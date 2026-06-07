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Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh sẽ có mặt tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên (TNUS) sáng 9/6/2026

Tú Chân

SVO - Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên (TNUS) sẽ tổ chức chương trình giao lưu giữa Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với sinh viên vào lúc 10:00 thứ Ba, ngày 9/6/2026. Chương trình do báo Tiền Phong, Hoàng Thành Media và TNUS phối hợp tổ chức.

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Chương trình dự kiến có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên, TNUS, Báo Tiền Phong... Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Đại sứ Du lịch và Môi trường – Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thuỳ Dương, MC Công Lưu, ca sĩ Hà Đức Tâm.

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Chương trình giao lưu giữa Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với sinh viên tại TNUS là chương trình duy nhất được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên. PGS.TS Nguyễn Văn Đăng – Hiệu trưởng TNUS cho biết: “Đối với Trường Đại học Khoa học, đây cũng là dịp để lan tỏa hình ảnh sinh viên TNUS năng động, trí tuệ, nhân văn, hiện đại; đồng thời khẳng định quan điểm giáo dục của Nhà trường: đào tạo đại học không chỉ là truyền đạt tri thức chuyên môn, mà còn là quá trình giúp người học phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực, thẩm mỹ, văn hóa ứng xử và trách nhiệm xã hội”.

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Tú Chân
#Giao lưu và tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 #Chương trình tại Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên #Hoa hậu Việt Nam 2024 và đại sứ du lịch #Vai trò của giáo dục toàn diện tại TNUS #Sự kiện văn hóa và giáo dục tỉnh Thái Nguyên #TNUS #Trường Đại học Khoa học

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