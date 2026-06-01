Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng gây chú ý khi kết hợp với 'vợ chồng trăm tỷ' Thu Trang và Tiến Luật

SVO - Phim điện ảnh 'Quý tử vượt giàu' có sự góp mặt của bộ đôi diễn viên chính Thu Trang và Tiến Luật, cùng diễn viên nhí Đình Dương. Bộ phim cũng đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sau thành công của 'Đất rừng phương Nam'.

Quý tử vượt giàu xoay quanh cặp vợ chồng Diệp - Phát (Thu Trang - Tiến Luật) cùng hành trình “dở khóc dở cười” khi cả hai cùng nuôi dạy cậu con trai tên Phú Quý. Với những tình tiết vui vẻ nhằm đẩy mạnh tính giải trí, bộ phim từ từ mở ra góc nhìn đa chiều về tình thân, sự trưởng thành và khát khao được lắng nghe của cả cha mẹ lẫn con cái.

Đặc biệt, phim cũng đánh dấu lần đầu tiên Thu Trang và Tiến Luật đóng vai vợ chồng trên màn ảnh rộng sau nhiều vai diễn ăn ý. Là một cặp đôi gắn bó hơn 15 năm ngoài đời và cũng có con trai, cả hai sẽ tạo nên màn tung hứng tự nhiên nhờ sự thấu hiểu được bồi đắp từ cả trải nghiệm sống lẫn kinh nghiệm diễn xuất dày dặn.

Hai gương mặt trẻ tài năng sẽ cùng đảm nhận vai con trai của Thu Trang và Tiến Luật trong phim, từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành lần lượt do Đình Dương và Hạo Khang thể hiện. Đình Dương (sinh năm 2015) sớm bộc lộ khả năng diễn xuất tự nhiên, biểu cảm linh hoạt qua loạt phim truyền hình và TVC quảng cáo.

Trong khi đó, Hạo Khang (sinh năm 2010) đã ghi dấu với khán giả Việt qua vai diễn nổi bật trong phim điện ảnh Đất rừng phương Nam và Con kể ba nghe. Nếu Đình Dương mang đến hình ảnh Phú Quý năm 8 tuổi với nét hồn nhiên đúng chất trẻ thơ, thì Hạo Khang sẽ khắc họa giai đoạn dậy thì nhiều biến chuyển của nhân vật bằng tâm lý sâu sắc nhờ sự tương đồng về độ tuổi.

Tiêu đề Quý tử vượt giàu gây chú ý ngay từ cách kết hợp từ ngữ vừa quen thuộc vừa lạ tai. “Quý tử” là cách gọi đầy yêu thương dành cho cậu con trai được gia đình xem như báu vật và đặt nhiều kỳ vọng. Trong khi đó, “vượt giàu” lại mang sắc thái thú vị bởi khán giả vốn quen với những cụm từ như “vượt khó”, “vượt nghèo” hơn là “vượt giàu”.

Chính cách chơi chữ này không chỉ tạo nên màu sắc hài hước, mà còn đặt ra câu hỏi về việc nuôi dạy con trong điều kiện đủ đầy vật chất, liệu những áp lực vô hình, kỳ vọng gia đình hay khoảng cách thế hệ có còn khó vượt qua hơn cả nghèo đói?