Thủ khoa 2025 đồng hành cùng sĩ tử 2026 Nữ sinh đoạt giải Quốc gia môn Tiếng Anh chia sẻ cách ôn tập hiệu quả trước kỳ thi THPT

SVO - Trong giai đoạn nước rút trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều học sinh có xu hướng học thêm thật nhiều kiến thức mới với mong muốn cải thiện điểm số. Tuy nhiên, theo Đặng Khánh Ly, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Hà Nội, người đoạt Giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2025, đây chưa hẳn là cách ôn tập hiệu quả nhất trong những ngày cuối trước kỳ thi.

“Không chỉ kiến thức, chiến lược làm bài cũng quyết định rất lớn đến điểm số của môn Tiếng Anh”. (Đặng Khánh Ly - giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh, năm 2025).

Những ngày cuối nên tập trung sửa lỗi sai thay vì học thêm kiến thức mới

Được tuyển thẳng vào Trường Đại học Hà Nội nhờ thành tích Học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh, Khánh Ly cho rằng, dù tham gia kỳ thi theo phương thức nào thì việc tiếp cận kiến thức đúng cách vẫn là yếu tố quan trọng nhất.

Theo Ly, ở giai đoạn sát kỳ thi, học sinh không nên cố gắng tiếp nhận thêm quá nhiều kiến thức mới. Thay vào đó, các bạn nên dành thời gian luyện đề, hệ thống lại những phần kiến thức đã học và tập trung xử lý các lỗi sai thường gặp.

Từ kinh nghiệm của mình, Ly cho biết, những ngày cuối chủ yếu được dành cho việc luyện đề nhằm rèn tâm lý phòng thi và đánh giá lại mức độ nắm vững kiến thức. Sau mỗi lần làm bài, nữ sinh đều ghi lại những lỗi sai lặp đi lặp lại để tìm cách khắc phục triệt để.

Theo Ly, việc rà soát từ những kiến thức cơ bản nhất giúp học sinh tránh bỏ sót các dạng câu hỏi quen thuộc. Đặc biệt, những lỗi sai xuất hiện nhiều lần cần được nhận diện và sửa chữa sớm, tránh để trở thành “lỗ hổng” khiến mất điểm trong kỳ thi thật.

Bên cạnh việc học, nữ sinh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì nhịp sinh hoạt ổn định. Ly thường kết thúc việc học trước 23h và đảm bảo ngủ đủ khoảng 7 tiếng mỗi ngày.

Theo Ly, việc thức khuya kéo dài trong giai đoạn nước rút có thể khiến cơ thể mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và ảnh hưởng đến phong độ khi bước vào phòng thi.

Đặng Khánh Ly là sinh viên Trường Đại học Hà Nội, được tuyển thẳng nhờ đoạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh, năm 2025 và là một trong những sinh viên được vinh danh trong chương trình "Nâng bước thủ khoa 2025" của Báo Tiền Phong.

Đừng để sự chủ quan lấy mất những điểm số đáng tiếc

Nhìn lại quá trình học tập của mình, Ly cho biết, một trong những sai lầm lớn nhất từng gặp không phải là thiếu kiến thức mà là sự chủ quan khi làm bài.

Nữ sinh từng dành quá nhiều thời gian cho những câu hỏi khó trong khi lại xử lý vội vàng các câu hỏi cơ bản. Điều này khiến Ly đánh mất không ít điểm số đáng tiếc dù đã nắm chắc kiến thức.

Từ trải nghiệm đó, Ly nhận thấy chiến lược làm bài có vai trò không kém việc học kiến thức. Cô khuyên học sinh nên ưu tiên hoàn thành những câu hỏi dễ và chắc chắn trước để bảo đảm số điểm có thể đạt được, sau đó mới dành thời gian cho những câu hỏi khó hơn.

Đối với môn Tiếng Anh, Ly cho rằng, việc đọc kỹ đề bài là yếu tố đặc biệt quan trọng. Nhiều học sinh mất điểm không phải vì không biết làm mà vì đọc thiếu dữ kiện hoặc hiểu sai yêu cầu của câu hỏi.

Để hạn chế sai sót, Ly duy trì thói quen dùng bút chỉ theo phần đang đọc và gạch chân những từ khóa quan trọng trong đề bài. Theo nữ sinh, đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để tăng khả năng tập trung và tránh bỏ sót thông tin.

Ly cho biết, chỉ một vài giây đọc kỹ hơn cũng có thể tạo nên khác biệt giữa một đáp án đúng và một đáp án sai. Nhiều lỗi mất điểm đáng tiếc thực chất xuất phát từ sự vội vàng hoặc chủ quan trong quá trình làm bài.

Mỗi ngày tiến bộ hơn một chút so với hôm qua

Nếu được gửi lời nhắn tới bản thân của một năm trước, Ly cho biết, điều muốn nhắc nhở nhất là hãy tập trung vào sự tiến bộ của chính mình thay vì liên tục so sánh với người khác.

Theo nữ sinh, thành công của một kỳ thi không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng mà còn được tạo nên từ quá trình nỗ lực bền bỉ mỗi ngày. Những kiến thức, kỹ năng và thói quen học tập tích lũy trong quá trình ôn thi sẽ tiếp tục đồng hành cùng học sinh trên những chặng đường sau này.

Gửi lời động viên tới các sĩ tử 2K8, Ly cho rằng, kết quả thi có thể chưa hoàn toàn như kỳ vọng, nhưng điều quan trọng là mỗi người đã nghiêm túc và kiên trì với mục tiêu của mình.

Theo Ly, những gì học sinh nhận được từ hành trình ôn thi không chỉ là điểm số mà còn là khả năng tự học, tính kỷ luật và sự bền bỉ trước áp lực. Đó mới là những giá trị có thể theo các bạn lâu dài sau khi kỳ thi kết thúc.