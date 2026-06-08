Ra mắt Kênh Thể thao VTV6: Đưa thể thao học đường phủ sóng truyền hình quốc gia

SVO - Sáng 8/6, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lễ ra mắt Kênh Thể thao VTV6 với thông điệp “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”. Không chỉ bám sát các sự kiện đỉnh cao, VTV6 khẳng định sẽ dành thời lượng đáng kể cho thể thao học đường, qua đó khơi dậy tình yêu vận động và rèn luyện thể chất cho thế hệ trẻ.

Sự kiện ra mắt kênh VTV6 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử 56 năm của Đài Truyền hình Việt Nam khi lần đầu tiên có một kênh truyền hình chuyên biệt về thể thao lên sóng quảng bá . Việc xây dựng VTV6 được xác định là nhiệm vụ mang tính chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị .

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh định hướng truyền thông thể thao không chỉ dừng lại ở việc đưa tin các trận đấu, mà phải nâng tầm thành thông điệp tư tưởng .

Để VTV6 thực sự trở thành người bạn đồng hành tin cậy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu kênh cần cân bằng và thúc đẩy cả thể thao quần chúng lẫn thể thao đỉnh cao . Kênh không sa đà, chạy theo các giải đấu đơn thuần, mà phải dành thời lượng thỏa đáng cho thể thao học đường và thể thao cho toàn dân, từ đó khơi dậy tình yêu vận động trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ .

Ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu tại Lễ ra mắt Kênh Truyền hình Thể thao VTV6.

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cho biết trọng tâm xuyên suốt của kênh là cộng đồng . Bên cạnh việc tường thuật các sự kiện lớn trong nước và quốc tế, VTV6 sẽ dành thời lượng đáng kể cho thể thao học đường, thể thao cộng đồng, các giải phong trào và những môn thể thao truyền thống gắn bó với đời sống văn hóa của người Việt .

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, chia sẻ về định hướng phát triển của Kênh Thể thao VTV6.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam kỳ vọng, thông qua các chương trình trên VTV6, tình yêu thể thao sẽ được chia sẻ rộng rãi hơn, giúp các thế hệ và nhóm khán giả khác nhau có thêm điểm gặp gỡ trong niềm vui vận động . Đài cũng xác định mục tiêu lan tỏa tình yêu rèn luyện thể dục, thể thao để từ đó góp phần tích cực vào quá trình phát triển tầm vóc, thể trạng của người Việt Nam .