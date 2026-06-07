Nguyễn Gia Hy: Học bổng tiến sĩ ở tuổi 21 và khát vọng kiến tạo thế hệ AI Việt

SVO - Tốt nghiệp Đại học Công nghệ Swinburne tại Úc, với điểm GPA 3.95/4.0, Nguyễn Gia Hy không chỉ xuất sắc giành học bổng toàn phần bậc Tiến sĩ về AI ở tuổi 21 mà còn trở thành giảng viên tại nhiều trường đại học ở cả Úc và Việt Nam. Song song với nghiên cứu và giảng dạy, anh đã công bố nhiều bài báo quốc tế, đồng sáng lập SkillPixel, đồng thời khẳng định khát vọng kiến tạo thế hệ trẻ Việt trong kỷ nguyên AI.

Nguyễn Gia Hy đã hoàn thành chương trình Tiến sĩ Trí tuệ nhân tạo (AI) tại Đại học Deakin, Úc.

Là cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa), Nguyễn Gia Hy sớm xây dựng nền tảng các môn khoa học tự nhiên vững chắc và lựa chọn theo đuổi ngành Kỹ sư Phần mềm, với học bổng tại Đại học Công nghệ Swinburne - một trường đại học danh tiếng của Úc, nổi bật về đào tạo kỹ sư công nghệ.

Trong những năm đầu du học, khó khăn lớn nhất của Gia Hy là rào cản ngôn ngữ. Xuất phát điểm không mạnh về tiếng Anh, anh gặp nhiều trở ngại trong việc nghe giảng và hòa nhập, nhất là khi thời điểm ấy vẫn chưa có các công cụ hỗ trợ như AI hiện tại. Bên cạnh đó, việc cân bằng giữa học tập, nghiên cứu và làm thêm để trang trải sinh hoạt cũng là thử thách lớn khiến chàng trai trẻ phải cân đối chi tiêu và nhận thêm các dự án công nghệ nhỏ để vừa có thêm thu nhập, vừa tăng kiến thức chuyên môn.

Xuyên suốt những năm đại học, Gia Hy luôn giữ sự kỷ luật và không ngừng trau dồi khả năng tự học. Anh lên thời khóa biểu chi tiết cho từng giờ và tuân thủ trong thời gian dài, đảm bảo thời gian học mỗi ngày trên 10 tiếng, đồng thời áp dụng các biện pháp tối ưu hóa khả năng tập trung như phương pháp pomodoro và loại bỏ những yếu tố gây sao nhãng. Trên lớp, Gia Hy chủ động xung phong, tương tác với thầy cô, nỗ lực đạt điểm tối đa trong tất cả các bài kiểm tra để khẳng định năng lực, từ đó được tin tưởng trao cơ hội tham gia và hỗ trợ các dự án nghiên cứu.

Được biết, Gia Hy có hơn 10 bài báo khoa học quốc tế được công bố tại những hội nghị hàng đầu trong lĩnh vực AI và tốt nghiệp Đại học Công nghệ Swinburne với điểm GPA gần tuyệt đối 3.95/4.0. Với kết quả này, anh xuất sắc vượt qua nhiều ứng viên thạc sĩ để giành học bổng toàn phần bậc Tiến sĩ ở cả Đại học Swinburne và Đại học Deakin khi chỉ mới 21 tuổi.

Với mong muốn đi sâu vào lĩnh vực AI, Gia Hy quyết định lựa chọn Đại học Deakin - ngôi trường có thế mạnh về nghiên cứu AI tại Melbourne. Không lâu sau, anh được Đại học Swinburne mời trở lại giảng dạy các bộ môn về AI, đồng thời trở thành giảng viên chuyên ngành Khoa học Máy tính tại Học Viện Boxhill (Úc), và mở rộng vai trò giảng dạy ở một số trường đại học trong nước như Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội).

Gia Hy chia sẻ: “Mình được tiếp xúc với sinh viên đến từ nhiều quốc gia, mỗi quốc gia lại có thế mạnh và điểm yếu riêng khiến lớp học trở nên đa dạng. Chẳng hạn, các bạn châu Á thường rất thông minh, giỏi về lý thuyết, trong khi sinh viên phương Tây lại nhạy bén hơn trong việc ứng dụng thực hành. Giảng dạy trong một môi trường đa dạng như vậy buộc mình phải học cách dung hòa phương pháp sư phạm của mình, làm sao để tất cả mọi người đều có thể tiếp thu hiệu quả. Đây cũng là sự khác biệt lớn nhất mà mình cảm nhận được so với môi trường giáo dục ở Việt Nam”,

Một điểm khác biệt nữa được Gia Hy đề cập là điều kiện tiếp cận tài nguyên và mức độ kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp. Tại Úc, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, Gia Hy nhận thấy sinh viên được nhà trường hỗ trợ rất nhiều trong việc tìm kiếm cơ hội thực tập và làm việc thực tế tại doanh nghiệp, giúp họ sớm được vận dụng kiến thức. Bản thân anh lại là một người trực tiếp giảng dạy và nghiên cứu về AI - một mảng rất mới và cực kỳ tiềm năng tại thời điểm đó, ở một quốc gia phát triển như Úc. Vì vậy, Gia Hy luôn mang trong lòng nỗi trăn trở làm sao để mình có thể cống hiến cho giáo dục AI ở Việt Nam.

Chính suy nghĩ đó cùng niềm đam mê giáo dục đã thôi thúc chàng trai trẻ khởi nghiệp, với vai trò đồng sáng lập và CEO của SkillPixel. Khởi đầu với lĩnh vực đào tạo AI, SkillPixel sau này mở rộng sang triển khai các hệ thống AI Agentic - những hệ thống có khả năng tự vận hành nhiều quy trình công việc cho doanh nghiệp tại Việt Nam và Úc, như một cách anh hiện thực hóa khát vọng đưa tri thức công nghệ tiên tiến về phục vụ quê hương.

“Khó khăn lớn nhất của mình là phải quản lý từ xa khi chưa có kinh nghiệm vận hành startup, lại phải cân đối thời gian giữa nghiên cứu, giảng dạy và điều hành SkillPixel. Dù vậy, mình có lợi thế là nền tảng chuyên môn vững và cơ hội tiếp xúc với nền giáo dục, kỹ thuật tiên tiến về AI tại Úc, trong khi ở Việt Nam thời điểm đó, AI cũng bắt đầu được quan tâm mạnh mẽ”, Gia Hy bộc bạch.

Không chỉ giảng dạy và khởi nghiệp, Gia Hy còn là đồng tác giả khung năng lực AI đầu tiên cho sinh viên Việt Nam và hai cuốn sách về ứng dụng AI trong giảng dạy. Anh cũng thường xuyên tham gia hội thảo chuyên môn, tập huấn giảng viên và tư vấn xây dựng chương trình AI tại Việt Nam.

Theo Gia Hy, xu hướng thế giới đang chuyển dịch từ AI tạo sinh (GenAI) sang AI Agent, người sử dụng AI tốt ở thời điểm này không còn là người biết sử dụng ChatGPT hay Kling nữa, mà là người biết thiết kế luồng tư duy, đóng gói kỹ năng làm việc của mình để AI Agent thực thi. Đây là kỹ năng mà các bạn trẻ thực sự cần để thích ứng và phát triển trong thời đại mới. Trong tương lai, Gia Hy mong muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp giảng dạy và học thuật ở Úc, đồng thời đóng góp nhiều hơn cho giáo dục AI tại Việt Nam.

Anh nhắn gửi: “Với những bạn đam mê AI, hãy bắt đầu từ nền tảng cơ bản như lập trình, toán và kỹ năng làm việc với dữ liệu, sau đó phát triển sang machine learning, deep learning và chọn mảng phù hợp để đi sâu. Ở Việt Nam, cơ hội xây dựng mô hình nền tảng lớn còn hạn chế, nên hãy ưu tiên tư duy ứng dụng, xử lý các bài toán bản địa và tối ưu. AI đang thay đổi rất nhanh cách làm việc của nhiều ngành, ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tuyển dụng trong tương lai. Vì vậy, ngay cả khi không có ý định học chuyên sâu, việc chủ động tìm hiểu AI từ sớm sẽ giúp các bạn sinh viên có lựa chọn nghề nghiệp thực tế và bền vững hơn.”

Ảnh: NVCC