong Myung đang chuẩn bị cho sự ra mắt bộ phim hài điện ảnh mới ra rạp vào 19/6, Husbands in Action đóng cùng Jin Sun Kyu, bạn diễn của anh trong phim Extreme Job. Anh cũng tăng thêm 2,3 kg cho vai diễn cầu thủ bóng chày trong bộ phim truyền hình sắp tới Your Ground đóng cùng Han Hyo Joo.

Trong khi bày tỏ lòng biết ơn về tình cảm yêu mến mà công chúng dành cho anh nhờ diễn xuất hài hước và hình tượng "chàng trai trẻ quốc dân" trong nhiều dự án khác nhau, anh cũng nhấn mạnh sự theo đuổi không ngừng nghỉ của mình đối với việc thay đổi hình tượng: "Nhiệm vụ của tôi là thể hiện nhiều loại nhân vật đa dạng hơn trong tương lai để hình ảnh của tôi không bị đóng khung".

