Nữ sinh Ngân hàng tốt nghiệp Xuất sắc, chinh phục danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Trung ương

SVO - Khổng Yến Chi (sinh năm 2004), sinh viên Học viện Ngân hàng, tốt nghiệp loại Xuất sắc, với GPA 3.94 và đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Trung ương, năm học 2024 - 2025. Nữ sinh từng nhận học bổng của nhiều ngân hàng lớn, đoạt giải nghiên cứu khoa học cấp Khoa, cấp Học viện, cũng như tích cực tham gia công tác Hội và phong trào sinh viên.

Vượt áp lực gia đình, chinh phục GPA 3.94 và đam mê nghiên cứu khoa học

Với GPA 3,94 và tốt nghiệp loại Xuất sắc chỉ sau 3,5 năm học tại Học viện Ngân hàng, Yến Chi là một trong những gương mặt sinh viên tiêu biểu của Khoa Kinh tế. Trong suốt quá trình học tập, Yến Chi liên tiếp nhận nhiều suất học bổng từ các ngân hàng lớn như Vietcombank, MB Bank và BIDV. Bên cạnh thành tích học tập nổi bật, cô còn ghi dấu ấn trong hoạt động nghiên cứu khoa học, với giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp Khoa, giải Ba nghiên cứu khoa học cấp Học viện, đồng thời có bài tham luận được trao giải Xuất sắc và trình bày tại Hội thảo Nghiên cứu khoa học sinh viên, năm 2025.

Yến Chi trong lễ tốt nghiệp đại học.

Đằng sau bảng thành tích ấn tượng của cô là một câu chuyện nhiều nỗ lực. Bố mất từ khi còn nhỏ, gia đình chỉ còn hai mẹ con nên những khó khăn về kinh tế từng nhiều lần trở thành áp lực lớn đối với nữ sinh. Chính hoàn cảnh ấy đã trở thành động lực để Yến Chi không ngừng cố gắng, quyết tâm giành các suất học bổng nhằm giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Với cô, mỗi kết quả đạt được không chỉ là thành quả của bản thân mà còn là sự tri ân dành cho những hy sinh thầm lặng của gia đình.

Song song với việc học tập, Yến Chi dành nhiều thời gian cho nghiên cứu khoa học. Đối với cô, nghiên cứu không đơn thuần là một nhiệm vụ học thuật mà là cơ hội để khám phá những vấn đề mới và tiếp cận tri thức ở chiều sâu hơn.

Yến Chi nhận khen thưởng vì có thành tích xuất sắc.

Theo Yến Chi, nghiên cứu khoa học đã góp phần thay đổi đáng kể tư duy học tập và kỹ năng chuyên môn của cô. Quá trình đưa các lý thuyết kinh tế vào phân tích những vấn đề thực tiễn giúp cô hình thành tư duy logic, khả năng phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề. Đồng thời, làm việc cùng những người bạn có chung đam mê nghiên cứu cũng giúp cô nâng cao năng lực hợp tác, biết phát huy thế mạnh của từng thành viên để hướng tới mục tiêu chung.

Thanh xuân đáng giá từ trách nhiệm và cống hiến

Không chỉ sở hữu thành tích học tập xuất sắc và nhiều thành tích nghiên cứu khoa học nổi bật, Yến Chi còn là một trong những gương mặt sinh viên tiêu biểu của Học viện Ngân hàng, đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Thành phố và cấp Trung ương. Với vai trò Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng, nguyên Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phát triển phong trào "Sinh viên 5 tốt", Yến Chi đã dành những năm tháng thanh xuân để học tập, rèn luyện và cống hiến trong nhiều hoạt động vì cộng đồng.

Yến Chi nhận giải Nghiên cứu khoa học.

Theo Yến Chi, để phát triển toàn diện trong môi trường đại học, yếu tố quan trọng nhất là sự kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Việc đồng thời theo đuổi mục tiêu học tập, nghiên cứu khoa học và tham gia công tác Đoàn - Hội đòi hỏi mỗi sinh viên phải biết quản lý thời gian và kiên trì với những kế hoạch đã đề ra.

“Mình luôn cố gắng thực hiện nguyên tắc giờ nào việc nấy. Khi học tập, sẽ tập trung tối đa cho việc học, còn khi tham gia hoạt động phong trào, sẽ cống hiến hết khả năng. Sự tự giác và nghiêm khắc với bản thân chính là điều giúp mình không bỏ cuộc giữa chừng”, Yến Chi chia sẻ.

Yến Chi nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương.

Quá trình tham gia công tác Đoàn – Hội cũng mang đến cho nữ sinh nhiều trải nghiệm quý giá. Bên cạnh những kỹ năng chuyên môn như xử lý văn bản hành chính, tổ chức chương trình, hay làm việc nhóm, các vị trí lãnh đạo còn giúp cô rèn luyện tư duy quản lý, khả năng điều phối công việc và kỹ năng kết nối với sinh viên các trường đại học khác. Những trải nghiệm đó trở thành nền tảng quan trọng giúp Yến Chi tự tin hơn trong học tập, nghiên cứu và các hoạt động xã hội.

Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất trong hành trình tuổi trẻ của Yến Chi là những chiến dịch tình nguyện như "Tiếp sức mùa thi" hay "Mùa Hè Xanh". Từ niềm yêu thích màu áo xanh tình nguyện khi còn nhỏ, cô đã có cơ hội hiện thực hóa mong muốn được góp sức cho cộng đồng bằng những chuyến đi đến nhiều vùng đất khác nhau. Với Yến Chi, giá trị lớn nhất không nằm ở những giấy khen hay phần thưởng, mà là những trải nghiệm thực tế cùng con người.

Yến Chi tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi".

“Mình cảm thấy hạnh phúc khi có thể giúp đỡ người khác. Từ những cuộc trò chuyện với các bạn học sinh sau kỳ thi đến những buổi giảng về tài chính cá nhân cho các em nhỏ trong chiến dịch "Mùa Hè Xanh", mỗi trải nghiệm đều giúp mình học hỏi thêm nhiều điều và nhận lại nguồn năng lượng tích cực”, cô cho biết.

Nhìn lại chặng đường đại học, Yến Chi cho rằng, việc cân bằng giữa học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động phong trào không phải là chia đều thời gian cho mọi lĩnh vực, mà là biết xác định đúng ưu tiên trong từng giai đoạn. Khi bước vào mùa thi hoặc thực hiện các đề tài nghiên cứu, cô tập trung tối đa cho học thuật. Ngược lại, trong các chiến dịch tình nguyện hay sự kiện lớn của Đoàn – Hội, cô dành toàn bộ tâm huyết cho công tác tổ chức và phong trào.

Yến Chi trao quà cho các em nhỏ trong hoạt động thiện nguyện.

Gửi gắm tới các bạn sinh viên đang trên hành trình hoàn thiện bản thân, Yến Chi nhắn nhủ rằng, tuổi trẻ là khoảng thời gian quý giá để trải nghiệm, khám phá và thử thách giới hạn của bản thân: “Thanh xuân chỉ có một lần, hãy dũng cảm trải nghiệm để không bao giờ nuối tiếc, nhưng cũng đừng quên xây dựng tư duy có kế hoạch và lối sống kỷ luật để tạo nên những giá trị bền vững theo thời gian".

(Ảnh: NVCC)