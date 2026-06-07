Nữ sinh Việt chinh phục học bổng toàn phần tại Học viện Âm nhạc hàng đầu thế giới

SVO - Vượt qua những vòng tuyển chọn khắt khe và tỷ lệ chọi gắt gao, Nguyễn Chí Bảo Ly (nghệ danh Ellie Nguyen) - sinh viên trường Đại học Thăng Long và Đại học Swinburne, đã xuất sắc chinh phục học bổng toàn phần học phí tại Học viện Âm nhạc Berklee (Mỹ). 'Tấm vé thông hành' danh giá này không chỉ hiện thực hóa giấc mơ bước ra thế giới của một tài năng trẻ, mà còn là trái ngọt xứng đáng sau hành trình dài nỗ lực vượt qua áp lực và hoài nghi của cô gái 19 tuổi.

Nguyễn Chí Bảo Ly, còn được biết đến với nghệ danh Ellie Nguyen (sinh năm 2007), hiện là sinh viên khoa Âm nhạc ứng dụng, tại trường Đại học Thăng Long và khoa Media, Đại học Swinburne. Mới đây, cô còn gây ấn tượng khi giành được học bổng 100% tại Học viện Âm nhạc Berklee (Berklee College of Music) ở Mỹ - Nhạc viện đào tạo âm nhạc đương đại và nghệ thuật biểu diễn lớn nhất thế giới. Nổi tiếng với việc sản sinh ra nhiều nghệ sĩ giành giải Grammy, Oscar và Emmy. Đồng thời, đây cũng là một trong những học bổng âm nhạc cạnh tranh nhất thế giới, một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của Bảo Ly.

Nguyễn Chí Bảo Ly hay còn được biết đến với nghệ danh Ellie Nguyen.

Âm nhạc không đến với Bảo Ly như một sự tình cờ, nó là dòng chảy vô thức thấm đượm từ những ký ức tuổi thơ. Là con gái của NSƯT Liên Hương (Đoàn Văn công Quân khu 2), những bước chân đầu đời của Bảo Ly gắn liền với hậu trường nhà hát, với mùi màn nhung và ánh đèn sân khấu lấp lánh của mẹ. Nhưng ngày ấy, nghệ thuật với cô chỉ dừng lại thuần túy như một sở thích.

Đến năm lớp 10, một bước ngoặt lớn diễn ra khi Bảo Ly tham gia cuộc thi văn nghệ của trường và giành chiến thắng nhờ giọng hát. Thành công này đã khơi dậy trong cô khát vọng mạnh mẽ về nghệ thuật và quyết tâm theo đuổi âm nhạc.

Âm nhạc không đến với Bảo Ly như một sự tình cờ, nó là dòng chảy vô thức thấm đượm từ những ký ức tuổi thơ.

"Theo đuổi nghệ thuật đôi khi là một hành trình rất cô độc, nơi mình phải học cách tự đối thoại và chấp nhận cả những phần tăm tối, hoài nghi nhất bên trong", cô bày tỏ.

Bên cạnh những thành tựu, Bảo Ly cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn trong hành trình nghệ thuật. Cô đã từng rơi vào trạng thái bất định, hoài nghi về năng lực và tương lai. Nhưng rồi, âm nhạc lại trở thành một "chiếc phao cứu sinh", giúp cô vượt qua những giai đoạn khó khăn. Việc tự viết nhạc và trình bày cảm xúc cá nhân đã giúp Bảo Ly đứng vững và tìm thấy mục đích sống.

Việc tự viết nhạc và trình bày cảm xúc cá nhân đã giúp Bảo Ly vượt qua những khó khăn và tìm thấy mục đích sống.

Ước mơ du học từng bị gác lại vì bài toán kinh tế gia đình. Việc nộp hồ sơ vào Berklee cho kỳ Fall 2026 của Bảo Ly ban đầu chỉ là một cái "liều" để thử sức. Đó là giai đoạn vô cùng áp lực, khi cô phải căng mình giữa lịch thi cử dày đặc trong nước, vừa lầm lũi một mình hoàn thiện bộ hồ sơ học thuật khắt khe.

Thậm chí, sau vòng audition, Bảo Ly đã ôm nỗi buồn một thời gian dài vì nghĩ rằng, bản thân đã làm hỏng cơ hội. Để rồi, khoảnh khắc mở khi email kết quả, cô hoàn toàn sốc và vỡ òa với kết quả đỗ học bổng toàn phần học phí.

Mặc dù nhận được học bổng 100% từ Berklee là một vinh dự lớn, nhưng hành trình phía trước vẫn còn đó gánh nặng từ chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại Boston. Để giảm bớt áp lực cho gia đình, Bảo Ly quyết định tận dụng chính khả năng hội họa và thiết kế để nhận vẽ tranh theo yêu cầu, tích lũy từng khoản nhỏ cho hành trang du học. Mùa Thu năm 2026 này, Bảo Ly sẽ chính thức đặt chân đến Boston (Mỹ) để viết tiếp giấc mơ âm nhạc với "tấm vé thông hành" danh giá.

Vượt qua những vòng tuyển chọn khắt khe và tỷ lệ chọi gắt gao, Bảo Ly đã xuất sắc chinh phục học bổng toàn phần tại Học viện Âm nhạc Berklee (Mỹ).

Phong cách âm nhạc của Bảo Ly bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những nghệ sĩ R&B/Soul nổi tiếng như: Yebba, Jazmine Sullivan, và Ariana Grande. Cách họ chơi đùa với những nốt luyến láy phức tạp, sự mãnh liệt trong cảm xúc và tư duy đặt hòa âm, sáng tác đầy biến hóa chính là cuốn sách giáo khoa lớn nhất truyền cảm hứng cho cô. Trong tương lai, Bảo Ly mong muốn trở thành một singer-songwriter độc lập, mang đến những sản phẩm âm nhạc hiện đại nhưng vẫn giữ được cái tôi riêng.

Trước khi bắt đầu hành trình tại Học viện Âm nhạc Berklee, Bảo Ly đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua hàng loạt giải thưởng ở các cuộc thi âm nhạc. Cô trở thành Quán quân Sing Out Loud 2024 và KWC Vietnam 2024. Đồng thời, đoạt Á quân trong nhiều cuộc thi khác. Những trải nghiệm trên sân khấu lớn đã giúp Bảo Ly xây dựng bản lĩnh, tăng cường kỹ năng xử lý giọng hát trước đông đảo khán giả.

Nhớ lại khoảnh khắc khi được đứng trên sân khấu Lễ hội Âm nhạc quốc tế HoZo 2025, nơi Bảo Ly có cơ hội mở màn cùng TOS Band, cô cho biết: “Trải nghiệm này đã cho mình cơ hội được cọ xát và thử sức với môi trường âm nhạc chuyên nghiệp, mang lại cho mình những động lực lớn lao trong hành trình sắp tới”.

Bảo Ly mong muốn trở thành một singer-songwriter độc lập, mang đến những sản phẩm âm nhạc hiện đại nhưng vẫn giữ được cái tôi riêng.

Mục tiêu trong tương lai, Bảo Ly mong muốn bản thân không chỉ dừng lại với vai trò một ca sĩ thể hiện. Cô mong muốn học thật sâu về nghệ thuật sáng tác và sản xuất âm nhạc trong suốt thời gian học tại Berklee. Bảo Ly ấp ủ ước mơ trở thành một nghệ sĩ độc lập, tự tay tạo ra những sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân, nhằm góp phần đưa âm nhạc của thế hệ trẻ Việt Nam ra thế giới.

Một câu nói truyền cảm hứng yêu thích của Bảo Ly: "Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tự tay kiến tạo ra nó". Cô tin rằng, mọi nỗ lực và những giọt mồ hôi sẽ được đền đáp, khi tự tay vượt qua mọi thử thách để theo đuổi đam mê nghệ thuật.

(Ảnh: NVCC)