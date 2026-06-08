Chiến sĩ công an lên sóng livestream: Đồng hành cùng sĩ tử 2K8 'vượt vũ môn'

SVO - Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, Thượng úy Đỗ Văn Linh (Công an tỉnh Điện Biên) lại lên sóng livestream để làm... thầy giáo. Với chiến dịch '30 ngày nước rút', anh đang miệt mài truyền kiến thức, tiếp sức cho hàng nghìn sĩ tử 2K8 'vượt vũ môn' năm 2026, hoàn toàn miễn phí.

Kết thúc ngày làm việc, Thượng úy Đỗ Văn Linh, cán bộ công an tỉnh Điện Biên lại bắt đầu một hành trình khác. Phía sau màn hình máy tính, anh trở thành người thầy trên không gian số, miệt mài truyền đạt kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp thêm động lực cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Từ thành công của dự án “Lớp học 0 đồng”, anh tiếp tục triển khai chương trình “30 ngày nước rút” đồng hành cùng sĩ tử 2K8 hướng tới Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Công an nhân dân trong thời đại số.

Từ “Lớp học 0 đồng” đến chiến dịch 30 ngày đêm không mỏi

Là cán bộ trẻ đang công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên, Thượng úy Đỗ Văn Linh luôn tâm niệm lời dạy của Bác Hồ về tinh thần phục vụ nhân dân. Với anh, nhiệm vụ của người chiến sĩ Công an nhân dân không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn bình yên cuộc sống mà còn thể hiện qua những hành động thiết thực vì cộng đồng.

Bám sát phong trào thi đua “Ba nhất”, với các tiêu chí “Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất”, cùng phương châm hành động “Gần dân, gần sĩ tử, đồng hành vững bước tương lai”, anh đã dành nhiều thời gian, tâm huyết để xây dựng các hoạt động hỗ trợ học sinh, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình “30 ngày nước rút” đồng hành cùng sĩ tử 2K8 đạt hàng nghìn lượt hưởng ứng trên mạng xã hội.



Trước đó, dự án “Lớp học 0 đồng” do anh triển khai đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ học sinh nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Từ những buổi học miễn phí ấy, không ít học sinh đã cải thiện kết quả học tập, đạt thành tích cao trong các kỳ thi quan trọng.

“Trong quá trình đồng hành cùng các em, tôi nhận thấy, giai đoạn cuối trước kỳ thi tốt nghiệp THPT là thời điểm các em cần được hỗ trợ nhiều nhất, cả về kiến thức lẫn tinh thần. Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục triển khai chương trình dành riêng cho sĩ tử 2K8”, Thượng úy Đỗ Văn Linh chia sẻ.

Từ thực tế đó, chương trình “30 ngày nước rút” hướng tới Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được ra đời, với mong muốn trở thành người bạn đồng hành của học sinh trên khắp mọi miền đất nước.

Các buổi học gắn liền với thông điệp “gần dân, gần sĩ tử, đồng hành vững bước tương lai”.

Khác với mô hình lớp học truyền thống, chương trình được tổ chức dưới hình thức livestream trực tiếp trên Fanpage “Ôn thi cùng Linhteacher99”. Đây là giải pháp giúp xóa nhòa khoảng cách địa lý, tạo điều kiện để học sinh ở vùng sâu, vùng xa, khu vực còn nhiều khó khăn về điều kiện học tập vẫn có thể tiếp cận nguồn kiến thức chất lượng hoàn toàn miễn phí.

Trong suốt 30 ngày trước kỳ thi, các buổi livestream được duy trì đều đặn với nội dung được xây dựng bám sát cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học sinh được hệ thống hóa kiến thức trọng tâm, luyện đề theo định dạng mới nhất, đồng thời được hướng dẫn các phương pháp làm bài hiệu quả, kỹ năng phân bổ thời gian và xử lý các dạng câu hỏi vận dụng.

Điểm đặc biệt của lớp học là tính tương tác cao. Mọi thắc mắc của học sinh đều được giải đáp trực tiếp ngay trong quá trình học. Không ít em xem đây là “địa chỉ tin cậy” để củng cố kiến thức và tháo gỡ những khó khăn trong quá trình ôn tập.

Bên cạnh kiến thức, Thượng úy Đỗ Văn Linh còn dành thời lượng đáng kể để chia sẻ kỹ năng giữ tâm lý ổn định trước kỳ thi. Những câu chuyện về nghị lực, sự kiên trì và tinh thần vượt khó được lồng ghép trong mỗi buổi học nhằm giúp các em thêm tự tin trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động dạy học, dự án còn từng bước hình thành cộng đồng học tập tích cực trên môi trường mạng. Tại đây, học sinh có thể trao đổi kiến thức, chia sẻ tài liệu và động viên nhau cùng cố gắng.

Lan tỏa tinh thần tuổi trẻ Công an nhân dân trong thời đại số

Theo Thượng úy Đỗ Văn Linh, công nghệ số đã mở ra cơ hội để các hoạt động thiện nguyện tiếp cận đông đảo người dân hơn, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Chỉ với một chiếc điện thoại hoặc máy tính kết nối Internet, học sinh ở bất kỳ đâu cũng có thể tham gia lớp học.

“Chúng tôi mong muốn tận dụng lợi thế của công nghệ để mang tri thức đến với nhiều học sinh hơn. Mỗi em học sinh tự tin hơn trước kỳ thi, tiến bộ hơn trong học tập chính là động lực để tôi tiếp tục duy trì chương trình”, anh cho biết.

Việc triển khai lớp học miễn phí trên không gian mạng cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Công an nhân dân trong công tác chuyển đổi số, giáo dục cộng đồng và đồng hành cùng thanh thiếu niên.

Chân dung Thượng uý Đỗ Văn Linh.

Giữa bộn bề công việc chuyên môn của một cán bộ Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, việc duy trì đều đặn các buổi học trực tuyến không phải điều dễ dàng. Thế nhưng, với Thượng úy Đỗ Văn Linh, đó là trách nhiệm và cũng là niềm hạnh phúc khi có thể góp một phần công sức vào hành trình trưởng thành của thế hệ trẻ.

Mỗi buổi livestream khép lại là hàng trăm lời cảm ơn, những tin nhắn chia sẻ kết quả học tập và những ước mơ đang dần được hiện thực hóa. Đó cũng là minh chứng cho hiệu quả của một mô hình thiện nguyện giàu tính nhân văn được triển khai bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ và sức mạnh của công nghệ số.

Từ những bài giảng miễn phí trên không gian mạng đến hành trình tiếp sức cho hàng nghìn sĩ tử trên cả nước, Thượng úy Đỗ Văn Linh đang góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân: bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân và vì nhân dân phục vụ. Đó không chỉ là câu chuyện về một lớp học trực tuyến, mà còn là câu chuyện về sự sẻ chia, trách nhiệm xã hội và khát vọng chắp cánh cho những ước mơ tương lai.

Mang trên mình sắc phục Công an nhân dân, Thượng úy Đỗ Văn Linh không chỉ giữ gìn sự bình yên cho cuộc sống mà còn lặng lẽ gieo những hạt mầm tri thức trên không gian số. Và có lẽ, phần thưởng lớn nhất đối với người chiến sĩ trẻ ấy không phải là những con số lượt xem hay lượt chia sẻ, mà là khoảnh khắc nhìn thấy những sĩ tử mình đồng hành tự tin bước qua kỳ thi, chạm tới ước mơ và viết tiếp tương lai bằng chính nghị lực của mình.

Ảnh: NVCC