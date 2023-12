Hành động đẹp của hai thanh niên là dân quân và bảo vệ dân phố tại Huế

TPO - Hai thanh niên Lê Bá Đoàn và Ngô Tuấn Ngọc (cùng trú phường Vĩ Dạ, TP Huế) sau khi nhặt được 100 triệu đồng đựng bên trong một chiếc ví đã trình báo công an để nhờ tìm trả cho người đánh rơi.

Ngày 19/12, Công an TP Huế cho biết, Công an phường Xuân Phú và Công an phường Phú Hội (Huế) vừa tiến hành thủ tục trao trả 100 triệu đồng cho chị Đoàn Thị Yến Nhi (SN 1993, trú tại phường Xuân Phú, TP. Huế).

Trước đó, khoảng 23h30 đêm 16/12, Công an phường Xuân Phú tiếp nhận tin báo của chị Đoàn Thị Yến Nhi về việc, khoảng 22h cùng ngày, chị đón taxi từ đường Bà Triệu đến đường Lê Lợi (Huế) và để quên một chiếc ví, bên trong có 100 triệu đồng trên xe taxi. Tuy nhiên, khi liên hệ hãng xe thì không thấy.

Qua xác minh, anh Lê Bá Đoàn (SN 2002) và Ngô Tuấn Ngọc (SN 2000, cùng trú tại phường Vĩ Dạ, TP Huế) là người nhặt được số tài sản kể trên. Hai thanh niên đã mang số tài sản có giá trị lớn này đến trình báo, giao nộp cho Công an phường Phú Hội, nhờ tìm trả cho người đánh rơi.

Được biết, anh Đoàn hiện làm dân quân tự vệ, còn anh Ngọc là bảo vệ dân phố tại địa phương.

Tại buổi tiếp nhận tài sản bị đánh rơi, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, cảm kích, gửi lời cảm ơn đến anh Lê Bá Đoàn, Ngô Tuấn Ngọc và lực lượng Công an TP Huế.